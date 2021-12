Ómicron ataca a los niños y las cifras lo demuestran 0:42

(CNN) -- Mientras la variante ómicron sigue azotando a los Estados Unidos, que acaba de reportar un récord en el promedio de casos diarios de covid-19, algunos hospitales de niños vuelven a registrar un aumento de ingresos impulsado por la variedad más contagiosa de coronavirus hasta la fecha.

Las vacaciones de este año han venido acompañadas de un aumento de los casos de covid-19 tan elevado que ha superado el récord establecido a principios de año. El martes, Estados Unidos alcanzó una media de siete días de 265.427 nuevos casos diarios de covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, eclipsando el anterior récord de unos 251.989 casos diarios registrado el 11 de enero.

El aumento de las infecciones se refleja en los ingresos en las salas de pediatría de algunas partes del país. Una promedio de 305 niños lucharon contra el covid-19 en un hospital en un día cualquiera durante la semana que terminó el 26 de diciembre, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS).

Consejos de un experto para evitar el impacto de la variante ómicron 8:47

La aleccionadora cifra supone un aumento de más del 48% con respecto a la semana anterior y un 10,7% menos que la media máxima de 342 niños que ingresaron en hospitales con el virus a finales de agosto y principios de septiembre.

Y aunque todas las personas de 5 años o más en EE.UU. son elegibles para recibir una vacuna, alrededor del 40% de la población total no está completamente vacunada, lo que los pone en mayor riesgo de sufrir los resultados más graves de covid-19, incluyendo enfermedades graves y la muerte.

El número de niños que necesitan atención médica en el Hospital Nacional de Niños de Washington, D.C., casi se ha duplicado, según Roberta DeBiasi, jefa de la división de enfermedades infecciosas del hospital.

DeBiasi explicó que su hospital admitió a unos 20 niños en su momento álgido, pero esa cifra se ha disparado a entre 40 y 50 durante la oleada de ómicron. También señaló que la mayoría de los pacientes no están vacunados, están parcialmente vacunados o están inmunocomprometidos.

¿Qué síntomas o efectos causa ómicron en los niños? 1:09

"Así que esa es realmente la gran diferencia, y no es porque el virus sea más grave. Es porque la infectividad general y el número de casos se han disparado", dijo DeBiasi.

Aun así, dijo que el personal del hospital ha sido capaz de mantener la tasa de mortalidad baja.

"Incluso los niños que están extremadamente enfermos, en estado crítico, nos hemos vuelto muy buenos en el cuidado de estos niños", dijo.

En la ciudad de Nueva York, las hospitalizaciones pediátricas se quintuplicaron en un periodo de tres semanas.

Ola de contagios en Europa pulveriza todos los récords máximos anteriores 2:05

Y en el Hospital de Niños Lurie de Chicago, los casos de covid-19 son aproximadamente tres veces más altos que el pico anterior del hospital en diciembre de 2020. En la última semana, las hospitalizaciones son cuatro veces superiores a lo que el hospital suele ver.

En general, los expertos advierten que las próximas semanas serán duras para el país en términos de manejo de otro aumento de covid-19.

"No cabe duda de que el mes de enero estará repleto de desafíos a corto plazo. Falta de camas de hospital, escasez de personal, pruebas, escasez de casi todo. Es difícil para el sistema manejar tantos casos a la vez", dijo Andy Slavitt, ex asesor principal del equipo de respuesta al covid-19 de la Administración Biden, a Jim Acosta de CNN el martes.

Kits de pruebas caseras menos sensibles a ómicron, según la FDA

Millones de estadounidenses han recurrido a las pruebas caseras de covid-19 como medida de precaución antes de viajar o reunirse para las fiestas. Tanto los expertos como las autoridades han presionado para que la gente se haga la prueba antes de reunirse, especialmente en interiores.

Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) dijo el martes que las pruebas rápidas de antígenos pueden tener menos para detectar la variante ómicron.

Los estudios sobre las pruebas de antígenos que utilizaron muestras de pacientes que tenían el virus vivo mostraron que, aunque las pruebas detectan la variante ómicron, lo hicieron con menos sensibilidad, dijo la FDA. La sensibilidad mide la frecuencia con la que una prueba puede dar un resultado positivo cuando alguien tiene la enfermedad.

Se están realizando más estudios sobre las pruebas, y la FDA afirma que la gente debería seguir utilizándolas.

"Las pruebas siguen valiendo la pena. Que nadie piense que la FDA está diciendo que las pruebas ya no son buenas, dijo el martes el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. "Dicen que ahora son menos sensibles. Nunca fueron 100% sensibles", dijo Fauci a Michael Smerconish de CNN.

"Lo que la FDA está diciendo hoy es que cuando se mira a ómicron y su capacidad para detectar ómicron, algunas de las pruebas tienen una disminución más de la sensibilidad, pero todavía dicen que las pruebas son útiles y deben ser utilizadas", explicó Fauci.

Algunas escuelas deberían plantearse retrasar el regreso tras las vacaciones, según experto

Ante el aumento de los casos de covid-19, las zonas en las que hay un alto nivel de transmisión deberían pensar dos veces antes de iniciar el regreso a la enseñanza presencial tras las vacaciones, dijo el martes el Dr. Peter Hotez, decano de la facultad de medicina tropical del Baylor College of Medicine.

¿Por cuánto tiempo puede contagiar alguien con covid-19? 1:45

"Yo no lo haría ahora", dijo Hotez a Poppy Harlow de CNN. "Tienes un nivel de transmisión muy alto en el noreste, en la ciudad de Nueva York y en Washington. Tratar de abrir escuelas en este momento, es difícil de imaginar que las cosas vayan bien".

Y añadió: "El nivel de transmisión del virus es demasiado alto, se trata de un virus que puede ser tan transmisible como el sarampión entre una población mayoritariamente no vacunada, por lo que va a ser muy duro".

La ciudad de Nueva York y Washington han registrado un número récord de casos de covid-19 en los últimos días.

El domingo, el estado de Nueva York batió su récord de casos positivos de covid-19 en un solo día, informando de 49.708 casos positivos en la víspera de Navidad, superando el récord anterior del estado de 44.431, según los datos publicados el domingo por la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.

En Washington, se registraron 1.904 nuevos casos de covid-19 el pasado miércoles, superando el récord establecido el día anterior, cuando se registraron 1.524 casos positivos de coronavirus.

Los cambios en los tiempos recomendados de cuarentena 5:28

Aun así, las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, que es el sistema escolar público más grande del país, volverán a abrir como estaba previsto el 3 de enero tras el receso de invierno, según dijo el martes el alcalde Bill de Blasio.

La ciudad está renovando sus políticas de pruebas covid-19 en un intento de mantener a más estudiantes en la escuela durante esta última oleada, dijo de Blasio.

Las escuelas recibirán kits de pruebas en casa para las aulas cuando un estudiante haya dado positivo, y los estudiantes se someterán a dos pruebas por día durante siete días, dijo de Blasio. Con esta nueva política, cualquier estudiante que no tenga síntomas y dé negativo después de un día de dos pruebas rápidas volverá a la escuela al día siguiente, continuó.

La política anterior establecía que los estudiantes totalmente vacunados e identificados como contactos cercanos no tenían que estar en cuarentena si no presentaban síntomas y se sometían a las pruebas, pero los estudiantes no vacunados tenían que estar en cuarentena durante 10 días o no someterse a las pruebas.

Con información de Jen Christensen, Virginia Langmaid, Taylor Romine y Adrienne Winston.