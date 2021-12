Agredió a una auxiliar de vuelo y le rompió los dientes 0:43

(CNN) -- Una mujer de Los Ángeles se enfrenta a un cargo federal de agresión después de haber golpeado y escupido supuestamente a otro pasajero en un vuelo de Delta del 23 de diciembre de Tampa a Atlanta.

El incidente ocurrió después de que la pasajera encontrara el pasillo desde uno de los baños hasta su asiento bloqueado por un carrito de bebidas. La mujer intercambió palabras con un pasajero masculino, y luego le golpeó en la cabeza con el puño cerrado, según una denuncia penal no sellada obtenida por CNN.

El hombre dijo a un investigador del FBI que la mujer le escupió entonces en la cara y en la zona de la cabeza, dice el documento judicial.

Patricia Cornwall, de 51 años, hizo su comparecencia inicial el lunes por la tarde en el tribunal federal de Atlanta. Se la acusa de "asalto por golpear, golpear o herir a R.S.M. en la jurisdicción aérea especial de los Estados Unidos", dice la denuncia.

No se le exigió, ni presentó, una declaración en el tribunal durante la comparecencia inicial.

Si es declarada culpable del delito menor de clase A, Cornwall podría enfrentarse a un año de prisión y a una multa de hasta US$ 100.000.

CNN se puso en contacto con la oficina del fiscal de los Estados Unidos y con la abogada de Cornwall, Millie Dunn, para pedirles comentarios, pero no recibió inmediatamente una respuesta.

La denuncia dice que el hombre describió altercados verbales y físicos

La denuncia penal dice que el agente del grupo de trabajo del FBI entrevistó al pasajero masculino por teléfono y más tarde vio un video del teléfono móvil del incidente.

"Corrobora la información que R.S.M. proporcionó. Además, el video muestra a CORNWALL golpeando a R.S.M. en la cara", dice en la denuncia Rudyard Jarrard, funcionario del grupo de trabajo del FBI con sede en Atlanta.

El hombre dijo que Cornwall volvía de un baño en la parte trasera del vuelo 2790 de Delta, pero que una azafata que realizaba el servicio de bebidas bloqueó el pasillo, según la denuncia.

Cuando Cornwall pidió a la azafata que le ayudara a encontrar su asiento, ésta le pidió que buscara un asiento libre hasta que terminara el servicio de bebidas, dice la denuncia.

"(Cornwall) respondió a la azafata: '¿Qué soy Rosa Parks?'", dice la denuncia.

El pasajero dijo que "le dijo a Cornwall que era un comentario inapropiado y que ella 'no es negra.... esto no es Alabama y esto no es un autobús'", según la denuncia.

El hombre le dijo entonces a Cornwall que "se sentara Karen", según la denuncia.

El documento judicial dice que se produjo un vaivén verbal, antes de que Cornwall supuestamente golpeara a R.S.M. y le causara una lesión visible en la cabeza.

El video de las redes sociales parece coincidir con la descripción de lo ocurrido

Un video grabado a bordo de un avión y publicado por "ATL Uncensored" en sus páginas de redes sociales parece coincidir con la descripción del incidente en la denuncia.

En ese video, se ve a una mujer con la máscara por debajo de la barbilla en el pasillo del avión gritando a un hombre que se ponga la máscara. El hombre responde diciendo que está comiendo y que no tiene que hacerlo, y utiliza un insulto sexista contra ella. A continuación se ve a la mujer en ese video golpeando y escupiendo al hombre.

La policía de Atlanta y el FBI declinaron confirmar que Cornwall es la mujer que se ve en el video, o que se trata del mismo incidente.

El video al que se refiere la denuncia fue grabado por un pasajero no especificado.

La mujer podrá volar a casa, pero no en Delta

En el tribunal, el juez federal Christopher Bly fijó la fianza de Cornwall en US$ 20.000 y, tras una extensa discusión con su abogado, le permitió regresar a su casa en Los Ángeles en avión, si sigue los requisitos establecidos por el juez.

Sin embargo, Cornwall no volará en Delta; su abogado confirmó en el proceso judicial que Delta la incluyó en una lista de exclusión aérea.

El juez también ordenó que, aparte de su vuelo a casa, Cornwall no puede viajar en ninguna compañía comercial interestatal (avión, autobús o tren) mientras esté en libertad bajo fianza.

El portavoz de Delta, Grant Myatt, confirmó a CNN que el vuelo 2790 fue "recibido por las fuerzas del orden tras un disturbio de un cliente indisciplinado durante el vuelo".

"Situaciones como estas son raras para la gran mayoría de nuestros clientes y Delta tiene tolerancia cero para el comportamiento indisciplinado en nuestros aeropuertos y a bordo de nuestros aviones", dijo Myatt a CNN.

El Departamento de Policía de Atlanta dijo en un comunicado de prensa que los agentes se encontraron con el vuelo en la puerta del aeropuerto y se llevaron a Cornwall bajo custodia.

El abogado de Cornwall confirmó ante el tribunal que estaba en la cárcel desde el 23 de diciembre.