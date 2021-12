Fauci sobre variante ómicron en invierno: Va a ser duro 1:40

(CNN) -- El Dr. Anthony Fauci dijo el martes que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por su siglas en inglés) están considerando flexibilizar sus recomendaciones de duración del aislamiento para las personas completamente vacunadas, en particular los trabajadores de la salud, que dan positivo en la prueba de covid-19 pero que no tienen síntomas.

Los comentarios de Fauci fueron los más fuertes hasta ahora del principal experto en enfermedades infecciosas del país a favor de revisar la guía de aislamiento de los CDC, que recomienda 10 días completos para las personas que tienen el virus, incluso si son asintomáticas.

Fauci le dijo a CNN que "aún no se han tomado decisiones", pero que se está discutiendo sobre permitir que los trabajadores de la salud infectados que son asintomáticos regresen al trabajo antes, a medida que aumentan los nuevos casos de covid-19 y las hospitalizaciones y se espera que ejerzan presión sobre el sistema de salud.

"Por ejemplo, si un trabajador de la salud está infectado y no presenta ningún síntoma, no querrás dejar a esa persona sin trabajo por mucho tiempo porque, sobre todo si necesitamos camas de hospital y personal de atención médica, eso es algo que al menos se considerará, al menos se considerará", dijo Fauci a John Berman de CNN en" New Day ".

Fauci dijo que es posible que los trabajadores del cuidado de la salud que dan positivo en la prueba terminen su período de aislamiento antes y regresen al trabajo si no tienen síntomas y si usan máscaras N-95 y otro equipo de protección personal.

La variante ómicron del coronavirus es ahora la cepa más dominante en los Estados Unidos y representó más del 73% de los nuevos casos de coronavirus la semana pasada. Si bien creen que la variante ómicron es más contagiosa, los científicos todavía están esperando datos sobre la gravedad de la variante en EE.UU. en comparación con otras, pero hasta ahora, la mayoría de los casos de ómicron parecen ser leves entre los que están completamente vacunados.

Fauci también dijo el martes que los estadounidenses que están completamente vacunados y reforzados contra el covid-19 deberían sentirse cómodos viajando durante las vacaciones y reuniéndose con familiares que también están completamente vacunados y con dosis de refuerzo, siempre que tengan cuidado.

"Debes ser prudente y siempre tener un cuidado especial, porque estás lidiando con una situación sin precedentes de un virus que tiene una capacidad extraordinaria de transmisión", dijo a CNN, y agregó: "Cuando estás en casa con vacunas y personas impulsadas, pueden sentirse cómodos disfrutando de la celebración navideña".

Hizo hincapié en que la vacunación es la "principal línea de frente de protección" contra el covid-19.

"Las pruebas son importantes, al igual que el uso de mascarillas. Pero lo realmente importante que la gente debe hacer es vacunarse. Si está completamente vacunado, debe recibir una dosis de refuerzo", le dijo a CNN.

Las consideraciones clínicas provisionales de los CDC definen "completamente vacunado" como haber completado dos dosis de las vacunas contra el coronavirus Pfizer / BioNTech o Moderna, o una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Fauci había dicho anteriormente que los CDC podrían considerar redefinir lo que significa estar "completamente vacunado" contra el covid-19 para incluir una tercera dosis de vacuna.

Cuando se le preguntó el martes con qué frecuencia los estadounidenses deberían hacerse las pruebas ahora que los casos están aumentando nuevamente, Fauci dijo que depende de la situación. Sugirió que los estadounidenses completamente vacunados que recibieron su refuerzo pueden querer hacerse la prueba si desean "hacer un esfuerzo adicional".