(CNN) -- El sueño de Valentina Orellana Peralta de convertirse en una ciudadana estadounidense y estudiar robótica terminó días antes de la Navidad en el vestidor de una tienda de ropa de Los Ángeles, donde falleció por un disparo de la policía.



Un día después de que un video difundido por el Departamento de Policía de Los Ángeles suscitara nuevos interrogantes sobre el fatal tiroteo de este jueves, la madre de Valentina describió cómo se abrazó con su hija y rezaba en el vestuario momentos antes de que la niña fuera alcanzada por una bala de un rifle policial.

Un angustiado Juan Pablo Orellana Larenas, que voló a Los Ángeles desde su Chile natal, dijo a los periodistas este martes que su hija le había asegurado una vez que Estados Unidos era "el país más seguro del mundo".

Entre lágrimas, la madre de Valentina, Soledad Peralta, describió que se pusieron a cubierto tras escuchar gritos mientras compraba un vestido de Navidad para la niña.

"Nos sentamos y nos abrazamos y rezamos", dijo Peralta, añadiendo que Valentina cayó al suelo tras recibir el disparo.

Peralta habló en una conferencia de prensa frente a la sede de la policía de Los Ángeles junto con el abogado de derechos civiles Benjamin Crump y otras personas.

"Murió en mis brazos", dijo su madre. "No pude hacer nada. Ver morir a un hijo o a una hija en tus brazos es una de las cosas más fuertes y profundamente dolorosas que puedes imaginar. Valentina significaba el mundo para mí y para su familia y amigos. Ahora, nuestro dulce ángel se ha ido para siempre. Valentina danos fuerza, ángel, para hacer justicia. Hija mía, te amo".

Orellana mostró un monopatín que su hija había pedido por Internet para Navidad, y que, según dijo, ahora usará con los ángeles.

Valentina llegó a Estados Unidos desde Chile con su madre y su hermana hace unos seis meses. Su padre se quedó en Chile, pero había planeado un viaje a California para las vacaciones. Esperaba llevar a su hija a un partido de los Lakers de Los Ángeles.

Valentina había destacado en su nueva escuela, a pesar de su corta estancia en el país, según sus familiares.

"No tengo palabras para describir lo que estoy pasando, especialmente durante estas fiestas", dijo el padre de Valentina. "No puedo dormir... Todo lo que ella quería era convertirse en ciudadana estadounidense. Una vez le dije que nos fuéramos de este país. 'No, papá', dijo ella. 'Este es el país más seguro del mundo, un país de oportunidades'. Ahora mi hija está muerta a manos del Estado".

Peralta dijo que se la llevaron y que el cuerpo de Valentina quedó en el suelo del vestuario.

Crump, uno de los varios abogados que representan a la familia de Valentina, dijo que el equipo legal está buscando acceso a todas las pruebas de la investigación de la policía de Los Ángeles.

"Nunca debió terminar esta niña de 14 años como daño colateral en una plaza comercial", dijo Crump.

La policía de Los Ángeles publicó el lunes las imágenes editadas de las cámaras de vigilancia y los videos de las cámaras corporales de la policía que muestran los acontecimientos que condujeron a la muerte de la adolescente por un agente que disparó contra un sospechoso.

El video muestra a un sospechoso de 24 años identificado como Daniel Elena-López entrando en la tienda Burlington Coat Factory de North Hollywood con su bicicleta y vistiendo una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos. Sube las escaleras eléctricas con su bicicleta.

Momentos después, vuelve a las escaleras vistiendo una chaqueta multicolor y pantalones largos antes de blandir el candado de su bicicleta contra los clientes, según la policía. Se le ve atacando a varias mujeres.

Varios videos de cámaras corporales difundidos por la policía muestran a una mujer en el suelo cubierta de sangre mientras los agentes llegan e intentan encontrar al sospechoso, que, según un comunicado de la policía de este viernes, se encontraba a poca distancia.

En las grabaciones de las cámaras corporales se puede escuchar a un agente disparando tres balas hacia el sospechoso, que posteriormente cae al suelo. El video muestra al agente disparando un rifle contra el sospechoso.

Valentina murió por una herida de bala en el pecho, según los registros del forense.

"Le quitaron el sueño americano a la niña", dijo el tío de Valentina, Rodrigo Orellana, a Chilevision, afiliada de CNN, desde su Chile natal esta semana.

"Todos el mundo escapó hacia los vestidores y, desgraciadamente, le llegó un balazo a ella", dijo. "Supuestamente la policía que se hace llamar la mejor del mundo, y le dispararon".

El capitán de la policía Stacy Spell dijo que la investigación está en sus primeras etapas. El incidente también será revisado por representantes del Departamento de Justicia de California, la Fiscalía General del Estado y la Oficina del Inspector General, según Spell.

En un comunicado, la junta directiva de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, que representa a los agentes de la policía, ofreció sus condolencias el martes.

"Las palabras no pueden transmitir nuestro profundo dolor por la pérdida de Valentina Orellana-Peralta", decía el comunicado. "Rezamos por la familia de Valentina mientras lidia con esta tragedia insoportable y también rezamos por el oficial involucrado en este incidente ya que está devastado por lo ocurrido".

Anthony Barksdale, analista de las fuerzas del orden de CNN y exsubcomisario de la policía de Baltimore, dijo que el video plantea algunos interrogantes.

"¿Estaba justificado el uso del rifle de patrulla?", preguntó el lunes por la noche en CNN. "Y... si vas a disparar una bala (.223) dentro de unos grandes almacenes, esas balas pueden atravesar fácilmente un cuerpo y seguir avanzando a través del muro de yeso. Así que hay que analizar el uso de la fuerza".

Barksdale dijo que el sospechoso no parecía estar avanzando hacia una víctima o un agente cuando le dispararon.

El departamento de policía hizo públicas tres llamadas al 911 y transmisiones de radio del tiroteo.

Se llamó a la policía a raíz de numerosos informes sobre una agresión con arma mortal y un posible tiroteo en curso en la tienda.

En una de las llamadas, un empleado de la tienda dice a la operadora que hay un "cliente hostil en mi tienda atacando a los clientes" y "rompiendo cosas".

Mientras habla por teléfono, también se oye a la mujer gritar repetidamente a la gente que evacue la tienda. Explica a la operadora que el sospechoso está utilizando un candado de bicicleta para atacar a la gente.

El sospechoso murió en el lugar de los hechos. Se encontró un candado de cable de acero o metal cerca de su cuerpo, según las autoridades.

No se recuperó ningún arma de fuego en el lugar de los hechos.

La víctima de la agresión fue trasladada a un hospital con heridas en la cabeza y el brazo. La policía no cree que la mujer conociera al sospechoso.

El agente que efectuó los disparos mortales está de "baja administrativa remunerada, según los protocolos del departamento para los tiroteos en los que están implicados agentes, durante al menos dos semanas", dijo un funcionario policial a CNN.

La semana pasada, el jefe de policía Michel Moore dijo: "Este caótico incidente que ha provocado la muerte de una niña inocente; es trágico y devastador para todos los implicados. Lamento profundamente la pérdida de la vida de esta joven y sé que no hay palabras que puedan aliviar el inimaginable dolor de la familia".

-- Cheri Mossburg, Sarah Moon y Topher Gauk-Roger de CNN contribuyeron con este reportaje.