¿Está en crisis la democracia de América Latina? 4:25

(CNN) -- Si seguiste los titulares más importantes de América Latina y el Caribe en 2021, las perspectivas de la democracia en la región podrían haber parecido bastante sombrías.

Nicaragua, Cuba y Venezuela se encuentran en la lista de nominados a los actores estatales antidemocráticos del año.

En Nicaragua, en elecciones ampliamente desacreditadas como una farsa, el presidente Daniel Ortega consiguió un cuarto mandato consecutivo. En Cuba, una breve —y rara— chispa de protesta popular fue brutalmente aplastada de una manera típica del gobierno de la isla. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro expulsó a los observadores electorales de la Unión Europea que dijeron que hubo algunas irregularidades durante las elecciones de noviembre.

Fuera de ese famoso triunvirato, varios subcampeones también fueron motivo de preocupación.

Los líderes populistas de Brasil y México están en los extremos opuestos del espectro político, pero ambos han sido acusados de socavar las instituciones democráticas.

¿Está amenazada la democracia en América Latina? 3:14

El joven presidente de El Salvador bromea sobre que le llamen dictador. La corrupción aún corre desenfrenada en Guatemala.

"Existe una amenaza de contagio, de difusión, de estas tendencias autoritarias", dijo a CNN David Altman, profesor de ciencias políticas en la Universidad Católica de Chile. "Es una profunda preocupación".

Las encuestas apoyan esos temores.

Solo el 43% de los encuestados en 22 países de América Latina y el Caribe estaban "satisfechos" o "muy satisfechos" con el funcionamiento de la democracia en su país, según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) en el Pulso de 2021 de la Universidad de Vanderbilt, una encuesta sobre democracia.

El detrimento de la democracia en América Latina convertida en autoritarismo

Las protestas espontáneas en Cuba que se encendieron en julio por la falta de alimentos y medicinas en medio de una crisis económica agravada por la pandemia de covid-19 y las sanciones estadounidenses se encontraron con una represión abrumadora de las autoridades cubanas.

Protestas posteriores, programadas para noviembre, fueron aplastadas preventivamente, y las autoridades impidieron que algunos activistas abandonaran sus hogares.

Esta semana, decenas de manifestantes del 11 de julio recibieron sentencias de décadas, según el Departamento de Estado de EE.UU.

Miles de manifestantes en Cuba reclaman libertades 3:58

En Venezuela, el partido gobernante de Maduro se adjudicó la victoria sobre 20 de las 23 gobernaciones en las elecciones de noviembre, una derrota abrumadora que, según la oposición, fue manipulada desde el principio.

Los observadores electorales de la Unión Europea dijeron que las elecciones se llevaron a cabo en mejores condiciones que las rondas anteriores, sin embargo, se negaron a convocar elecciones libres o justas, citando irregularidades que incluyen cómo se prohibió arbitrariamente a ciertos candidatos postularse, el acceso desigual de otros partidos a los medios de comunicación, y cómo el gobierno monitoreó los votos de los trabajadores estatales.

Maduro los expulsó del país y los llamó "espías" que deambulaban libremente por el país "espiando la ... vida social, económica y política".

Pero el colapso democrático más impresionante de la región provino de Nicaragua.

Descarta abogado que Nicaragua realice elección libre 5:52

El régimen de Ortega ha tenido una tendencia al autoritarismo durante años; sin embargo, pocos predijeron la rapidez con la que el país se transformaría en lo que muchos expertos ahora llaman una verdadera dictadura.

Una intensa represión política comenzó en junio, cuando decenas de prominentes figuras de la oposición fueron arrestadas por vagos cargos de seguridad nacional. Muchos de los arrestados eran candidatos o posibles candidatos en las elecciones presidenciales de Nicaragua.

Uno a uno, el régimen de Ortega encerró a cualquier oposición creíble, allanando el camino para las elecciones de noviembre que Ortega ganó por abrumadora mayoría.

Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha lanzado un ataque sostenido contra varias instituciones democráticas de su país.

A principios de este año, recordó muchos de los días oscuros de dictadura militar de su país, después de aprobar un desfile militar el mismo día en que los legisladores estaban votando sobre un controvertido cambio en las leyes de votación del país.

Si bien la ley no fue aprobada, Bolsonaro sugirió desde entonces que no respetará los resultados de las elecciones del próximo año, afirmando primero (sin evidencia) que el sistema de votación electrónica del país es vulnerable al fraude.

"Por lo que veo ... no aceptaré ningún resultado electoral que no me declare ganador. Tengo una decisión", dijo Bolsonaro.

¿En qué se parecen Boric, Bolsonaro, Castillo y Trump? 1:39

En México, ese espíritu populista es demasiado familiar.

El país llama al presidente mexicano Ándres Manuel López Obrador AMLO para abreviar, y él lo alienta como parte de su llamamiento popular para defender a los pobres del país. Los problemas de su país son tan innumerables, según su argumento, que solo él puede solucionarlos.

Con ese fin, AMLO ha emprendido una campaña para socavar muchas de las instituciones democráticas de México en lo que, según algunos expertos, equivale a una toma de poder en un juego de suma cero.

En el sur, en El Salvador, el surgimiento del autoproclamado "dictador más cool del mundo mundial" ha sacudido a muchos defensores de la democracia.

Nayib Bukele, el presidente millennial del país, podría haber estado bromeando cuando se describió de esa manera en su página de Twitter, pero sus ataques a las instituciones democráticas y la oposición tienen a algunos preocupados de que podría ser el próximo hombre fuerte de Centroamérica.

"La velocidad ... eso es lo que realmente nos tomó a todos por sorpresa", dijo Ryan Berg, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "Lo que le tomó [al presidente nicaragüense Daniel Ortega] lograr una década, con ataques a la independencia judicial y el empaque de la Corte Suprema y el levantamiento de los límites del mandato presidencial, Bukele lo ha logrado en un año".

Un 'trabajo terrible' en América Latina

Pero no son solo los líderes con una inclinación autoritaria los que no son grandes admiradores de la democracia. Mucha gente de la región está de acuerdo con ellos.

Una encuesta realizada en 18 países de América Latina y el Caribe por Latinobarómetro, una ONG chilena privada, encontró que poco menos de la mitad (49%) de los encuestados creía que la democracia era la mejor forma de gobierno.

La razón, dicen los expertos, es simple. La democracia no funciona para la gente.

"Los gobiernos, las élites ... quiero decir ... en América Latina han hecho un trabajo terrible", dijo Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.

Embajador Santos: Actuar de policías, injustificable 1:09

Los problemas a largo plazo de violencia, corrupción y pobreza que han afectado a tantos países de la región en muchos casos han empeorado durante la pandemia de covid-19, dijo. El covid-19 golpeó la región de una manera descomunal, y muchos gobiernos no lograron mantener la situación bajo control.

"Tienes sistemas de salud pública que no funcionan, también tienes hasta hace muy poco tiempo: falta de disponibilidad de vacunas", dijo a CNN Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center.

"Confinamiento tras confinamiento siguió llegando a medida que las variantes siguen circulando, y la desigualdad económica ya es muy alta", agregó Arnson, señalando que todos esos factores contribuyeron a una población extremadamente descontenta con sus gobiernos.

La encuesta de Lationbarómetro encontró que aproximadamente siete de cada 10 encuestados estaban insatisfechos con el funcionamiento de sus democracias.

La encuesta LAPOP de Vanderbilt encontró resultados similares, y el informe concluyó que "el compromiso de la gente con la democracia parece estar menguando porque se han desilusionado con las elecciones y con la legitimidad de sus representantes electos".

"Si considera (esto en) un lapso muy corto, (en) los próximos cuatro años, es posible que se preocupe mucho porque las cosas pueden empeorar", dijo Lagos.

Pero es posible que las cosas no sean tan malas como parecen, según los expertos con los que habló CNN para este artículo. De cara al 2022, la democracia en la región podría estar mejor posicionada de lo que cree.

"Donde es malo, es malo", dijo Berg. "Pero no quiero suscribirme a la completa escuela de pensamiento pesimista", dijo.

Una esperanza en la democracia de América Latina

Lagos sostiene que a pesar de todas las dificultades que han soportado tantas democracias, la idea de que al menos el 49% de la gente todavía apoya la democracia como sistema de gobierno es reveladora.

"¿Por qué es 49? Quiero decir, debería ser cero", dijo, señalando las dificultades sociopolíticas y económicas que ha enfrentado la región.

"Existe este apego a la idea de democracia. La idea de democracia es tan poderosa", dijo Lagos.

Otros expertos están de acuerdo y dicen que están muy sorprendidos de que los efectos de la pandemia en la región no frenaron el apoyo público a la democracia, y las cifras a favor del sistema se mantuvieron en gran medida estables año tras año en las encuestas de LAPOP y Latinobarómetro.

"Creo que lo que muestran las encuestas es que la gente no está dispuesta a descartar la democracia per se. Pero seguro que se van a deshacer del grupo en el poder", dijo Arnson.

Países como Chile y Honduras están haciendo precisamente eso.

A principios de este mes, el izquierdista y exlíder estudiantil Gabriel Boric, de 35 años, ganó una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, derrotando a su oponente de derecha, José Antonio Kast, un acérrimo defensor del régimen del ex dictador general Augusto Pinochet.

Boric trazó los 4 ejes de su gobierno en su primer discurso como presidente electo 6:00

Y en Honduras, en noviembre, Xiomara Castro obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales, celebrando el regreso de la izquierda al poder 12 años después de que su esposo fuera derrocado en un golpe de Estado.

Celebran la victoria de Xiomara Castro en Honduras 5:27

"Ves el músculo democrático funcionando, ves que tenemos algún tipo de apoyo institucional", dijo Altman. "Creo que debemos ser optimistas. Hay señales de alerta pero al mismo tiempo, creo que los latinoamericanos hemos aprendido a usar herramientas democráticas para defendernos".