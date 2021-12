Ben Affleck habla de todo, pero no de Jennifer Lopez 0:50

(CNN) -- Jennifer Lopez no siente nada más que amor por Ben Affleck.

La cantante, actriz y empresaria dijo a la revista People que no le molestan los comentarios que hizo su novio sobre estar "atrapado" en su matrimonio con Jennifer Garner.

"Esta historia simplemente no es cierta", dijo López. "No es así como me siento". Agregó: "No podría tener más respeto por Ben como padre, con la crianza compartida y como persona".

Garner y Affleck estuvieron casados ​​durante 10 años y terminaron en 2018. Affleck estaba comprometido con López antes de casarse con Garner y tuvo tres hijos con ella.

Affleck ha recibido críticas por una entrevista que concedió a Howard Stern, en la que dijo sentirse "atrapado" en su matrimonio con Garner, lo que lo llevó a beber alcohol.

Affleck trató de aclarar sus comentarios en una entrevista con Jimmy Kimmel diciendo que sus palabras habían sido manipuladas.

"Me hizo parecer el peor, el más insensible y estúpido tipo horrible". Agregó: "Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre".