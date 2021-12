Fauci sobre variante ómicron en invierno: Va a ser duro 1:40

(CNN) -- Las vacunas contra el covid-19 son muy efectivas contra la prevención de infecciones, pero ninguna vacuna es 100% efectiva. Las personas completamente vacunadas pueden infectarse y lo hacen.

No se sabe exactamente cuántos casos de infección de covid-19 en vacunados están ocurriendo, ya que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) no recpilan datos nacionales tan completos. Con base en informes de 25 estados que mantienen un registro de estos datos, la Kaiser Family Foundation estima que la tasa de infecciones graves está muy por debajo del 1%.

Muchas personas tienen preguntas sobre qué hacer si están vacunadas pero dan positivo en la prueba. ¿Deben aislarse y por cuánto tiempo? ¿Qué pasa con los miembros de su familia? ¿Deberían hacerse la prueba? ¿Qué tipo de síntomas deberían preocupar a una persona de que pueda tener una infección después de la vacunación? ¿Y cómo abordar a los escépticos que cuestionan el recibir la vacuna si aún puede contraer el coronavirus?

Para obtener respuestas a estas preguntas, recurrimos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médico de urgencias y profesora invitada de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

CNN: ¿Qué deben hacer las personas si contraen covid-19 después de ser vacunados? ¿Deberían aislarse de los miembros de su hogar? ¿Importa si tienen síntomas?

Dra. Leana Wen: Alguien que esté vacunado y dé positivo por covid-19 definitivamente debe seguir estrictos protocolos de aislamiento porque tenemos que asumir que la persona es contagiosa y capaz de infectar a otros. Si esa persona tiene síntomas, debe aislarse durante al menos 10 días contando desde el primer día en que comenzaron a tener síntomas, según los CDC. Pueden terminar el aislamiento siempre que no hayan tenido fiebre durante más de 24 horas y otros síntomas estén mejorando. Si la persona no presenta síntomas pero tuvo una prueba positiva, debe permanecer aislada durante 10 días después de la prueba positiva.

Aislamiento significa que no deben estar en público donde puedan infectar a otros. También deben aislarse de los contactos domésticos cercanos. Eso significa, si es posible, permanecer en una parte de la casa alejada de los demás, en su propia habitación.

Esencialmente, una vez que una persona está infectada con covid-19, no importa si fue vacunada; pues podría contagiar a otras personas, por lo que debe seguir los procedimientos de aislamiento estándar.

CNN: Si una persona en el hogar contrae covid-19 después de vacunarse, ¿todos deberían hacerse la prueba?

Wen: Sí. Todos los contactos cercanos deben hacerse una prueba. "Contacto cercano" es definido como las personas que estuvieron dentro de los 1,8 metros por un total de al menos 15 minutos en un período de 24 horas durante el período potencialmente contagioso. Los CDC ofrecen diferentes recomendaciones para quienes están vacunados de los que no lo están.

Los no vacunados, si se exponen a un contacto cercano que tiene covid-19, deben ponerse en cuarentena durante 10 días. Pueden acortar la cuarentena a siete días si tienen una prueba negativa al menos cinco días después de la exposición. Durante ese período de cuarentena, no pueden estar en público.

Por otro lado, aquellos que están completamente vacunados, cuando se exponen a un contacto cercano que tiene covid-19, no necesitan ponerse en cuarentena a menos que desarrollen síntomas. Aún así, deben hacerse la prueba dentro de los tres a cinco días posteriores a la exposición y deben usar una máscara en público para una protección adicional.

CNN: ¿Eso significa que una persona vacunada que estuvo expuesta al covid-19 aún puede ir a trabajar?

Wen: Según la guía de los CDC, sí, siempre y cuando esa persona no tenga síntomas, lleve puesta una mascarilla en todo momento y aún así se haga la prueba de tres a cinco días después de la exposición.

Esta guía de los CDC carece de los matices necesarios. Considere esto: ¿se sentiría cómodo sentado hombro con hombro con un colega de trabajo si supiera que al cónyuge de esta persona le acaban de diagnosticar covid-19? Incluso si la guía de los CDC dice que esto se puede hacer, creo que también debemos usar algo de sentido común. Si su cónyuge o hijo tiene covid-19 y todavía está esperando su prueba de coronavirus, le insto a que le informe a su supervisor y vea si puede trabajar desde casa al menos hasta que obtenga un resultado negativo en la prueba.

También distinguiría cuál fue el nivel de exposición a la persona que dio positivo. Si estaba en una fiesta al aire libre y se encontraba junto a alguien que terminó dando positivo, aún debe hacerse la prueba, pero su riesgo de tener coronavirus es bastante bajo y podría ser razonable continuar yendo a trabajar, utilizando una mascarilla, por supuesto. Pero si es su hijo o pareja con quien pasan muchas horas juntos, en lugares cerrados, tiene un riesgo mucho mayor de contraer covid-19 y, por lo tanto, debe tratar de no exponer a los demás si es posible.

CNN: ¿Cuáles son los síntomas para las personas vacunadas que contraen covid-19?

Wen: El beneficio clave de la vacunación es que reduce la probabilidad de enfermedades graves. Aquellos vacunados que aún contraen el coronavirus tienen muchas más probabilidades de tener síntomas leves en comparación de aquellos que no están vacunados. Una persona que podría haber estado muy enferma con fiebre alta, tos intensa y tanta dificultad para respirar que necesita oxígeno o un ventilador, ahora podría tener dolores corporales, fatiga y resfriado. Ese es el poder de la vacunación: reduce la gravedad de la enfermedad.

Dado a que los síntomas en los vacunados son mucho más leves que en los no vacunados, esté atento a incluso uno de los síntomas de covid-19. Estos incluyen fiebre, escalofríos, tos, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, náuseas, diarrea y pérdida del gusto u olfato. Por supuesto, esta es una lista amplia y también podría indicar otras enfermedades virales.

Dada la cantidad de casos de coronavirus en la mayor parte del país, mantenga su radar en alerta máxima. Si algo no le parece bien, hágase la prueba.

CNN: Si descubres que eres positivo, ¿deberías decírselo a tus colegas? ¿Y si estuvieras en una fiesta? ¿Se lo dices al anfitrión?

Wen: Debe seguir los procedimientos en su lugar de trabajo. Hable con su gerente, quien puede dirigirlo al departamento de recursos humanos de su empresa o con alguien más que pueda ayudarlo con el rastreo de contactos.

Por lo general, esto incluiría la identificación de las personas con las que tuvo contacto cercano en el período de tiempo que pudo haber sido contagioso. Por lo general, esto incluye hasta 48 horas antes del comienzo de sus síntomas.

Definitivamente debe pensar en las actividades sociales en las que participó durante ese período potencialmente infeccioso. Si estuvo en una fiesta, debe informar al anfitrión, así como a los invitados con los que recuerde haber pasado períodos prolongados de tiempo.

Este es un trabajo que deberían realizar los rastreadores de contactos de su departamento de salud local, pero en muchos lugares están abrumados. Recuerde también que los rastreadores de contactos dependen de usted para recordar dónde se encontraba, y usted sabría mejor con quién estuvo y cuándo. Es importante informar a las personas a las que podría haber expuesto lo antes posible; quisiéramos la misma cortesía nosotros mismos.

CNN: ¿Necesita volver a realizarse la prueba antes de recibir la autorización para volver al trabajo?

Wen: No. Suponiendo que no ha tenido fiebre durante más de 24 horas y sus otros síntomas están mejorando, 10 días después del comienzo de sus síntomas es el período de aislamiento recomendado por los CDC. Después de eso, puede terminar con el aislamiento y volver al trabajo e interactuar con los demás.

CNN: ¿Una vacuna de refuerzo ayudaría a reducir las infecciones en personas ya vacunadas?

Wen: Probablemente. Los funcionarios federales de salud ya han dicho que las personas con inmunodepresión moderada o grave, que recibieron las vacunas Pfizer o Moderna, pueden recibir una dosis de refuerzo ahora.

La Casa Blanca aprobó que las personas que tengan al menos ocho meses de sus vacunas iniciales reciban una dosis de refuerzo.

Esto se debe a que la efectividad de la vacuna contra la enfermedad sintomática parece disminuir con el tiempo (aunque las vacunas aún protegen muy bien contra la enfermedad grave), por lo que uno podría esperar que una vacuna de refuerzo previniera futuras infecciones. Le aconsejo que hable con su médico. La decisión de aplicar una dosis de refuerzo probablemente no sea una recomendación única para todos, sino una decisión individual según sus circunstancias médicas.

CNN: Algunas personas podrían preguntarse cuál es el punto de vacunarse si aún pueden enfermarse

Wen: Nos vacunamos por dos razones. Recuerde que la vacunación reduce la probabilidad de una enfermedad grave, según las estimaciones de los datos de los CDC, en unas 25 veces. En segundo lugar, la vacunación también reduce el contagio de covid-19 en unas ocho veces. Una persona vacunada tiene muchas menos probabilidades de enfermarse de covid-19 y contagiarla, en comparación con alguien que no está vacunada.

¿Por qué siguen ocurriendo infecciones en personas vacunadas? Podemos pensar en la vacunación como un muy buen impermeable. El impermeable te mantendrá seco en una llovizna. Incluso podría funcionar en una tormenta eléctrica. Pero si está en tormentas eléctricas día tras día y, a veces, atraviesa huracanes, en algún momento, es posible que se moje. El problema no es que el impermeable no funcione, es que hay demasiado mal tiempo a tu alrededor.

Eso es lo que está sucediendo ahora con el covid-19 en todo el país. El nivel del virus es tan alto que es posible que la vacuna por sí sola no sea suficiente para protegerlo. Es por eso que una mascarilla puede ayudar, al igual que reducir la cantidad de entornos de alto riesgo en los que se encuentra. En última instancia, necesitamos reducir el nivel de virus que nos rodea, y la mejor manera de hacerlo es vacunándonos todos.