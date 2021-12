(CNN) -- Este lunes, las campanas de la catedral repicaron al mediodía en Ciudad del Cabo cuando Sudáfrica comenzó una semana de luto por la muerte del arzobispo Desmond Tutu, quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Mientras su país marca la vida y la muerte de Tutu, la gente de todo el mundo está haciendo lo mismo, incluidos muchos de los grupos que él apoyó, desde comunidades LGBTQ hasta palestinos y defensores de la justicia climática.

Si bien Tutu fue mejor conocido por ayudar a poner fin a décadas de segregación institucionalizada y racismo en Sudáfrica, y por encabezar la comisión de la verdad y la reconciliación que vino después, también fue célebre por prestar su voz a otras injusticias y opresión a nivel mundial.

"En cualquier lugar donde la humanidad de las personas se vea socavada, en cualquier lugar donde la gente esté hecha polvo, allí encontraremos nuestra causa", dijo Tutu en una entrevista en 2013.

El respeto que Tutu había ganado como brújula moral de Sudáfrica lo convirtió en uno de los aliados LGBTQ más importantes de África.

Joni Madison, presidenta interina de la Campaña de Derechos Humanos, un destacado grupo de defensa LGBTQ, dijo que la "poderosa alianza de Tutu nunca será olvidada".

"Estaremos eternamente agradecidos", tuiteó Madison.

Tutu era un opositor vocal de la discriminación de género y un partidario de la comunidad LGBTQ. Participó activamente en la campaña Libres e Iguales de las Naciones Unidas y, a menudo, comparó la lucha de las personas señaladas por su orientación sexual con el apartheid.

En una entrevista de 2007 con la BBC, dijo: "Si Dios, como dicen, es homofóbico, no adoraría a ese Dios". Años más tarde agregó: "Me negaría a ir a un cielo homofóbico... quiero decir que preferiría ir al otro lugar", refiriéndose al infierno.

Hablando sobre la discriminación de género y la violencia contra las personas LGBTQ, Tutu dijo: "No puedo quedarme callado cuando las personas son penalizadas por algo sobre lo que no pueden hacer nada", y agregó: "Me opongo a tal injusticia con la misma pasión con la que me opuse al apartheid".

La propia hija de Tutu, Mpho Tutu van Furth, una ministra anglicana, se vio obligada a renunciar a su cargo después de casarse con una mujer en 2016.

Ella le dijo a The Guardian poco después de su matrimonio que la situación era "dolorosa".

"Mi padre hizo campaña a favor de la ordenación de mujeres, así que cada vez que me paro en el altar sé que esto es parte de su legado", dijo Tutu van Furth. "Es doloroso, un dolor muy extraño, renunciar, dar un paso atrás en el ejercicio de mi ministerio sacerdotal".

Las relaciones entre personas del mismo sexo y la homosexualidad están mal vistas en muchos de los rincones más conservadores de África. Sudáfrica es el único país del continente que ha legalizado el matrimonio homosexual, y las relaciones entre personas del mismo sexo no son legales en 32 de los 54 países africanos, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Senegal y Ghana están debatiendo proyectos de ley dirigidos a la comunidad gay.

Desmond Tutu también fue un firme defensor de los derechos del pueblo palestino, y los políticos de Gaza y la Ribera Occidental lamentaron al difunto arzobispo como un aliado en su lucha.

"Siempre recordaremos a Desmond Tutu como uno de los guerreros más valientes y con principios por los derechos humanos y la igualdad en Sudáfrica y Palestina", dijo Husam Zomlot, jefe de la Misión Palestina en el Reino Unido.

El exministro palestino de Educación Superior Hanan Ashrawi tuiteó que la "humanidad y compasión de Tutu eran igualadas sólo por su coraje y compromiso de principios en nuestra lucha compartida por la justicia y la libertad".

Palestine mourns the passing of Desmond Tutu, whose humanity & compassion were equalled only by his courage & principled commitment in our shared struggle for justice & freedom. His support for Palestine was an embrace of love & empathy. I’m honoured to have had him as a friend.

— Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) December 26, 2021