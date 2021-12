Gobernador de Texas estrena construcción de muro fronterizo

(CNN) -- El gobernador de Texas, Greg Abbot reveló el sábado la construcción de un muro fronterizo actualmente en curso en el sur de Texas, mientras culpa al gobierno del presidente Joe Biden por supuestamente no "hacer cumplir las leyes de inmigración".

El estado de Texas construye kilómetros de muro fronterizo "porque el gobierno federal ha abandonado su deber de hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos", dijo el gobernador Abbott en una conferencia de prensa en Rio Grande City, Texas.

The Texas border wall is officially up.

While Biden does nothing, we are stepping up to protect our communities.

The Lone Star State is securing the border. pic.twitter.com/oYuY4zYLQl

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 18, 2021