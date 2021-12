Minuto a minuto: lo último sobre la pandemia de covid-19

La variante ómicron se encuentra en al menos 45 estados de EE.UU., Puerto Rico y Washington, DC

La variante ómicron del covid-19 ha sido identificada en al menos 45 estados de EE.UU. hasta el domingo, según los comunicados de prensa de funcionarios estatales de sus respectivos estados.

Ómicron también se ha detectado en Puerto Rico y Washington, según las autoridades.

La variante se ha encontrado en los siguientes estados: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.