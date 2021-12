Wayne Thiebaud, célebre pintor estadounidense, muere a los 101 años

¿Por qué obras de Frida Kahlo se subastan en millones? 4:36

(CNN) -- El artista Wayne Thiebaud, cuyas pinturas dieron color a los símbolos cotidianos de Estados Unidos en la posguerra, falleció a la edad de 101 años, según un comunicado de la Universidad de California (UC) en Davis, donde impartió clases durante más de 40 años.

Conocido por sus vibrantes representaciones de la vida cotidiana –desde pasteles y tartas hasta mostradores de delicatessen y comedores–, el pintor falleció el sábado, según el comunicado, sin mencionar la causa de su muerte.

"Wayne Thiebaud tuvo una influencia profunda y duradera en nuestra universidad, pero su legado trasciende la UC Davis", dijo el rector de la institución educativa, Gary S. May. "Fue muy querido como artista, profesor, mentor, padre, abuelo, filántropo y líder de la comunidad".

"Era un artista brillante y su obra nos animará para siempre a ver nuestro mundo bajo una luz más textural, donde los objetos comunes pueden ascender a alturas profundas e icónicas".

¿Quién fue Wayne Thiebaud?

Nacido en Mesa, Arizona, en 1920, Thiebaud se crió en California, donde pasaría la mayor parte de su vida. Sin formación artística oficial, trabajó como pintor de carteles y aprendiz de los estudios Walt Disney antes de servir en la Fuerza Aérea de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial.

A finales de la década de 1940 dejó el arte comercial y la publicidad para estudiar Bellas Artes en la Universidad Estatal de California en Sacramento. En la siguiente década, pintando normalmente de memoria, desarrolló un estilo característico de colores caramelo, lo que le valió un mayor reconocimiento comercial en la década de 1960.

Si los temas de Thiebaud eran aparentemente ordinarios, su ejecución era todo lo contrario. Las máquinas de pinball y los mostradores de las tiendas de delicatessen cobraban vida con colores exagerados; el glaseado de sus icónicos pasteles y rosquillas se representaba con pinceladas gruesas y tentadoras.

Aunque alcanzó la fama en la era del arte pop, se distanció del movimiento. De hecho, aunque su característico uso de las sombras oscuras recordaba a los carteles publicitarios de la época, las exploraciones del pintor sobre la cultura de masas se canalizaban a través de un cálido realismo figurativo que se desmarcaba de contemporáneos más satíricos como Andy Warhol.

"La pintura es un deporte de equipo"

Thiebaud también tuvo una larga carrera docente, siendo profesor de Arte en el Sacramento Junior College antes de incorporarse a la UC Davis. Tras retirarse del mundo académico a los 70 años, siguió impartiendo clases en esta última universidad en calidad de profesor emérito.

"Wayne Thiebaud creía que la enseñanza y el aprendizaje eran las actividades más importantes de la vida", dijo Rachel Teagle, directora fundadora del Museo de Arte Jan Shrem y Maria Manetti Shrem de la UC Davis. "Le encantaba leer, discutir y mirar junto a sus alumnos. 'La pintura es un deporte de equipo', le gustaba decir. Y para sus muchísimos alumnos de toda la vida, aprender con Wayne era un gran honor".

En los últimos años ha surgido un creciente interés del mercado por el arte de Thiebaud. En noviembre de 2019, la pintura "Encased Cakes", inspirada en la panadería, estableció un nuevo récord de subasta para su obra cuando se vendió por más de US$ 8,4 millones en Sotheby's, en Nueva York. Al año siguiente, apenas unos meses antes de que Thiebaud cumpliera 100 años, su pintura de 1962 "Four Pinball Machines" duplicó con creces ese récord, alcanzando más de US$ 19,1 millones en la casa de subastas Christie's.



"Un gran regalo para el mundo"

Incluso en sus últimos años, Thiebaud pasaba "la mayor parte de los días en el estudio", según las Acquavella Galleries de Nueva York, que han organizado cuatro exposiciones de su obra desde 2012. En un mensaje de condolencias publicado en su cuenta de Instagram, el domingo, la galería lo describió como un "hombre verdaderamente extraordinario".

"Un ícono estadounidense, Wayne llevó su vida con pasión y determinación, inspirado por su amor a la enseñanza, al tenis y, sobre todo, a hacer arte", decía el mensaje.

Otros homenajes al pintor llegaron el domingo, desde el mundo del arte y más allá. En una declaración a los medios de comunicación, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que estaba "profundamente entristecido" al enterarse de la muerte del artista.

"Desde las máquinas de chicles hasta los paisajes de San Francisco, transformó la vida cotidiana en una declaración icónica de color y forma", decía el comunicado, y añadió: "Wayne Thiebaud era el orgullo de California y un gran regalo para el mundo".

Joe Sutton y Carma Hassan, de CNN, contribuyeron a este informe.