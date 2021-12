Consejos de un experto para evitar el impacto de la variante ómicron 8:47

(CNN) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) acortaron este lunes los tiempos recomendados de aislamiento para las personas que han dado positivo en la prueba de covid-19 de 10 a cinco días si no presentan síntomas, y si usan una mascarilla mientras estén con otras personas durante al menos cinco días más.



Los CDC también acortaron el tiempo de cuarentena recomendado para las personas expuestas al virus a cinco días si están vacunadas y, salvo excepciones, a ningún tiempo si cuentan con una vacuna de refuerzo.

"Teniendo en cuenta lo que sabemos actualmente sobre el covid-19 y la variante ómicron, los CDC están acortando el tiempo recomendado de aislamiento de 10 días para las personas con covid-19 a 5 días, si son asintomáticos, seguidos de 5 días de uso de mascarilla cuando estén cerca de otras personas", dijeron los CDC en un comunicado.

Las personas cuyos síntomas están mejorando también pueden salir de sus casas después de cinco días siempre y cuando continúen mejorando, dijeron los CDC. Las personas que tengan fiebre deben permanecer en casa hasta que esta desaparezca, añadieron los CDC.

"El cambio está motivado por la ciencia que demuestra que la mayor parte de la transmisión del SARS-CoV-2 se produce al principio del curso de la enfermedad, generalmente en los 1-2 días anteriores a la aparición de los síntomas y los 2-3 días posteriores. Por lo tanto, las personas que den positivo deben aislarse durante 5 días y, si están asintomáticas en ese momento, pueden abandonar el aislamiento si pueden seguir utilizando una mascarilla durante 5 días para minimizar el riesgo de infectar a otras personas".

La cuarentena se refiere al tiempo que las personas permanecen alejadas de los demás si están expuestas a una enfermedad pero aún no dan positivo ni muestran síntomas.

Los CDC también cambiaron esas recomendaciones. "Para las personas que no están vacunadas o que tienen más de seis meses después de su segunda dosis de ARNm (o más de 2 meses después de la vacuna J&J) y que aún no cuentan con una dosis de refuerzo, los CDC ahora recomiendan la cuarentena durante 5 días, seguida del uso estricto de mascarilla durante otros 5 días", dijo.

"Alternativamente, si una cuarentena de 5 días no es factible, es imperativo que una persona expuesta use una mascarilla bien ajustada en todo momento cuando esté cerca de otros, durante 10 días después de la exposición".

Cuarentena y dosis de refuerzo

Las personas vacunadas y con dosis de refuerzo suelen estar exentas de la cuarentena, dijeron los CDC.

"Las personas que han recibido la vacuna de refuerzo no necesitan estar en cuarentena tras una exposición, pero deben usar una mascarilla durante los 10 días posteriores a la misma. Para todos los expuestos, la mejor práctica incluiría también una prueba de detección del SARS-CoV-2 al quinto día de la exposición. Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en cuarentena de inmediato hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no puedan ser atribuidos al covid-19".

Los refuerzos reducen en gran medida el riesgo de que alguien se infecte y transmita el virus a otra persona, dijeron los CDC.

"Los datos de Sudáfrica y el Reino Unido demuestran que la eficacia de la vacuna contra la infección para dos dosis de una vacuna de ARNm es de aproximadamente el 35%. Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 restablece la eficacia de la vacuna contra la infección hasta el 75%", dijo.

"La variante ómicron se está extendiendo rápidamente y tiene el potencial de impactar en todos los aspectos de nuestra sociedad", dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, en un comunicado.

"Las recomendaciones actualizadas de los CDC para el aislamiento y la cuarentena equilibran lo que sabemos sobre la propagación del virus y la protección proporcionada por la vacunación y las dosis de refuerzo. Estas actualizaciones garantizan que las personas puedan continuar con su vida cotidiana de forma segura. La prevención es nuestra mejor opción: vacunarse, reforzarse, usar mascarilla en lugares públicos cerrados en zonas de alta y considerable transmisión comunitaria, y hacerse una prueba antes de reunirse".

Todos los que puedan vacunarse, deberían hacerlo, subrayan los CDC.

"La vacunación contra el covid-19 disminuye el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por esta enfermedad. Los CDC recomiendan encarecidamente la vacunación contra el covid-19 para todas las personas a partir de los 5 años y las dosis de refuerzo para todas las personas a partir de los 16 años. La vacunación es la mejor manera de protegerse y reducir el impacto del covid-19 en nuestras comunidades.

Fauci afirma que la decisión de los CDC es "muy prudente"

El Dr. Anthony Fauci dijo este lunes que los cambios propuestos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en sus orientaciones sobre aislamiento para el covid-19 son una buena idea.

"Creo que ha sido una decisión muy prudente y acertada por parte de los CDC, sobre la que hemos pasado mucho tiempo discutiendo, a saber, conseguir que la gente vuelva en la mitad de tiempo al lugar de trabajo, haciendo cosas que son importantes para que la sociedad siga funcionando sin problemas", dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a Jim Acosta de CNN.

"Queremos que la gente vuelva a sus empleos, sobre todo a los esenciales, para que la sociedad siga funcionando sin problemas", añadió Fauci.

La semana pasada, los CDC actualizaron sus orientaciones para los trabajadores sanitarios con covid-19 que no muestran síntomas o tienen síntomas leves para decir que pueden volver a trabajar después de siete días si dan negativo en las pruebas de infección en ese momento.

Anteriormente, a las personas expuestas al covid-19 pero que no habían dado positivo en las pruebas se les aconsejaba que estuvieran en cuarentena durante 14 días. Las personas que daban positivo en las pruebas de covid-19 se les aconsejaba que se aislaran durante 10 días completos.

Una forma de ayudar a frenar la propagación del covid-19 es realizar más pruebas, pero estas siguen siendo difíciles de conseguir en EE.UU., dijo Fauci, aunque la situación mejorará pronto.

"No tenemos suficientes pruebas en este momento [...] para que haya disponibilidad de pruebas; eso cambiará considerablemente cuando lleguemos a enero", dijo Fauci.

El gobierno de Biden ha prometido que pondrá a disposición 500 millones de pruebas en las dos primeras semanas de enero y entre 200 y 500 millones de pruebas al mes en los meses siguientes.

"Sería estupendo si lo tuviéramos ahora mismo, pero desgraciadamente no lo tenemos", dijo Fauci.

Lo que sí tiene el país en este momento son vacunas. Fauci animó a todo el mundo a vacunarse, incluidos los niños:

"Hago un llamamiento a los padres para que, si su hijo tiene cinco años o más, lo vacunen no solo por su propia seguridad, porque se ve que hay muchas más infecciones en los niños, algunas de las cuales dan lugar a hospitalizaciones. Y esa es una de las cosas que no queremos que ocurra", dijo Fauci. "No quieres que se contagien entre ellos y a otros, así que es realmente importante que los niños se vacunen".

-- Jen Christensen contribuyó con este reportaje.