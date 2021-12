AMLO dice que donará vacunas contra el covid-19 a Venezuela 0:53

(CNN Español) -- Una Corte federal de Argentina avaló la extradición a México del empresario Carlos Ahumada, quien es requerido por presunto fraude contra el gobierno de la capital mexicana, según se explica en la resolución que CNN obtuvo este jueves.

En el documento, de 105 páginas y con fecha de 21 de diciembre, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 9 explica que aunque la defensa dijo que la causa de la Fiscalía mexicana contra el acusado había prescrito, los "planteos de la defensa no resultan suficientes para rebatir lo afirmado por el requirente y el cumplimiento de los requisitos formales del presente trámite".

Por el momento no está claro cuánto tiempo podría tardar en concretarse la extradición de Ahumada, ya que según las leyes argentinas aún tiene el derecho de presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina y, en caso de presentarse, el empresario no podría ser extraditado a México hasta que se resuelva.

Este jueves, en una llamada telefónica con el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, Ahumada dijo que ya se apeló la extradición ante la Corte Suprema, que su caso será visto en febrero de 2022 y que ese proceso podría tardar al menos un año.

CNN está tratando de confirmar esos detalles con los abogados del acusado y con la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

En la entrevista, Ahumada también dijo que las autoridades mexicanas "no van a lograr extraditarme por ningún motivo y llevarme a México... por más causas judiciales que inventen".

Ahumada agregó que eran el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes buscan su extradición, y que él no cometió ningún delito.

Este jueves, López Obrador evitó opinar sobre el caso cuando fue consultado en su habitual conferencia de prensa matutina. Por su parte, Sheinbaum tampoco se pronunció públicamente ante las declaraciones del acusado.

El pasado 6 de diciembre, en conferencia de prensa, el mandatario mexicano se refirió a Ahumada como el protagonista de un escándalo que recuerda como uno de los momentos más difíciles que vivió como opositor: los videos que salieron a la luz en 2004 y en los que el empresario aparecía entregándole fajos de billetes a René Bejarano, el entonces secretario de Finanzas de López Obrador, quien era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"¿Cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado, si era mi secretario particular? Increíble, fue un golpe durísimo, ese fue uno. Ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, eso duele más hablando de la consciencia", dijo López Obrador.

Aunque más tarde Bejarano declaró que recibió el dinero para financiar campañas siguiendo órdenes de Rosario Robles, quien dirigió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 2002 y 2003, fue a prisión por el delito de lavado de dinero y luego fue absuelto en 2005 por un tribunal debido a falta de pruebas.

Por su parte, Robles negó las acusaciones de Bejarano.

Carlos Ahumada, quien tiene nacionalidad mexicana y argentina, fue arrestado en agosto de 2019 en Buenos Aires con base en una ficha roja solicitada por la Interpol en México a petición de la Fiscalía General de la República mexicana (FGR).

Este jueves, la FGR indicó en un comunicado que el acusado es responsable de "la posible comisión del delito del fraude genérico del fuero común, con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad (de México)". No se dieron más detalles.

*Emilia Delfino, Iván Pérez Sarmenti y Fidel Gutiérrez colaboraron en este informe