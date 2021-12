¿Qué es lo que más le gusta hacer a Spider-Man? 2:03

(CNN Español) -- Por fin se estrena la cinta “Spider-Man: No Way Home”, la culminación de la trilogía conocida como “Homecoming” y el comienzo de un multiverso de posibilidades donde Peter Parker (Tom Holland) queda al descubierto como el Hombre Araña.

Tom Holland habló con Zona Pop CNN en una videollamada desde Los Ángeles, California, sobre la relación de las tres cintas: “Spider-Man: No Way Home”, “Spider-Man Homecoming” y “Spider-Man: Far From Home”, y sobre su relación con la palabra "home" (hogar).

"Es interesante, creo que cuando estábamos haciendo ‘Spider-Man: Homecoming’, queríamos que se sintiera como si Spider-Man volviera a casa, ¿sabes? Spider-Man es un personaje del universo MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés), el mundo Marvel. Es un personaje de Marvel, por lo que traerlo a ese universo fue esencialmente llevarlo a casa", asegura el actor inglés de 25 años.

"Tuvimos un gran éxito con esa primera película, y los fanáticos realmente se conectaron con el estilo juvenil de John Hughes . Y, como funcionó tan bien la primera vez, es algo así como: ‘Si no está roto, no lo arregles’. Nos hemos destrozado la cabeza para encontrar los mejores títulos mientras usamos la palabra ‘hogar’”, añade.

5 villanos se reencuentran con Spider-Man

A lo largo de las cintas de Spider-Man, nuestro arácnido superhéroe ha luchado con diversos personajes. A algunos los hemos odiado, y a otros también. Pero cada uno tiene su propia personalidad.

Green Goblin, Doc Ock, Sandman, Lizard y Electro son quienes llegan a esta historia, pero ¿cuál de los villanos podría ser el que le cae mejor a Peter Parker, y quien peor? Holland nos dice.

"Creo que el que probablemente le caiga peor es Thanos. Thanos es todo lo relacionado con el genocidio masivo. No creo que Peter Parker pueda apoyar eso. Creo que su villano favorito con el que ha peleado probablemente sea Doc Ock. Creo que hay un mundo en el que podrían ser mejores amigos", comenta.

Zona Pop

¿Te das cuenta? ¿Qué significa dar vida a Spider-Man en todo el mundo?

Tom Holland

Quiero decir, es una gran responsabilidad ser Spider-Man, no es solo tener un trabajo, ya sabes, hay personas que están pasando por un momento difícil y van al cine a ver Spider-Man en busca de consuelo, ¿sabes? Estoy muy feliz de sopesar esa responsabilidad y espero estar haciendo un buen trabajo. Espero que la gente se sienta contenta. Pero sí, es más que solo tener un trabajo.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

Y, hablando de los superpoderes que tiene Spider-Man, ¿cuál es el que más le gusta a nuestro Hombre Araña?

Tom Holland se queda pensando cuando le preguntamos qué es lo que Spider-Man más disfruta de ser... Spider-Man. Y esto fue lo que nos respondió:

"Probablemente sea el volar entre los edificios de Nueva York. ¡Eso sería genial! Sería genial. Me encantaría poder hacer eso ¡Eso es increíble!”.

Alerta de spoilers

Si no quieres saber qué sucede en este multiverso, en donde se juntan los cinco villanos con Peter Parker, no sigas leyendo, sáltate la siguiente información y ve al final del artículo.

Dr. Strange hace un hechizo y abre el multiverso, en el que cualquier personaje, de cualquier universo, de cualquier historia de nuestro arácnido y que sepa que Peter Parker es Spider-Man, puede adentrarse en su mundo.

Y resulta que el número de personajes que lo saben es muy elevado. ¿Te imaginas que incluso los otros dos Peter Parker se unan a este multiverso? Correcto: Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen luchando junto a Tom Holland contra Green Goblin, Doc Ock, Sandman, Lizard y Electro.

Todos ellos han amenazado a los otros Peter. Algunos han cambiado su forma de ser, otros siguen buscando venganza, pero en este colapso de universos todos buscan luchar y encarar a Peter Parker sin importar de qué universo son.

¿Qué es lo que nosotros, el público, vamos a experimentar cuando vayamos al cine a ver “Spider-Man: No Way Home”? Qué mejor que el mismo Tom Holland lo explique:

"¡Guau! Una celebración del cine. Sabes, esta película celebra 20 años, creo que es incluso más de 20 años, ya sabes, estamos explorando tres universos diferentes y uniéndolos y, lo que es asombroso, es el hecho de que Sony y Marvel hayan logrado esto. Es increíble".

“Spider-Man: No Way Home” hará que grites, llores e incluso hasta te levantes de tu butaca.

Si eres fan del Hombre Araña, sin importar qué cinta o cuál Peter Parker es tu favorito, con esta historia te volverás loco, saldrás a la calle y querrás balancearte entre los edificios.