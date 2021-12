Esto fue lo mas buscado en Google en 2021 4:50

(CNN Español) -- 2021 fue un año de muchas noticias en América Latina. Un año que vio desde protestas masivas en varios países, así como cambios políticos y algunas tragedias como lo ocurrido en México con la caída de un tramo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México

Esta es una selección y resumen de las principales noticias de 2021 que marcaron América Latina:

Estas son las 5 películas más buscadas de 2021 0:58

Argentina: el oficialismo perdió las elecciones legislativas

Argentina celebró sus elecciones legislativas que dieron como resultado una derrota para la coalición gobernante, el Frente de Todos. Si bien el oficialismo mejoró los números con respecto a las elecciones primarias celebradas en septiembre, la noticia que marcó el 2021 fue que la oposición se impuso a nivel nacional, según los datos del escrutinio.

Además, se confirmó un dato que había sido proyectado en las elecciones primarias: por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983, el peronismo ha perdido la mayoría en la Cámara de Senadores.

Oppenheimer analiza las elecciones de Argentina 4:39

A nivel nacional, la alianza Juntos por el Cambio obtuvo el 42% de los votos contra el 33,6% del oficialista Frente de Todos. Más atrás, el Frente de Izquierda logró el 5,9% de los sufragios mientras que otras fuerzas se repartieron el 18,6% restante.

La coalición Juntos por el Cambio, que gobernó el país entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, triunfó en las provincias más grandes: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Y ganó en seis de las ocho provincias que renovaban senadores. En total, el oficialismo perdió en 15 de los 24 distritos.

publicidad

Tras conocerse los primeros resultados, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló en un mensaje dirigido a toda población del país.

“Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno”, señaló y sostuvo que los argentinos tienen “derecho a la esperanza”.

Las elecciones tanto primarias como legislativas mostraron una división interna en el gobierno. Mientras Fernández anunciaba medidas para la última etapa de su gobierno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no apareció. Una posición diferente a las primarias, cuando envió una carta pública en la que señaló que "el peronismo sufrió una derrota electoral... sin precedente".

Los resultados se dan en una difícil coyuntura que atraviesa Argentina. El país tiene una inflación anual superior del 41,8% hasta noviembre de 2021 y el desempleo es del 9,2%, según el Indec. Además, el país afronta las consecuencias de la pandemia de covid-19 y de los largos meses de cuarentena que provocaron el cierre de numerosos comercios y fábricas.

Por otro lado, el gobierno de Argentina tiene un desafío con la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández dijo en a mediados de noviembre que esto es “el escollo más grande” que enfrentan.

Chile: se inicia el cambio de la constitución de Pinochet y eligen un nuevo presidente

La Asamblea Constituyente tiene muchos retos 3:35

Tras una serie de protestas que sacudieron Chile en 2019 y 2020, una Convención Constitucional se encuentra ya en marcha desde el 7 de julio para elaborar una nueva carta magna que pueda dar respuesta a la crisis.

A finales de 2020, una consulta popular que tuvo una participación del 50,90% del electorado dio como resultado el triunfo de la propuesta para redactar una nueva constitución (78,27%) y para la formación de una Convención Constitucional (78,99%). Es decir compuesta por constituyentes electos por voto popular, para llevarlo a cabo.

Entre el 15 y el 16 de mayo de 2021, se realizaron las elecciones para elegir a los constituyentes que redactarán la nueva Constitución. Esta nueva Constitución reemplazará la aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que quedará derogada.

La Asamblea Constituyente tiene muchos retos 3:35

La Convención está compuesta por 155 miembros (elegidos con criterios de igualdad de género) y cuenta con nueve meses para presentar el texto de la nueva Constitución, con posibilidad de obtener una extensión de tres meses. Si no se cumple el plazo, la mesa de la convención debe solicitar al Congreso una reforma por una sola vez pidiendo una nueva extensión.

Se espera que a mediados de 2022 el texto final sea sometido a un nuevo plebiscito para su aceptación.

Chile entre dos extremos: Boric por la izquierda y Kast por la derecha 3:06

Mientras tanto, otra de las noticias de 2021 en Chile fue una nueva elección presidencial en medio del debate por una nueva constitución, el estado de excepción decretado en varias partes del país debido en parte al conflicto mapuche y el recuerdo aún fresco de las manifestaciones masivas de 2019.

La primera vuelta, que dio ganadores a dos extremos del espectro político, no ha definido aún quién gobernará el país, pero el izquierdista Gabriel Boric y el ultraconservador José Kast quedaron en la disputa para la segunda vuelta definitiva del 19 de diciembre.

Kast ha sido comparado con el expresidente de EE.UU. Donald Trump y con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y Boric, de 35 años, es un exlíder estudiantil que busca establecer un modelo de estado de bienestar, con una coalición que incluye a nueve partidos, entre ellos el Partido Comunista de Chile.

En la segunda vuelta, Boric salió ganador con más del 55% de los votos.

Cuba: marchas históricas a favor de la libertad

El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles para protestar por la falta de alimentos y medicinas, mientras el país atraviesa una grave crisis económica agravada por la pandemia de covid-19 y, según el gobierno, las sanciones de Estados Unidos.

Muchos corearon "libertad" y pidieron la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel.

Según el periodista Jorge Dávila Miguel, colaborador de CNN, esa protesta fue espontánea. Sin duda, fue una de las noticias del 2021.

De acuerdo con Cubalex, una organización de derechos humanos que monitorea los asuntos legales en la isla, al menos 1.175 cubanos fueron arrestados luego de las demostraciones del 11 de julio.

Si bien dese el gobierno dijeron que detuvieron a los manifestantes que atacaron a la policía y saquearon tiendas, decenas de personas afirmaron haber sido arrestadas violentamente por marchar pacíficamente o simplemente por filmar las protestas.

Para el 15 de noviembre activistas cubanos planearon otra manifestación pacífica "para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas".

El gobierno central negó los permisos para la marcha aduciendo que quienes han convocado la protesta están financiados por Estados Unidos. Varios opositores denunciaron asedio por parte de policías vestidos de civil.

Para aplacar esa marcha, las fuerzas policiales atestaron las calles, hubo al menos 11 detenidos y muchos de los activistas fueron sitiados en sus casas por simpatizantes del gobierno.

Ecuador: crisis carcelaria que puso en jaque la seguridad

Crisis carcelaria pone al Gobierno de Ecuador en una encrucijada 1:33

Entre muchas noticias de 2021 en Ecuador, destacó la crisis del sistema penitenciario que ha estado en estado de emergencia desde los enfrentamientos mortales de septiembre. Más de 300 reclusos han muerto en la violencia carcelaria este año, según cifras del servicio penitenciario de Ecuador SNAI, con una de ellas siendo la peor masacre de la historia carcelaria del país. Por esto, el presidente Guillermo Lasso (quien al ser elegido en 2021 dejó por primera vez en más de una década fuera del gobierno a la izquierda) decretó el estado de excepción en todas las cárceles del país con el objetivo de "controlar" y "restablecer" su normal funcionamiento.

Una de las masacres, la más grave de este año, se registró en de septiembre, cuando murieron 119 personas en un motín, cinco de ellas decapitadas. La revuelta dejó además unos 80 heridos. Las autoridades registraron detonaciones con armas de fuego y explosiones. Y, como consecuencia, el presidente Lasso decretó un estado de excepción en las cárceles de todo Ecuador, que hasta el momento va hasta finales de diciembre.

En febrero se registraron 75 muertes en motines en tres cárceles en las provincias de Azuay, Guayas y Cotopaxi, según a la policía.

Edmundo Moncayo, director de Servicios Penitenciarios, había dicho en ese momento que "dos grupos [están] buscando liderazgo criminal dentro de las cárceles".

Los enfrentamientos mortales parecen ser un ejemplo de violencia de pandillas, según el gobernador, quien dijo que los presos "no solo usaron armas y detonaciones, sino que intentaron asfixiar [a otros presos], quemaron colchones y más".

Haití: asesinan al presidente Jovenel Moïse

Nuevos detalles sobre el asesinato de Jovenel Moïse 2:22

Como sacado de una novela de crimen, esta fue una de las noticias de 2021 que sacudió a América Latina. Un grupo de mercenarios asesinó al presidente de Haití Jovenel Moïse en julio de este año. Moïse murió en ataque a su residencia privada. Moïse recibió 16 disparos en un ataque a su residencia privada, según dijo a CNN el ex primer ministro de Haití Laurent Lamothe a CNN.

Moïse tenía 53 años y había pasado la mayor parte de 2020 librando una guerra política con la oposición por la duración de su presidencia. Él sostenía que su mandato de cinco años debía terminar en 2022, una postura respaldada por Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

La oposición argumentaba que debió haber dimitido el 7 de febrero de este año, citando una disposición constitucional según la cual el período comienza una vez que se elige un presidente en lugar de cuando asume el cargo.

A lo largo de su presidencia, Moïse no logró celebrar elecciones locales ni nacionales, dejando gran parte de la infraestructura de gobierno del país vacía.

La muerte de Moïse tuvo lugar en un contexto de violencia extrema en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que se había cobrado la vida de muchos ciudadanos y se había intensificado notablemente antes de su asesinato.

Asesinato de Jovenel Moïse enfrenta a políticos de Haití 3:13

Claude Joseph, que asumió el liderazgo del país inmediatamente después del ataque, culpó del asesinato de Moïse a un "grupo altamente entrenado y fuertemente armado".

Según Joseph, "un grupo de personas no identificadas, algunas de las cuales hablaban en español" atacó la casa de Moïse alrededor de la 1 A.M. del miércoles 7 de julio e hirió de muerte al jefe de Estado.

Ariel Henry fue nombrado primer ministro de Haití el 5 de julio.

Dieciocho colombianos fueron detenidos en Haití, otros tres fueron abatidos y tres más estaban prófugos, dijo en julio el general Jorge Vargas, director de la Policía de Colombia.

El gobierno de Haití informó de la captura en Jamaica de un sospechoso del asesinato de Moïse en Jamaica que estaba prófugo. Mario Antonio Palacios Palacios fue arrestado a mediados de octubre en Kingston según un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití.

Las autoridades de Haití solicitaron al gobierno jamaiquino que transfiera a Palacios y lo ponga a disposición de las autoridades judiciales haitianas que lideran la investigación, según el comunicado del gobierno haitiano.

"Un pequeño grupo" de colombianos participaron en programas de entrenamiento y educación militar de Estados Unidos en el pasado, mientras formaban parte de las Fuerzas Militares de Colombia, informó el Pentágono a mediados de julio.

Las autoridades de Colombia confirmaron que los comandos colombianos estaban acusados de participar en el asesinato del presidente Moïse y que habían sido contratados supuestamente para detener al líder y entregarlo a la policía estadounidense.

Moïse debía ser detenido y entregado a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por Duberney Capador y Germán Rivera, dijo el jefe de la policía colombiana, el general Jorge Vargas.

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en ese entonces que algunos de los comandos colombianos detenidos o muertos en Haití en relación con el asesinato del presidente Moïse sabían que la misión final era matarlo.

"Existen personas que, por todo lo que se ha ido conociendo, tenían conocimiento de ese magnicidio que se iba a perpetrar", dijo Duque en un comunicado.

Vargas dijo dijo que los comandos colombianos se dividieron en dos grupos el 7 de julio. Siete hombres liderados por Capador y Rivera ingresaron al palacio presidencial, neutralizaron al servicio de seguridad haitiano y se les dio la tarea de detener al presidente, mientras que el resto se quedó en vehículos y para apoyar la operación.

México: cae un tramo de la línea 12 del metro de Ciudad de México

A principios de mayo, poco después de las 10 de la noche, se produjo una de las noticias más importantes de 2021 en México: uno de los tramos elevados de la Línea 12 del Metro de la capital mexicana colapsó, lo que llevó al desplome de dos vagones del convoy que en ese momento transitaba por las vías con decenas de pasajeros. Fue una de las noticias trágicas en 2021.

En el hecho fallecieron al menos 26 personas, según información oficial, y decenas más quedaron heridas.

El ABC de fallas que habrían causado colapso del metro 6:15

La Línea 12 del metro de la Ciudad de México, conocida como la "Línea Dorada", se extiende por 25,1 kilómetros y cuenta con 20 estaciones. Fue promocionada como uno de los proyectos de obras públicas más costosos y ambiciosos en la historia de México cuando se inauguró en octubre de 2012.

El muy publicitado corte de cinta contó con la presencia de las figuras más notables de la política y el poder mexicanos en ese momento, incluidos el entonces presidente Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, quien estaba en sus últimos días como jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora es secretario de Relaciones Exteriores. También estaba Carlos Slim, el hombre más rico de México y dueño de una de las empresas constructoras de la línea accidentada.

Pero ocho años después de su inauguración, la Línea Dorada es, en muchos aspectos, un símbolo de los males sociales y los desafíos de México, desde la corrupción hasta la impunidad, la desigualdad y la negligencia, especialmente después de que el colapso mortal.

Se suponía que la Línea Dorada conectaría vecindarios históricamente marginados con áreas más prósperas de la metrópolis mexicana y brindaría a las personas acceso equitativo a empleos, centros culturales y algunas de las mejores cosas que la Ciudad de México tiene para ofrecer de manera asequible.

Pero varios expertos que hablaron con CNN después del colapso dijeron que esta fue una tragedia que se pudo evitar con el mantenimiento debido.

El colapso de la Línea Dorada trajo consigo múltiples exigencias de la ciudadanía para que se investigue tanto esta como todas las líneas que conforman el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los familiares de las personas fallecidas y las lesionadas recibirán un apoyo emergente de US$ 2.515. En cuanto al seguro de las personas fallecidas, Sheinbaum comentó que trabajaron en conjunto con el STC Metro para elevar la póliza de US$ 17.600 hasta al menos US$ 32.685.

Nicaragua: detienen a decenas de opositores antes de las elecciones presidenciales

Cuestionan elección presidencial en Nicaragua 4:58

Nicaragua fue el centro de atención en la región por las noticias que se originaron allí en 2021 por cuenta de unas elecciones presidenciales que para la comunidad internacional carecieron de legitimidad. Esto después del arresto de decenas de opositores en los meses previos a los comicios presidenciales de noviembre.

Entre mayo y octubre de 2021 al menos 40 opositores del gobierno de Daniel Ortega fueron arrestados, incluyendo 7 aspirantes presidenciales, a quienes las autoridades acusaron en su mayoría de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional o por supuesto lavado de dinero.

Tanto los detenidos como sus familiares han rechazado esos cargos. Tres de los abogados que defienden a los opositores dijeron a CNN que las pruebas presentadas en el juicio no demuestran la responsabilidad de sus defendidos en los hechos imputados.

Las elecciones, en las que fue reelegido el presidente Daniel Ortega, son las primeras desde que una ola de manifestaciones populares sacudió al país en 2018 y muchos las calificaron como "una parodia", "una farsa" y denunciaron "las peores condiciones posibles" para una votación.

Además de las preocupaciones de que la baraja de candidatos estaba a favor de Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el consejo electoral alineado con Ortega, así como las campañas limitadas, se creó lo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, describió en mayo como "las peores circunstancias posibles para un proceso electoral".

Elecciones en Nicaragua: conoce algunos de los candidatos habilitados 4:14

La desinformación y la manipulación de las redes sociales han emergido como otro posible contaminante en el proceso electoral. Facebook dijo a principios de noviembre que eliminó una granja de trolls de más de 1.000 cuentas de Facebook e Instagram respaldadas por el gobierno, según informó la compañía. Las cuentas buscaban amplificar la difusión de contenidos progubernamentales.

Ortega llegó al poder como parte de los rebeldes sandinistas que derrocaron a la dinastía Somoza en 1979 y luchó contra los Contras respaldados por Estados Unidos durante la década de 1980. Elegido por primera vez en 1985, desde entonces ha demolido los límites del mandato presidencial de Nicaragua, lo que le permite aspirar una y otra vez.

Sin embargo, Ortega se ha retirado cada vez más del ojo público, con semanas e incluso meses entre apariciones. Su esposa, Rosario Murillo, es ahora el rostro y la voz reconocida del gobierno, con una transmisión radial diaria idiosincrásica.

La elección de noviembre de 2021 le abrió a Ortega camino a su quinto periodo presidencial de Ortega, el cuarto consecutivo. Murillo lo secunda en la vicepresidencia desde 2017.

A lo largo de los años, la pareja ha consolidado inexorablemente el poder, designando a leales a los principales puestos del gobierno y ejerciendo un control cada vez más estricto sobre las esferas sociales y políticas del país. La prensa local describe un clima de miedo e intimidación.

Perú: Pedro Castillo, un exprofesor y líder sindical es elegido presidente y su gobierno tiene una crisis apenas comienza

¿Quién es Pedro Castillo, la gran sorpresa de las elecciones de Perú? 4:49

Pedro Castillo, un exprofesor de escuelas y líder sindical, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales en julio, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó por unanimidad las apelaciones finales interpuestas por la oponente de Castillo, Keiko Fujimori, con acusaciones de irregularidades en la votación que se consideraron infundadas. El JNE dijo que Castillo ganó las elecciones con el 50,126% de los votos.

Castillo y su partido, Perú Libre, han negado las acusaciones de irregularidades.

La elección se llevó a cabo en un momento de extrema inestabilidad política en Perú. Francisco Sagasti fue el cuarto presidente de Perú en menos de cinco años después de que el Congreso votara para destituir al popular exlíder Martín Vizcarra y también renunciara el reemplazo de Vizcarra, Manuel Merino.

Pero en el corto periodo de gobierno de Castillo, su gobierno no ha estado libre de polémicas y ha ocupado las noticias de 2021:

Héctor Béjar, su primer ministro de Relaciones Exteriores, renunció menos de tres semanas después de ser nombrado en el cargo. La renuncia llegó luego de unas polémicas declaraciones que hizo Bajar en febrero de 2021 cuando aún no era funcionario del gobierno. En unas declaraciones difundidas por el programa Panorama, del canal Panamericana TV, Beja dijo que la Marina de Guerra del Perú era para él la responsable del comienzo del terrorismo en el país. "El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA", dice.

La Marina de Perú emitió un comunicado en el que expresa que la versión de Béjar “carece absolutamente de veracidad” y constituye “una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las viudas, huérfanos y deudos víctimas de esta execrable acción; así como contra todos los hombres y mujeres que integran nuestra bicentenaria institución”.

También al presidente inicial del Consejo de Ministros Guido Bellido y al fundador y secretario general nacional de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, se les abrió una investigación por terrorismo por presuntos vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Ambos negaron las acusaciones.

La Fiscalía también incluyó a Perú Libre en una investigación por lavado de activos para determinar la procedencia del dinero que financió la campaña electoral presidencial de Pedro Castillo y otras en las que Perú Libre participó (Lee más aquí). Bellido pidió que se investigue y Cerrón Rojas respondió que “Perú Libre es una organización totalmente limpia desde su génesis, herramienta del pueblo para liberarse, no es ninguna organización criminal. Se convierte en amenaza al sistema después de la segunda vuelta electoral. El pueblo lo sabe”.

El 6 de octubre Bellido renunció a su cargo. La excongresista Mirtha Vásquez reemplazó a Bellido.

Finalmente, Castillo, al igual que algunos de sus predecesores, enfrentó una moción de censura por supuesta "incapacidad moral". A solo cuatro meses de asumir la presidencia, de 29 legisladores de las bancadas opositoras de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular quería vacar al presidente, pero la iniciativa no avanzó.

Venezuela: una oposición dividida no avanza en las elecciones regionales

¿Está la oposición venezolana cada vez más fragmentada? 2:59

La noticia de 2021 en Venezuela fue que el país volvió a las urnas para elegir unos 3.000 puestos en las elecciones regionales y la oposición llegó a la cita altamente dividida.

"Hay una dispersión de los votos opositores", dijo el líder opositor Henrique Capriles.

"La oposición llega dividida porque desde hace 4 años se han venido anidando serias diferencias sobre la estrategia para promover un cambio de régimen político en Venezuela", le dijo a CNN John Magdaleno, analista político venezolano, director de la consultora Polity.

Según él, la oposición atraviesa un momento en el que no es capaz de crear "una plataforma unitaria con reglas de juego aceptadas por la mayoría de los factores opositores".

Elecciones Venezuela: ¿cuál es el rol de la oposición? 1:25

Antes de los comicios, hubo candidatos opositores que intentaron concretar alianzas; pero en varios estados la oposición hubiese podido ganar de haber tenido un candidato único, pero hubo dos o más aspirantes en la misma contienda.

Entre tanto, Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Internacionales de Juan Guaidó, renunció a su cargo el 5 de diciembre, pues dijo que la oposición liderada por Guaidó “se ha deformado” y que, de hecho, esta visión de gobierno debe desaparecer.

También consideró que “el caso de Venezuela se ha puesto en la nevera” y que se ha burocratizado el sector de Guaidó, por lo cual él ha decidido abandonarlo.

Borges dijo presentará ante la Asamblea Nacional un paquete de reformas que incluye la reconstrucción del que la oposición y parte de la comunidad internacional consideran gobierno interino, un cambio en los manejos de los activos y reformas al funcionamiento de la Comisión Delegada, en referencia a un grupo de diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que en su momento fue presidida por Guaidó, cuando fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por unos 50 países.

Semanas antes, Borges había criticado a Guaidó por el manejo de los activos del país en el exterior. Ante esto, Leopoldo López, otra cara visible de la oposición aunque de otro partido, dijo que no sabe cuáles son las motivaciones de Borges, y que era "sospechosa" la actitud que venía exhibiendo.

"Pero creo que entrar en una discusión de 'dimes y diretes', sacar nosotros un comunicado y entrar en esa pelea entre unos y otros no nos va a llevar a ninguna parte", dijo López a CNN.