La falta de queso crema afecta a los restaurantes en EE.UU. 0:59

Nueva York (CNN Business) -- Kraft está utilizando su escasez de queso crema como una oportunidad de marketing.



Durante unos pocos días durante estas fiestas, un número limitado de personas podrá gastar US$ 20 en un postre a expensas de Kraft, propietario del queso crema Philadelphia. La premisa: la gente que no puede hacer cheesecake porque no encuentra queso crema puede conseguir otro producto horneado pagado por Kraft.

Así es como funciona: las personas interesadas en la oferta pueden visitar un sitio web especial creado por Kraft. Los días 17 y 18 de diciembre, hasta 18.000 de ellos podrán conseguir el derecho a obtener el reembolso de un postre navideño. Podrán presentar los recibos a la empresa unas semanas después.

Para Kraft, la campaña es una forma de suavizar el golpe de los estantes vacíos de queso crema y mantener a los clientes pensando en el queso crema Philadelphia, sin afectar la presencia de la marca.

El queso crema es uno de los más recientes productos difíciles de conseguir en un año de escasez. El aumento de la demanda de queso crema durante la pandemia ha dificultado el abastecimiento de las estanterías, según Kraft.

El año pasado, con más gente horneando y comiendo en casa, la demanda de queso crema se disparó un 18% en comparación con 2019. Se ha mantenido en ese nivel alto en 2021, según Kraft. Mientras tanto, los restaurantes también están pidiendo más del producto.

Junior's Cheesecake, que se abastece de queso crema de la marca Philadelphia, dijo la semana pasada que ha tenido dificultades para obtener suficiente suministro del ingrediente clave, y se ha visto obligado a pausar ocasionalmente la producción de pay de queso, según el propietario. Las tiendas de bagels de Nueva York también han tenido problemas para conseguir suficiente queso crema.

Para hacer frente a la demanda, Kraft está inyectando fondos en su marca Philadelphia, según Basak Oguz, director de marketing de Philadelphia.

"Estamos invirtiendo millones de dólares en el queso crema Philadelphia", dijo a CNN Business en un correo electrónico, añadiendo que los fondos ayudarán a aumentar la capacidad de producción.

Oguz añadió que la empresa ha dejado de fabricar temporalmente "un número muy limitado" de productos Philadelphia para poder aumentar la producción de sus artículos más populares.