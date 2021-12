Fauci advierte que ómicron será dominante en EE.UU. 2:38

(CNN) -- Con las variantes del nuevo coronavirus delta y ómicron, que se extienden por todo el país a medida que se acerca el nuevo año, los expertos en salud instan a los estadounidenses a vacunarse contra el covid-19 o ponerse un refuerzo para protegerse a sí mismos y a los demás antes de enfrentarse a mayores posibilidades de infección.

Los viajes a los aeropuertos antes de Navidad han aumentado casi el doble que hace un año, según los datos de la Administración de Seguridad en el Transporte, con más de dos millones de personas sometidas a controles de seguridad diariamente del 16 al 18 de diciembre. Y las reuniones en interiores entre amigos y familiares que destacan en la temporada navideña podrían acabar infectando a más personas que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones por covid-19.

"Todos anticipamos que con [la variante] delta, con todos los viajes que estamos haciendo y todas estas reuniones navideñas, la aparición de [la variante] ómicron y su propagación, así como... la gripe también haciendo su aparición, podríamos estar en una temporada de invierno ominosa y una especie de comienzo de año sombrío", dijo el Dr. William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, a Jim Acosta, de CNN, el domingo.

Las hospitalizaciones por covid-19 aumentaron en el último mes, ya que los centros médicos de algunas partes de EE.UU. se han visto inundados de pacientes infectados por la variante delta. Ahora, la presencia de ómicron –que los científicos creen que es más contagiosa, aunque la mayoría de los casos hasta ahora parecen ser leves– puede llevar a algunos sistemas de atención sanitaria al límite.

"Es muy probable que en algunos sectores del país veamos una tensión significativa en el sistema hospitalario, así como en los trabajadores de la salud que se están agotando por todo esto", dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, en el programa "This Week", de ABC, el domingo, señalando que una forma más transmisible de covid-19, como la variante ómicron, tendrá un mayor impacto en las decenas de millones de personas estadounidenses que no han sido vacunadas.

Fauci señaló que los viajes y las reuniones de Navidad y Año Nuevo pueden realizarse de forma segura entre quienes están vacunados, y que sigue siendo primordial poner las dosis de refuerzo en los brazos de los estadounidenses vacunados para aumentar la respuesta de los anticuerpos.

"Si vamos a hacer frente a [la variante] ómicron con éxito, las personas vacunadas tienen que recibir refuerzos", dijo Fauci a la NBC el domingo.

Los datos recientes demuestran los peligros potenciales de permanecer sin vacunar, incluido un riesgo 10 veces mayor de dar positivo y 20 veces mayor de morir por covid-19 que los vacunados y reforzados, según los datos hasta octubre de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

"Ómicron lanzó una bola curva" en la lucha contra el covid-19, dijo el domingo el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el Dr. Scott Gottlieb, y todo el mundo –especialmente los que están cerca de personas no vacunadas o de mayor riesgo– debe tomar precauciones.

"Mucha gente no quiere estar vinculada en un tren de transmisión que podría llegar a una persona vulnerable, así que debemos ser prudentes durante las próximas cuatro a seis semanas", dijo a "Face the Nation", de la CBS.

Para cualquier persona con una exposición conocida al covid-19, la Dra. Richina Bicette-McCain, directora médica del Baylor College of Medicine, reiteró las directrices de los CDC de que los vacunados y sin síntomas pueden aislarse y esperar unos días antes de hacerse la prueba. Pero para quienes no están vacunados y aún no se han hecho la prueba, es fundamental averiguar si están infectados antes de visitar a otras personas en las fiestas.

"Si han estado expuestos y no han dado negativo en las pruebas, por favor, no viajen y expongan potencialmente a otras personas", le dijo el domingo a Pamela Brown, de CNN.

El presidente Joe Biden se reunirá este lunes con su equipo de respuesta al covid-19. Se dirigirá a la nación el martes en relación con los últimos acontecimientos con la variante ómicron y para emitir otra "cruda advertencia de cómo será el invierno para los estadounidenses que decidan seguir sin vacunarse", dijo la Casa Blanca.

Estados que responden a los brotes

La variante ómicron se había identificado en al menos 45 estados de EE.UU. hasta el domingo, según los funcionarios estatales de sus respectivos estados, así como en Puerto Rico y la ciudad de Washington. Y con la variante delta todavía presente, los casos en algunas zonas están aumentando.

Nueva York, que fue uno de los estados más afectados al principio de la pandemia, estableció el domingo un nuevo récord de casos de covid-19 en un solo día por tercera vez consecutiva, según la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.

Por lo general, hay un desfase de unas tres semanas entre las tendencias de los casos de covid-19 y las hospitalizaciones, según un análisis de CNN Health, pero los funcionarios tienen la esperanza de que el estado esté en una posición más favorable que el año pasado.

"Esto no es marzo de 2020, no estamos indefensos", dijo Hochul. "Tenemos las herramientas para protegernos a nosotros mismos y a los seres queridos vulnerables de nuestras familias: vacúnense, pónganse el refuerzo y usen una mascarilla cuando estén en el interior o en grandes reuniones. No te arriesgues durante la oleada invernal".

El gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, dijo el domingo en el programa "State of the Union", de CNN, que su estado se está preparando para la oleada invernal y que espera combatir la propagación del covid-19 con medidas que incluyen la realización de pruebas estatales en casa y la flexibilización de camas en los hospitales. Traer a los trabajadores de la salud de otros estados también ha sido clave, dijo Sununu.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, predijo que su estado verá "probablemente la peor oleada que hemos visto en nuestros hospitales durante toda la crisis" en las próximas tres a cinco semanas, y dijo a "Fox News Sunday" que las autoridades están "tratando de hacer todo lo posible para vacunar al último 9,2% de nuestra población".

No se está considerando la posibilidad de realizar confinamientos, dijo, y condenó el regreso a la enseñanza a distancia en las escuelas, ya que los protocolos actualmente en vigor deberían ser suficientes.

Las escuelas y los deportes hacen cambios

El tenor de la conversación en torno al covid-19 puede cambiar dependiendo de si las hospitalizaciones aumentan o se estabilizan en las próximas semanas. Sin embargo, algunas universidades y ligas deportivas ya están trabajando para reducir la posible propagación.

Citando la "incertidumbre" en torno a la variante ómicron, la Universidad de Stanford anunció que va a cambiar a la enseñanza en línea durante las dos primeras semanas del próximo trimestre de invierno, cuyo comienzo está previsto para el 3 de enero.

La Universidad de Harvard también pasará a la enseñanza a distancia durante las tres primeras semanas de clases de enero, declarando en una carta abierta que la medida fue "impulsada por el rápido aumento de los casos de covid-19 a nivel local y en todo el país, así como por la creciente presencia de la variante ómicron, altamente transmisible".

El creciente número de casos de covid-19 ha obligado a aplazamientos en varias ligas deportivas importantes. Siete equipos de la NHL han sido apartados temporalmente desde el domingo, y la liga y su sindicato de jugadores anunciaron que se pospondrán los partidos hasta Navidad que requieran viajes transfronterizos entre Estados Unidos y Canadá.

Cinco partidos de la NBA se pospusieron, ya que varios equipos de la liga tienen a numerosos jugadores bajo los protocolos de salud y seguridad de covid-19. Más de una docena de partidos del básquetbol masculino de la NCAA se cancelaron o pospusieron.

Y la NFL retrasó tres de sus partidos del domingo y actualizó sus procedimientos de pruebas de covid-19, que ya no exigirán la realización de pruebas a los jugadores asintomáticos y totalmente vacunados, a los entrenadores y a otros miembros del personal que estén en estrecho contacto con los jugadores. Todas las personas serán examinadas para detectar los síntomas del covid-19 antes de entrar en las instalaciones del equipo, según una copia de los protocolos obtenida por CNN.

Deidre McPhillips, Artemis Moshtaghian, Gregory Lemos, Keith Allen, Sarah Moon, Andy Rose, DJ Judd, Sarah Fortinsky, Jacob Lev, Holden Perrelli, Riuki Gakio y Niah Humphrey, de CNN, contribuyeron a este informe.