No estamos indefensos ante variante ómicron, dice médico 0:46

Londres (CNN) -- Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca son tres países donde la variante ómicron va en aumento, menos de un mes después de que se detectó por primera vez.

Reino Unido busca vacunarse para salir de la crisis, con una campaña acelerada para administrar una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 a todos los adultos elegibles para finales de diciembre.

California vuelve a tomar medidas para frenar la propagación de ómicron 2:17

En Sudáfrica, mientras tanto, los investigadores dicen que los primeros datos sugieren que ómicron causa síntomas más leves, pero aún no está claro qué papel juega la inmunidad por vacunación o infecciones previas.

Dinamarca está considerando nuevas restricciones en un intento por controlar un aumento de casos nuevos.

Entonces, ¿qué pueden aprender otros países de su experiencia?

Es demasiado tarde para mantener fuera a ómicron

A pesar de que muchas naciones impusieron una serie de restricciones de viaje, la variante se ha extendido rápidamente por todo el mundo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en una rueda de prensa el martes que 77 países han reportado casos de la nueva variante. "La realidad es que ómicron probablemente está en la mayoría de los países, incluso si no se ha detectado aún".

"Ómicron se extiende a un ritmo que no hemos visto con ninguna variante anterior", dijo Tedros. "Nos preocupa que la gente califique a ómicron como leve. Sin duda, ya hemos aprendido que subestimamos este virus bajo nuestro propio riesgo".

Agregó que incluso si ómicron causa una enfermedad más leve, "la gran cantidad de casos podría abrumar una vez más a los sistemas de salud no preparados".

El gobierno del Reino Unido eliminó a 11 países, todos en el sur de África, de su "lista roja" el martes a la luz de la propagación de la variante ómicron dentro de sus propias fronteras, lo que significa que la cuarentena de hotel ya no es necesaria para los visitantes de esos destinos.

La variante ya se ha detectado en 36 estados de EE.UU., Washington y Puerto Rico.

"Imagino que ómicron estará en todas partes pronto", dijo a CNN Michael Head, investigador principal en salud global de la Universidad de Southampton en Inglaterra. "Y habrá una gran cantidad de casos de ómicron que la mayoría de los países aún no han detectado, en parte porque los sistemas de prueba y las capacidades genómicas pueden ser limitadas".

Ómicron no tardaría mucho en ser la cepa dominante

Ómicron resiste las 4 principales vacunas, según estudio 0:46

Los dos primeros casos de la variante ómicron se detectaron en Reino Unido el 27 de noviembre. Para el martes, había superado a delta como la cepa dominante de coronavorus en Londres, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

"Ahora, más que nunca, es vital recibir su primera, segunda dosis o dosis de refuerzo lo antes posible. No lo deje al azar", tuiteó el director regional de salud pública de Londres, Kevin Fenton.

El secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, dijo el martes que los casos de ómicron se duplican cada dos días en el país. Y agregó que "el crecimiento de los casos de ómicron aquí en el Reino Unido refleja ahora el rápido aumento que estamos viendo en Sudáfrica".

Para el jueves, el Reino Unido había reportado 88.376 nuevos casos de coronavirus, según datos del gobierno, el número diario más alto desde que comenzó la pandemia. Sudáfrica también registró el miércoles su mayor número de casos diarios.

El Statens Serum Institute (SSI) de Dinamarca dijo que se esperaba que ómicron se convirtiera en la variante dominante del coronavirus esta semana. Casi 10.000 casos de infección fueron confirmados en el país en las últimas 24 horas, dijo el jueves la SSI.

La primera ministra danesa Mette Fredricksen dijo que los casos eran "muy, muy altos" y que no tenía "ninguna duda de que se necesitarán nuevas medidas para romper las cadenas de la infección".

Mientras tanto, la directora de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a legisladores en Bruselas que la variante ómicron del nuevo coronavirus se convertiría en la variante dominante en el bloque de 27 naciones a mediados de enero.

En su última evaluación de riesgo, publicada el miércoles, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) advirtió que existía un riesgo "muy alto" de que la variante se extendiera aún más en la región. Y agregó que "se considera muy probable que cause hospitalizaciones y muertes adicionales", más allá de las ya pronosticadas por la variante delta.

En Estados Unidos, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, le dijo a CNN el martes que ómicron se convertiría en la variante dominante del coronavirus en el país "con seguridad" dado su tiempo de duplicación.

Pero, dijo Fauci, aún no está claro qué significará eso para los niveles de enfermedad grave.

En su sitio web, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) ahora estiman que ómicron constituye el 2,9% del virus circulante, en comparación con el 96,8% de delta, a partir de la semana que termina el 11 de diciembre.

Demasiado pronto para saber si la infección por ómicron es más leve

Ómicron cambiaría planes de regreso a la oficina, de nuevo 0:57

Los datos de Sudáfrica están siendo analizados en busca de pistas sobre cómo podría desarrollarse la propagación de ómicron en otros lugares.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de Sudáfrica ha adoptado un tono cautelosamente optimista. "Aunque todavía se están recopilando los datos, la evidencia sugiere que la ola actual puede ser más leve", dijo la agencia.

Un estudio publicado el martes por Discovery Health, una gran compañía de seguros de salud en Sudáfrica que cubre a 3,7 millones de personas, encontró que las vacunas brindan menos protección contra la nueva cepa, pero dio indicios de que ómicron causa síntomas más leves que las variantes anteriores.

Dos dosis de la vacuna Pfizer protegieron un 33% contra la infección en general, pero con una eficacia del 70% para prevenir complicaciones graves, incluida la hospitalización, dijeron los investigadores.

Mientras tanto, el riesgo de terminar en el hospital por covid-19 fue un 29% menor para las infecciones por ómicron en adultos, en comparación con la cepa original, estimó el estudio.

Pero otros tienen menos confianza. El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, advirtió que los registros diarios de casos de covid-19 en Reino Unido "se romperán mucho durante las próximas semanas a medida que las tasas sigan aumentando", y que esto se traducirá en "grandes números" que necesitarán tratamiento hospitalario en las próximas semanas.

"Quiero ser claro: me temo que esto va a ser un problema", dijo Whitty el miércoles. "Por supuesto, los científicos sudafricanos y los científicos del Reino Unido y los científicos de todo el mundo están tratando de determinar las proporciones exactas en este momento".

Se necesitan con urgencia más datos en tiempo real antes de que los científicos puedan comenzar a evaluar la gravedad de la infección por ómicron en otras poblaciones, dijo Head.

En Reino Unido, los científicos analizarán el impacto de la variante en una población donde el 89% de la población de 12 años o más ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, y el 44% de los de 12 años o más han recibido dos dosis y una dosis de refuerzo, según cifras del gobierno. Pero el panorama es muy diferente en otros lugares.

"En muchos países del mundo habrá personas que no estén vacunadas o que reciban una dosis; en el África subsahariana, la mayoría de las personas aún no han recibido dos dosis", dijo Head. "Así que tenemos que analizar un poco si existe alguna protección, alguna protección ... en esas poblaciones también".

En Sudáfrica, es posible que las personas ya tengan alguna inmunidad al virus, ya sea a través de la vacunación, una infección previa o ambas, y eso los protege, según Richard Friedland, director ejecutivo de la red de hospitales privados Netcare. Múltiples estudios han demostrado que las personas que se infectan naturalmente y luego se vacunan tienen una inmunidad muy fuerte. La población de Sudáfrica también es generalmente más joven.

Las vacunas por sí solas no retrasarán a ómicron

Huerta: Dosis de refuerzo, fundamental contra variantes 1:16

Los expertos en salud recomiendan que a medida que ómicron se propague, los países continúen implementando intervenciones no farmacéuticas (NPI) que ya se sabe que reducen la transmisión de virus en el aire, como el distanciamiento social y la mejora de la ventilación en interiores.

"Los países pueden y deben prevenir la propagación de ómicron con medidas que funcionan hoy", dijo Tedros, el jefe de la OMS. "No son vacunas en lugar de mascarillas. No son vacunas en lugar de distanciamiento. No son vacunas en lugar de ventilación o higiene de manos. Háganlo todo. Háganlo de manera consistente. Háganlo bien".

Frente a lo que el primer ministro Boris Johnson describió como un "maremoto" entrante de infecciones por ómicron, el gobierno del Reino Unido decidió "acelerar" su campaña para administrar dosis de refuerzo.

La oficina de Johnson citó datos que sugieren que "la eficacia de la vacuna contra la infección sintomática se reduce sustancialmente contra ómicron con solo dos dosis, pero una tercera dosis aumenta la protección hasta más del 70%".

Sin embargo, el Parlamento del Reino Unido también aprobó la introducción de pases covid, que muestran prueba de vacunación o una prueba covid negativa reciente, para ingresar a clubes nocturnos y lugares grandes, a pesar de una gran rebelión dentro del propio partido de Johnson. Los legisladores también aprobaron medidas que incluyen el uso obligatorio de máscaras en la mayoría de los espacios interiores.

El ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaahla, pidió el jueves "un comportamiento responsable y un cumplimiento más estricto" de las restricciones de covid-19 para evitar un posible aumento de casos relacionados con la temporada navideña, según un comunicado de prensa del ministerio.

Head dijo que era importante continuar con las medidas de mitigación al tiempo que se garantiza que las poblaciones de todo el mundo, incluidas las naciones más pobres, tengan acceso a tres dosis de vacunas covid-19 lo más rápido posible, lo que podría llevar otros 12 a 24 meses, advirtió.

La demanda de vacunas y pruebas puede aumentar

La variante ómicron: el mejor y el peor escenario 0:44

El aumento de la variante ómicron puede alentar a más personas a recibir una dosis de refuerzo y provocar un aumento en la demanda de pruebas de covid-19.

Cuando el Reino Unido abrió su programa de dosis de refuerzo esta semana a todos los adultos elegibles, el sitio web del NHS (Servicio Nacional de Salud) colapsó debido a la demanda de citas, los kits de prueba de flujo lateral ya no estaban disponibles en línea y se formaron largas filas en centros de vacunación. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo el miércoles que estaba duplicando el envío de kits de prueba caseros.

El SSI de Dinamarca también informó el martes que el sistema de pruebas de covid-19 del país estaba bajo presión a medida que aumentaban las tasas de infección.

La demanda de vacunas en Sudáfrica no ha aumentado desde que surgió ómicron. Pero el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, que dio positivo por covid-19 el domingo, instó a sus conciudadanos a vacunarse. "Hagan todo lo que puedan y requieran para mantenerse a salvo, comenzando con la vacunación", tuiteó. Ramaphosa se vio obligado a retrasar su dosis de refuerzo, dijo su oficina.

A pesar del aumento de casos, es posible que no veamos más confinamientos

OMS: Vacuna de covid-19 no es suficiente contra ómicron 0:48

Hasta ahora se ha hablado poco de nuevos confinamientos, a pesar de la preocupación por la rápida propagación de ómicron.

Hablando durante una visita a un centro de vacunación en Ramsgate, en el sur de Inglaterra, el primer ministro del Reino Unido dijo que en lugar de "confinar cosas", el gobierno está pidiendo a las personas que "sean cautelosas" y "reflexionen sobre sus actividades en el período previo a Navidad".

Johnson, quien se enfrentó a un escándalo por supuestas fiestas en la oficina de Downing Street que infringieron las restricciones el invierno pasado, agregó: "Esto es muy diferente al año pasado porque lo que tenemos es la protección adicional de las vacunas y la capacidad de realizar pruebas".

"Creo que científicamente en este momento hay un argumento muy fuerte para que se implementen más intervenciones, pero políticamente eso es menos aceptable", dijo Head.

Sin embargo, los países "deben ser realistas en cuanto a que pueden necesitar confinamientos en algún momento", dijo, ya sea con esta variante o con una futura, ya que el confinamiento "es una herramienta útil de último recurso".

Los países todavía están recurriendo a una serie de otras medidas para tratar de frenar la propagación de las variantes ómicron y delta. Por ejemplo, Noruega prohibió esta semana servir alcohol en restaurantes y bares, además de imponer más restricciones en las escuelas y acelerar su campaña de vacunación.

Pero también parece haber cierto grado de aceptación de que las personas tendrán que aprender a "vivir con" la nueva variante, especialmente donde las tasas de vacunación contra el covid-19 son altas.

En el estado de Nueva Gales del Sur de Australia, donde el 93,3% de las personas de 16 años o más se han vacunado por completo, las restricciones se redujeron esta semana a pesar de que se han detectado casos de ómicron.

"El virus está aquí, ómicron está en Australia y vamos a vivir con el virus y no dejaremos que nos arrastre", dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison, a la radio 4BC.

Naomi Thomas, Virginia Langmaid, Maggie Fox, Niamh Kennedy, Vasco Cotovio, James Frater, Allegra Goodwin y Caitlin McGee de CNN contribuyeron a este informe.