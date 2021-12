"Being the Ricardos", lo nuevo de Nicole Kidman 0:39

(CNN) -- Puede que Nicole Kidman sea Lucille Ball en "Being the Ricardos", pero no intentes hacer comparaciones entre sus antiguos matrimonios.



Kidman cerró la puerta a las especulaciones rápidamente cuando un periodista de The Guardian le preguntó si algunos de sus comentarios sobre Ball y su marido Desi Arnaz (interpretado en la película por Javier Bardem) se referían también al anterior matrimonio de Kidman con Tom Cruise.

"Dios mío, no, no. Absolutamente no", dijo Kidman. "No. Quiero decir, eso fue, honestamente, hace tanto tiempo que no está en esta ecuación. Así que no".

"Y yo pediría que no se me encasille de esa manera, tampoco", añadió Kidman.

"Me parece casi sexista, porque no estoy segura de que nadie le diga eso a un hombre", dijo.

"Being the Ricardos" se centra en la vida y el matrimonio de Ball y Arnaz y tiene lugar durante una semana de rodaje de su icónico programa de televisión "I Love Lucy".

publicidad

Kidman y Cruise se casaron en 1990 y, al igual que Ball y Arnaz, fueron compañeros de reparto.

La expareja, que se separó en 2001, protagonizó "Days of Thunder" en 1990, "Far and Away" en 1992 y "Eyes Wide Shut" en 1999.