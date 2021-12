Sobrevivientes de tornado en Kentucky cuentan su experiencia 9:24

(CNN) -- Mientras miles de personas sin hogar ni servicios públicos intentan recuperarse de la jornada de tornados más mortífera del mes de diciembre en la historia de Estados Unidos; los esfuerzos en Kentucky se centran ahora en las arduas tareas de reconstrucción de las comunidades destrozadas, donde la electricidad podría tardar meses en ser restablecida.

El martes por la noche se celebró una vigilia con velas en Mayfield, uno de los pueblos más afectados del oeste de Kentucky, región en la que perdieron la vida al menos 74 personas. Entre oraciones e himnos, los pastores de las iglesias de la zona hablaron de los fallecidos y de los retos a los que se enfrentan los que han sobrevivido.

Aún decenas de miles sin electricidad en Kentucky

Para el lunes, se había restablecido el suministro eléctrico a unas 10.000 casas y comercios en Kentucky, según el director de Gestión de Emergencias del estado, Michael Dossett, y hay unos 18.500 cortes activos.

Estas cifras ni siquiera incluyen a Mayfield, un pueblo de 10.000 habitantes, que según él "no existe". El suministro eléctrico en esta localidad tardará "semanas y meses" en reconstruirse, dijo.

Escucha cómo este hombre y su perro sobrevivieron a un tornado 1:18

"Estar sobre el terreno te dejará sin aliento", dijo Dossett sobre los daños catastróficos. "Es simplemente indescriptible en algunos lugares".

publicidad

Al menos otras 14 personas murieron en Arkansas, Tennessee, Illinois y Missouri. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes por la noche y el sábado por la mañana se registraron más de 60 informes de tornados en ocho estados del Medio Oeste y del sur. Múltiples informes pueden referirse al mismo tornado, y los equipos del servicio meteorológico todavía tienen que determinar cuántos tornados golpearon la región.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que más de 500 miembros de la Guardia Nacional estaban sobre el terreno ayudando en las tareas, incluyendo la búsqueda y extracción, la limpieza de rutas y el control del tráfico.

Los equipos de recuperación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) están en Kentucky a corto y largo plazo, dijo Dossett. La agencia ha comenzado el "proceso de lona azul" para cubrir las casas dañadas y también está en el proceso de retirada de escombros, añadió.

Dos equipos de la FEMA trabajarán el miércoles para evaluar los daños de la tormenta en Arkansas, dijo el gobernador Asa Hutchinson. Al menos 300 estructuras fueron afectadas por las tormentas, dijo, con 61 destruidas.

El presidente de EE.UU., Joe Biden viajó a Kentucky este miércoles para reunirse con las víctimas y evaluar los daños, dijo la Casa Blanca.

El presidente se asegurará de que "estamos haciendo todo lo posible para entregar la asistencia lo más rápido posible a las áreas impactadas para apoyar los esfuerzos de recuperación", dijo el martes la secretaria de Prensa, Jen Psaki. "Quiere que los que están sobre el terreno sepan que el Gobierno federal está ahí para proporcionarles todo el apoyo que sea necesario".

"Definitivamente estaba siendo aplastado"

Mayfield es el escenario de algunos de los daños más importantes, donde más de 100 empleados que trabajaban en una fábrica de velas quedaron atrapados en la trayectoria de un tornado. Al menos ocho personas murieron cuando el edificio quedó destrozado.

Jim Douglas sentía tanto dolor mientras yacía aplastado bajo lo que cree que eran 4,5 metros de escombros que estaba "rezando para que Dios me llevara". Entonces, los socorristas llegaron hasta él. "Son unos héroes. Y no porque me hayan salvado a mí, sino porque han salvado a mucha gente", dijo Douglas a CNN.

En una entrevista desde la cama del hospital, donde se está recuperando de los daños en los nervios y recobrando poco a poco el uso de sus brazos y piernas, Douglas describió cómo una pared interior le cayó encima, golpeándole en la cabeza y tirándole al suelo.

"Fue muy rápido. Era como si las diferentes capas bajaran y pudiera sentir que mi cuerpo se compactara más", dijo. "Definitivamente estaba siendo aplastado".

Cuando los equipos de rescate llegaron, una hora más tarde, "no podrían haber hecho un mejor trabajo para extraerme", dijo.

Douglas, quien trabaja en la fábrica desde hace dos años y medio, pensó en marcharse a medida que se acercaba la tormenta, pero decidió aguantar en la fábrica tras hablar con su familia.

Dijo que, una vez que se recupere, piensa volver a trabajar.

"Al final voy a estar caminando y voy a estar trabajando en algún sitio, te lo prometo", dijo Douglas.

Las muertes reportadas incluyen a una bebé de 2 meses

Se están reportando más muertes en el oeste de Kentucky tras la cadena de tormentas.

Oaklynn Koon, de dos meses de edad, murió el lunes por la mañana a causa de las heridas que sufrió cuando un tornado golpeó la casa de su abuela, en Dawson Springs, le dijo su abuela paterna, Audrey Carman, a CNN.

La niña, sus dos hermanos y sus padres estaban refugiados en la casa de su abuela materna cuando el tornado se produjo.

Los padres de Koon trataron de proteger a sus hijos haciendo que se escondieran en la bañera y cubriéndolos con cojines del sofá, pero el tornado levantó la casa y la familia cayó al otro lado de la casa del vecino, dijo Carman.

"No tuvimos mucho tiempo con ella, pero nos encantó el tiempo que pudimos pasar en ella", dijo Carman a CNN.

Mayfield, Kentucky: muerte y destrucción por tornados 3:36

A unos 70 kilómetros al este de Dawson Springs, seis miembros de la familia perdieron la vida cuando un tornado golpeó su casa, en Bowling Green, dijo un pariente a CNN.

Rachael Brown, de 36 años, y Steven Brown, de 35, estaban con sus cuatro hijos y la madre de Rachael, Victoria Smith, de 64 años, cuando un tornado golpeó su casa.

Los tres adultos y tres de los niños –Nariah Cayshelle, de 16 años; Nolynn, de 8; y Nyles, de 4– murieron en el tornado, le dijo a CNN la tía de Rachael Brown, Dornicho Jackson McGee. La hija de 13 años de la pareja sigue desaparecida.

"Amaban a su familia. Amaban a sus hijos", dijo McGee.

Las autoridades están acogiendo los esfuerzos para ayudar a los necesitados. El Fondo de Ayuda para el Tornado del Oeste de Kentucky ha recaudado más de US$ 9,89 millones para los residentes, anunció el martes el gobernador Beshear. Las donaciones se pueden hacer en su sitio web.

Con información de Brynn Gingras, Sarah Boxer, Caroll Alvarado, Jenn Selva, Tina Burnside, Nikki Carvajal, Amy Simonson y Joseph Bonheim.