(CNN) -- El Senado de Estados Unidos se preparaba ese martes para elevar el límite de la deuda nacional mientras los legisladores se apresuran a evitar un impago catastrófico antes de una fecha límite crítica a mediados de semana.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el límite de la deuda podría alcanzarse el 15 de diciembre, lo que deja al Congreso con poco tiempo para resolver la cuestión. Una vez que el Senado tome medidas, la Cámara de Representantes tendrá que aprobar la misma legislación antes de enviarla al presidente Joe Biden para que la convierta en ley. El primer impago, o default, de la historia provocaría un desastre económico y los líderes de todos los partidos han dejado claro que hay que evitarlo.

Los republicanos, sin embargo, insisten en que los demócratas deben asumir la responsabilidad de elevar el límite y hacerlo por su cuenta. En respuesta a esa demanda de los republicanos, el Congreso aprobó la semana pasada una ley para crear un proceso rápido que permitirá a los demócratas elevar el límite de la deuda por su cuenta en el Senado sin ayuda de los republicanos.

Los pasos en el Senado para evitar el impago de la deuda

Este nuevo proceso temporal permitirá a los demócratas del Senado retomar y aprobar un proyecto de ley para aumentar el límite de la deuda por una cantidad específica de dólares y una mayoría simple de votos, o 51 votos si todos los senadores están presentes y votan. Los demócratas del Senado controlan 50 escaños en la Cámara y la vicepresidenta Kamala Harris puede desempatar las votaciones.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció el lunes que la votación para elevar el límite de la deuda tendrá lugar este martes.

"La semana pasada, avanzamos una legislación bipartidista que permitirá a esta Cámara abordar el techo de la deuda por la vía rápida. Para información de todos, el Senado actuará mañana para evitar el impago", dijo.

Todavía no está claro hasta qué cantidad de dólares elevarán los demócratas del Senado el límite, ya que aún no lo han anunciado públicamente ni han desvelado el texto legislativo. Sin embargo, se espera que se aumente en una cantidad suficiente para garantizar que no sea necesario volver a tratar el tema hasta después de las elecciones intermedias de 2022.