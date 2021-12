Sobrevivientes de tornado en Kentucky cuentan su experiencia 9:24

(CNN) -- Un hombre que se encontraba trabajando en la fábrica de velas en Mayfield el viernes por la noche afirmó a CNN que un supervisor le dijo que sería despedido si se iba antes de que llegara la tormenta.



"Le dije: 'Oye, ¿te vas a negar a que nos vayamos, aunque el tiempo sea así de malo y el tornado no haya llegado todavía?'. Me dijo: 'Si quieres decidir irte, si quieres irte, puedes irte, pero te van a despedir. Vas a ser despedido", contó el trabajador Elijah Johnson en una entrevista este martes.

Un portavoz de la empresa propietaria de la fábrica respondió a la acusación afirmando que la compañía había hablado con los supervisores que trabajaban esa noche, quienes negaron que se le hubiera dicho a algún empleado que sería despedido si se iba.

El portavoz Bob Ferguson señaló que algunos empleados sí se fueron esa noche y que, por lo general, los empleados son libres de salir sin sufrir represalias.

McKayla Emery, otra trabajadora de la fábrica esa noche, corroboró el relato de Johnson, diciendo a CNN que oyó a la gente preguntar a un supervisor si podían marcharse, y el supervisor "les dijo palabra por palabra: 'Si firmas tu salida, es más que probable que seas despedido'".

Otro trabajador que sobrevivió a la tormenta en la fábrica dijo el martes a CNN que no escuchó a ningún supervisor amenazar con despedir a los trabajadores que se fueran.

"Básicamente, puedes marcar tu salida para que sepan que te has ido y salir en cualquier momento", dijo Jim Douglas en una entrevista desde su cama de hospital.

Los inspectores de seguridad laboral del estado están investigando la muerte de ocho trabajadores en la fábrica de velas, según Holly Neal, jefa de información del Gabinete de Trabajo de Kentucky. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo este martes que este tipo de investigaciones son rutinarias cuando se producen muertes en un lugar de trabajo.

Al ser cuestionado por los informes de que a los empleados se les dijo que serían despedidos si abandonaban la fábrica antes de la tormenta, Beshear dijo: "No he visto ningún relato directo de la propia fábrica de velas. Eso es algo que, obviamente, la gente va a analizar. Espero que lo hayan hecho todo bien. Si no lo hicieron, esa información saldrá a la luz".

