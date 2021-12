La variante ómicron: el mejor y el peor escenario 0:44

(CNN) –– Las vacunas de refuerzo contra el covid-19 pueden ayudar a mejorar la protección contra ómicron y no hay necesidad de una dosis específica para esa variante del coronavirus. Esa fue la explicación del Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., durante una sesión informativa virtual este miércoles en la Casa Blanca.

"En este punto, no hay necesidad de un refuerzo específico para una variante", dijo Fauci, también asesor médico en jefe del presidente Joe Biden. "El mensaje sigue siendo claro", continuó Fauci. "Si no te has vacunado hazlo. Y, especialmente, en lo que concierne a ómicron, si estás completamente vacunado, busca tu dosis de refuerzo".

Fauci también mencionó que "se han realizado varios estudios en todo el país y el mundo para ver cómo podríamos prepararnos en el contexto de las vacunas". En ese sentido, dijo que la efectividad de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech contra la infección sintomática por ómicron es significativamente menor que contra la variante delta. Pero, aclaro, con una dosis de refuerzo, aumenta al 75% de efectividad.

"La variante ómicron indudablemente compromete los efectos de anticuerpos inducidos por una vacuna de ARNm de dos dosis y reduce la protección en general. Sin embargo, todavía se mantiene una protección considerable contra la enfermedad grave", explicó.

"Los primeros estudios in vitro y clínicos que mencioné indican que los refuerzos reconstituyen los anticuerpos y mejoran la protección de la vacuna contra ómicron", insistió Fauci. "Nuestros regímenes de vacuna de refuerzo funcionan contra ómicron", puntualizó.