(CNN) -- Un hombre de Florida que atacó a la policía en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero con un extintor, una tabla de madera y un poste fue sentenciado a más de cinco años de prisión este viernes, la sentencia más larga para un agitador del Capitolio hasta el momento.

Robert Scott Palmer es la primera persona en ser sentenciada por el delito grave de agredir a un agente con un arma peligrosa. Su sentencia de 63 meses podría establecer un punto de referencia para los más de 140 que enfrentan el mismo cargo.

"Todos los días escuchamos sobre informes de facciones antidemocráticas, personas que planean actos de violencia en 2024", dijo la jueza de distrito Tanya Chutkan mientras dictaba la sentencia. "Debe quedar claro que tratar de detener la transición pacífica del poder, agredir a las fuerzas del orden público, será castigado con cierto castigo. No quedarse en casa, no mirar Netflix, no hacer lo que estaba haciendo antes de ser arrestado".

Palmer fue identificado públicamente por primera vez por detectives en línea, quienes lo rastrearon a través de imágenes y videos de Palmer con una chaqueta de bandera estadounidense peleando afuera del Capitolio. Según su acuerdo de culpabilidad, Palmer roció un extintor de incendios en una línea de policía y arrojó dos veces el recipiente vacío. Cuando se negó a retroceder, Palmer recibió un disparo en el estómago con una bala de goma.

"Me pregunto si las personas que suelen estar antes que yo", dijo Chutkan sobre los acusados ​​negros y de minorías que preside, "si hubieran intentado asaltar el Capitolio ese día, se habrían encontrado con balas de goma. Sospecho que no".

Chutkan, designada por el expresidente Barack Obama y exdefensora pública, se convirtió quizás en la jueza más severa para los acusados ​​del 6 de enero. Siete casos frente a ella han alcanzado sentencia, y los siete han recibido penas de cárcel que van desde 14 días hasta más de cinco años tras las rejas.

Durante la audiencia, Palmer dijo que vio a la presentadora de televisión Rachel Maddow hacer un segmento sobre su caso en MSNBC y estaba "horrorizado, absolutamente devastado de verme allí. Solo para ver la frialdad y el cálculo subiendo esos escalones con el extintor de incendios para rociar a esos policías".

Palmer también dijo en una carta a la jueza que ahora se da cuenta de que el expresidente Donald Trump "mintió" a sus partidarios sobre las elecciones.

"Siguieron escupiendo la narrativa falsa sobre una elección robada y cómo era 'nuestro deber' hacer frente a la tiranía", escribió Palmer. "Poco me di cuenta de que eran los tiránicos desesperados por aferrarse al poder a cualquier precio, incluso creando el caos que sabían que sucedería con semejante retórica".