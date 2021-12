Empleadores planean ofrecer aumentos salariales en 2022 0:59

(CNN) -- Uno de los mitos más insidiosos que circulan este año es que los jóvenes no querían trabajar porque se las arreglaban bien con la ayuda del gobierno. La gente tenía demasiado dinero, decía la narrativa de un puñado de políticos y expertos.

El único problema es que los números no lo respaldan.

Esta es la cuestión: la jubilación anticipada, ya sea forzada por la pandemia o posibilitada de otra manera, está desempeñando un papel importante en la evolución del mercado laboral estadounidense. Y los datos muestran que los boomers que se jubilan, mucho más que los "vagos" millennials, son la mayor fuerza detrás de la escasez de mano de obra.

La gente dejó la fuerza laboral por innumerables razones en los últimos dos años. Pero entre los que se fueron y es menos probable que regresen, están la gran mayoría de estadounidenses mayores que aceleraron su jubilación.

El mes pasado, había 3,6 millones más de estadounidenses que habían dejado la fuerza laboral y dijeron que no querían un trabajo en comparación con noviembre de 2019. Un enorme 90% de ellos tenían más de 55 años.

Hay pocas razones por las que este es el caso.

El fuerte mercado de valores y el alza de los precios de las viviendas brindaron a las personas de mayores ingresos, especialmente a los boomers, más opciones, dice la economista en jefe de ADP, Nela Richardson.

La naturaleza de la pandemia significa que los riesgos de ir a trabajar son mayores para las personas mayores.

Los empleadores no están haciendo lo suficiente para sacar a la gente de la jubilación. Están creando puestos de trabajo, pero no los que la gente quiere.

Cita clave: "Puedo querer un televisor de 65 pulgadas por US$ 50, pero eso no significa que haya escasez de televisores, significa que no estoy dispuesto a pagar lo suficiente para que alguien me venda un televisor", dice Aaron Sojourner, economista laboral y profesor de la Escuela de Administración Carlson de la Universidad de Minnesota.

Incluso la Casa Blanca ha reconocido cómo el tema de la jubilación está distorsionando nuestra interpretación de la economía laboral. Jared Bernstein, miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Joe Biden, dijo que una vez que se excluye de las métricas a los trabajadores en "edad media" (los mayores de 55 años), surge una imagen mucho más clara de cómo está avanzando la recuperación laboral porque se despoja la narrativa de la jubilación.

Hay indicios de que la escasez de mano de obra está disminuyendo.

Primero, los jubilados están comenzando a volver a trabajar. La tasa de "cancelación del retiro" cayó a poco más del 2% al comienzo de la pandemia, pero en los últimos meses se ha disparado hasta alrededor del 2,6%, según Nick Bunker, economista de Indeed.

Eso todavía está fuera de la tasa prepandémica de alrededor del 3%.

Sacar a las personas de la jubilación puede parecer una crueldad, pero no siempre es así: algunas personas se jubilaron no porque quisieran dejar de trabajar, sino porque era demasiado arriesgado trabajar en una pandemia o porque no podían encontrar un trabajo en el que los beneficios superaron los riesgos.

Otro rayo de esperanza para los gerentes de contratación: FedEx, que dijo que la escasez de mano de obra le costó US$ 470 millones en su trimestre más reciente, dice que las perspectivas para el empleo de personal están mejorando.

FedEx dijo que está obteniendo una buena respuesta de sus esfuerzos de contratación actuales, dado a su paquete de pago actual y otras ofertas, como una aplicación que brinda opciones de horarios flexibles y amigables para los empleados. Solo en la última semana, recibió 111.000 solicitudes, la más alta en su historia, y frente a solo 52.000 durante una semana en mayo de este año.

La compañía también es optimista acerca de mantener a muchas de sus contrataciones temporales en el personal una vez que termine la temporada de envíos navideños, reportó Chris Isidore de CNN Business.