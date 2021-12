Estos son los 10 nominados a Héroe del Año de CNN en 2021 2:46

(CNN) -- Shirley Raines, quien brinda belleza y esperanza a los hombres y mujeres que viven en el barrio de Skid Row de Los Ángeles, es la Héroe del Año de CNN (Hero of the Year) en 2021.

Cuando recibió su premio el domingo, Raines agradeció a sus hijos, incluido su difunto hijo, quien inspiró su trabajo.

"Esto seguramente no ha sido fácil. Estoy ante ustedes como una mujer muy rota", dijo una emocionada Raines. "Soy una madre sin un hijo y hay mucha gente en las calles sin una madre, y siento que es un intercambio justo".

Raines recibió el premio Héroe del Año de CNN el domingo por la noche por los presentadores Anderson Cooper y Kelly Ripa. Los votantes en línea la seleccionaron entre los finalistas de los 10 mejores héroes de CNN de este año.

Raines y su organización sin fines de lucro Beauty 2 the Streetz han sido un pilar en Skid Row durante los últimos seis años, proporcionando alimentos, ropa y servicios de peinado y maquillaje a miles de personas.

Cada semana, Raines y su equipo de voluntarios establecen una tienda y transforman parte de Skid Row, hogar de una de las concentraciones más grandes de personas sin hogar del país, en un salón de belleza al aire libre.

Su objetivo: hacer que las personas sin hogar se sientan humanas, ya sea que se trate de un corte de pelo, un tratamiento facial, una comida abundante o un abrazo.

"No se trata tanto de maquillarlos o peinarlos, sino también del contacto físico", dijo Raines. "La gente necesita contacto físico. Eso fue lo difícil cuando llegó la pandemia. Tuvimos que dejar de peinarnos, tuvimos que dejar de hacer servicios de peluquería. Y ese podría ser el toque más agradable que han tenido en todo el día".

Como Héroe del año de CNN 2021, Raines recibirá US$ 100.000 para expandir su trabajo. Ella y los otros 10 mejores héroes de CNN homenajeados en la gala del domingo reciben un premio en efectivo de US$ 10.000.

Raines luchó durante años con la inseguridad financiera, el dolor y la pérdida después de la muerte de su hijo pequeño, Demetrius.

"El mundo me miró y pensó probablemente lo mismo que piensan sobre las personas sin hogar cuando pasan", dijo. "Nunca sabes por lo que está pasando alguien, ¿sabes?".

La hermana gemela de Raines la instó a encontrar un propósito para su dolor. Ese propósito llegó en 2017 cuando Raines se unió a un grupo de la iglesia en una misión de alimentación.

"Fui a Skid Row y pensé, 'Oh, ¿aquí es donde está toda la gente quebrada? Oh, los he estado buscando toda mi vida", dijo. "Ya no quise irme. Es un lugar donde la gente tiene corazones increíbles, pero nadie puede verlo porque no pueden ver el bosque por los árboles".

Inicialmente, Beauty 2 the Streetz era pequeña, solo Raines y sus hijos ayudaban a repartir alimentos, bebidas, kits de higiene y productos de belleza. Raines teñía el cabello y maquillaba a las personas.

Pero luego comenzó a transmitir en vivo los eventos y a publicar fotos en Instagram, y Beauty 2 the Streetz pronto se hizo más conocida.

Estilistas con licencia, peluqueros, maquilladores e incluso grandes empresas de maquillaje se acercaron a Raines para decirle que querían ayudar.

Para 2019, Raines había registrado Beauty 2 the Streetz como una organización sin fines de lucro oficial con aproximadamente dos docenas de voluntarios ofreciendo generosamente su tiempo y esfuerzos para ayudar a los residentes de Skid Row a sentirse bellos.

A medida que los esfuerzos de Raines evolucionaron hacia una operación a gran escala, con música y filas alrededor de la cuadra, comenzó a proporcionar más suministros y elementos esenciales: silbatos para violaciones, tiendas de campaña, sacos de dormir, artículos de higiene, y se asoció con funcionarios de salud local para ofrecer más servicios.

Antes de la pandemia, Raines preparaba 400 comidas a la semana en la cocina de su apartamento de un dormitorio en Long Beach y conducía tres veces por semana hasta el centro de Los Ángeles para alimentar y llevar suministros a la gente.

Luego, cuando el covid-19 afectó los esfuerzos de muchas organizaciones, los servicios se agotaron. Pero Raines dio un giro, optando por almuerzos en bolsas y un horario ajustado, y siguió adelante.

En conjunto con el departamento de salud, que proporcionó mascarillas, desinfectante y otros artículos de protección personal, Raines dijo que su grupo y otros proyectos comunitarios y sin fines de lucro del condado de Los Ángeles trabajaron incansablemente para servir a los invisibles.

"Simplemente teníamos que usar nuestro mejor juicio y encontrar algunas formas de mantenerlos alimentados, mientras los manteníamos a salvo y mientras nos manteníamos a salvo", dijo Raines.

Hoy en día, a medida que aumentan las tasas de vacunación y regresa la sensación de normalidad, Raines ofrece ayuda con alimentos y suministros dos veces por semana y amplía las alianzas con grupos locales para que esta población a menudo ignorada sepa que hay esperanza.

"Mi sol no salió durante 30 años. Fueron 30 años de mañanas antes incluso de ver el amanecer. Mentiría si dijera que siempre estoy completamente feliz de hacer esto. Esto no quita el dolor de la muerte de mi hijo. Pero ciertamente he mejorado. Puedo decir su nombre ahora. Él es la razón por la que hago lo que hago".

Alicia Lee de CNN contribuyó a este informe.