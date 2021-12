Claves para comprender el caso de Ghislaine Maxwell 3:23

Londres (CNN) -- El príncipe Andrés apenas fue mencionado de paso en el juicio por tráfico sexual de la socialité británica Ghislaine Maxwell en Nueva York. Pero el hecho de que los jurados la hayan declarado culpable de cinco de los seis cargos relacionados con su papel en los abusos sexuales de Jeffrey Epstein a mujeres menores de edad no puede ser una buena noticia para la realeza del Reino Unido.



Andrés se enfrenta a una demanda civil presentada por Virginia Roberts Giuffre en la que sostiene que fue víctima de la trata de personas por parte de Jeffrey Epstein y obligada a mantener relaciones sexuales con sus amigos, entre los que se encuentra el príncipe, y que Andrés era consciente de que era menor de edad (17 años) en Estados Unidos. El príncipe Andrés niega rotundamente las acusaciones.

Los argumentos orales en ese caso están fijados para el 4 de enero, donde se espera que los abogados del príncipe de 61 años argumenten a favor de la desestimación de la demanda.

Si sus abogados no tienen éxito, o el caso no se resuelve, el príncipe podría enfrentarse a un juicio entre septiembre y diciembre de 2022. Las largas acusaciones a las que se enfrenta Andrés ya han empañado drásticamente su posición pública, por lo que se apartó de las funciones reales a finales de 2019.

Los jueces estadounidenses también dictaminaron que un acuerdo confidencial de 2009 entre Epstein y Giuffre, que también podría haber hecho referencia al príncipe Andrés, debe hacerse público la próxima semana.

Maxwell decidió no testificar en su propio juicio, diciendo que "no había necesidad" ya que la fiscalía "no había probado su caso más allá de una duda razonable". Por ende, no fue interrogada sobre su amistad con el príncipe Andrés.

Sin embargo, no hay garantía de que no suba al estrado en una esperada apelación de su condena, o si el caso civil contra el príncipe llega a los tribunales. También podría optar por cooperar con las autoridades, dando cualquier información potencialmente incriminatoria que pueda tener sobre otras personas, en un intento de reducir su condena, dijeron los expertos legales.

"Maxwell puede tener ahora más que decir sobre todo el tema, tras su condena", dijo a CNN Nick Goldstone, jefe de resolución de disputas del bufete de abogados internacional Ince, aunque esas discusiones pueden "tardar algún tiempo en desarrollarse", añadió.

"Si Maxwell tiene información y pruebas incriminatorias en relación con el príncipe Andrés o, de hecho, con cualquier otra persona que haya participado en conductas ilícitas en asociación con Jeffrey Epstein, entonces creo que el príncipe y cualquier otro pueden tener mucho que temer de un proceso de negociación de la sentencia", dijo Goldstone en un correo electrónico.

"Por otro lado, si el príncipe Andrés no ha hecho nada malo, no debería tener nada que temer de la negociación de la sentencia por parte de Maxwell".

La profesora Felicity Gerry, abogada del Reino Unido y experta en derecho internacional, dijo a CNN que el testimonio de apelación de Maxwell era "poco probable, ya que esto probablemente implicaría un examen de las pruebas del juicio, similar al juicio del cardenal Pell en Australia".

Sin embargo, dijo Gerry, Andrew podría tener motivos de preocupación si hay negociación de la sentencia en el caso de Maxwell.

"La negociación de la sentencia puede ocurrir si ella decide dar o ha dado información", dijo Gerry. "Esto podría implicar a muchas personas, incluido el príncipe Andrés. Ciertamente no tiene nada que perder ahora que se enfrenta a una sentencia importante".

Los acusados tienen la mayor ventaja para cooperar antes de ser condenados, y así es como consiguen acuerdos de culpabilidad favorables, dijo el analista legal de CNN Jeffrey Toobin.

"Pero es posible, en algunas circunstancias, cooperar después de la condena, aunque (Maxwell) tendrá mucha menos influencia ahora", dijo.

"Sospecho que querrá hacer todo lo posible para reducir su condena y la cooperación es la única opción ahora. Por supuesto, todo depende de la información que tenga".

El gobierno estaría interesado, por supuesto, si ella tuviera alguna información incriminatoria sobre el príncipe Andrés, dijo Toobin, pero no hay razón para suponer que la tenga, añadió, y Andrés ha negado cualquier conducta impropia.

"Ahora que ha sido condenada, es una testigo menos valiosa para la acusación porque puede ser desacreditada más fácilmente como alguien que simplemente intenta reducir su condena", dijo Toobin.