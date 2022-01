Así fue el primer año del gobierno de Biden 3:52

(CNN) -- El presidente Joe Biden regresará a la Casa Blanca después de unas breves vacaciones de invierno y se enfrentará a una serie de obstáculos que pondrán a prueba sus habilidades políticas, diplomáticas y de gestión en un momento difícil para su presidencia.

La furiosa pandemia, una crisis con Rusia y la incertidumbre en torno a sus preciadas prioridades nacionales esperan a Biden en el nuevo año. Decidido a reiniciarse después de una serie de luchas, y a recalibrar las expectativas que algunos de sus aliados creen que eran poco realistas, el presidente tiene la esperanza de que las próximas semanas puedan brindar un impulso muy necesario a medida que comienza otro ciclo electoral.

Biden pasó gran parte de su tiempo fuera de Washington durante la semana pasada hablando por teléfono de los próximos días con asesores y otras personas en su órbita extendida, trazando los próximos pasos en lo que podría resultar un mes crucial para sus ambiciones presidenciales. Eso incluye la preparación para un discurso que marca el primer aniversario de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio la semana que viene, un momento que subraya lo que está en juego en su mandato y el tenso entorno político en el que gobierna.

Su equipo todavía se está reagrupando después de que el senador Joe Manchin, el demócrata moderado de Virginia Occidental, pusiera en duda el futuro de su amplio plan económico el domingo antes de Navidad. En los días posteriores a su anuncio, que sorprendió y enfureció a los ayudantes de Biden, Manchin hizo una nota particular de su molestia con el personal de la Casa Blanca, alegando que socavaron el proceso de negociación y citando crípticamente un desaire percibido que lo llevó a su "fin de ingenio".

Desde entonces, las tensiones parecen haberse enfriado, aunque Biden dijo a los periodistas este martes que no había hablado con Manchin esta semana. Los funcionarios de la Casa Blanca tienen la esperanza de que se puedan reactivar las conversaciones sobre un proyecto de ley más limitado, o un conjunto de proyectos de ley, en el nuevo año.

"El presidente Biden, para quien he trabajado durante muchos años... tiene la costumbre de sacar los conejos legislativos de los sombreros. Y lo ha hecho tantas veces", dijo Jared Bernstein, el principal economista del presidente, en CNN. "No ha terminado de luchar por Build Back Better. Cuando le hablo de eso, tiene algo de confianza".

Las tensiones en el Congreso, uno de los desafíos de Biden

Los demócratas en el Congreso, que han quedado políticamente vulnerables por las jubilaciones y los planes de redistribución de distritos del Partido Republicano, ingresan al ciclo de elecciones de mitad de período ansiosos por que Biden y Manchin logren algún tipo de acuerdo, incluso si el paquete final carece de la ambición del amplio proyecto de ley social y climática que el presidente propuso inicialmente.

"Creo que es importante que aprobemos todos los componentes que podamos en el Congreso y que se conviertan en ley", dijo el representante Raja Krishnamoorthi, un demócrata de Illinois, esta semana. "Si hacemos eso, crearemos nuestra propia suerte y aumentaremos las posibilidades de hacerlo mejor en las elecciones de mitad de período y cumplir para el pueblo estadounidense".

Considerado por el presidente y su equipo como un año de reconstrucción después del tumulto de la era de Donald Trump, 2021 estuvo marcado por una serie de desafíos que erosionaron drásticamente la posición política de Biden. Su índice de aprobación entró en territorio negativo durante el verano y no se ha recuperado desde entonces.

El amargo estado de ánimo nacional oculta un sólido historial económico, incluida la creación de casi 6 millones de puestos de trabajo. Las nuevas solicitudes de desempleo cayeron esta semana a un mínimo de 52 años. Otros indicadores han mostrado niveles de crecimiento casi récord a medida que la economía se recupera de los cierres de la era de la pandemia.

Biden también pudo aprobar dos leyes importantes, un paquete de ayuda de covid y un proyecto de ley de infraestructura masiva, y lanzó con éxito una campaña de vacunación a cientos de millones de estadounidenses, incluso si un porcentaje obstinadamente grande del país aún rechaza la Disparo.

Biden y sus asesores se han sentido frustrados de que esos logros se vieran oscurecidos por otros desafíos, como una retirada desordenada de Afganistán, las arduas negociaciones entre los demócratas sobre el proyecto de ley de gastos internos, los problemas de la cadena de suministro, la alta inflación y la pandemia que aún se desata.

Así fue el fin de año de Biden

A diferencia de algunos de sus predecesores, Biden optó por no convocar una conferencia de prensa de fin de año para discutir los logros del año o sus prioridades para 2022. Se sentó para una entrevista de noticias, con ABC, y apareció en el programa nocturno de Jimmy Fallon, pero le dejó las evaluaciones públicas sobre su primer año a otros.

"Este es el trato", le dijo Biden a Fallon, "hemos estado en menos de un año, han pasado muchas cosas. Mira, la gente tiene miedo, la gente está preocupada y la gente está recibiendo tanta información inexacta. No me refiero a mí, sino a su situación. Entonces, ya sabes, les han dicho que, ya sabes, el Armagedón está en camino".

Biden pasó dos noches en su casa de Rehoboth Beach, Delaware, después de Navidad con miembros de su familia extendida y un nuevo cachorro de pastor alemán, emergiendo una vez para pasear al perro, que recibió como regalo de cumpleaños de su hermano.

Partió de la playa un día antes de lo planeado originalmente para regresar a su casa principal en Wilmington, que está situada de manera más privada que su propiedad frente al mar.

La crisis con Rusia, otro de los desafíos de Biden

Fue desde allí que habló por teléfono con Vladimir Putin este jueves, con la esperanza de desactivar una crisis en la frontera con Ucrania. La conversación no arrojó mucha claridad sobre si el presidente de Rusia planea invadir Ucrania, como Occidente teme. Biden, quien pasó los días anteriores conversando con su secretario de Estado y asesor de seguridad nacional por teléfono, tiene la esperanza de que las conversaciones diplomáticas a principios del próximo mes en Europa puedan ayudar a aliviar la situación.

El enfrentamiento de Ucrania es una oportunidad para que Biden repare una reputación de política exterior dañada por una retirada caótica y mortal de Afganistán durante el verano, que enfureció a los aliados de Estados Unidos y generó preguntas sobre la perspicacia diplomática del presidente.

El hecho de que la administración admitiera no prever la rapidez con la que los talibanes recuperarían el control fue uno de los elementos de una lista que pareció tomar por sorpresa a Biden y sus asesores este año. Otros ejemplos incluyeron la inflación persistente que los funcionarios describieron una vez como "transitoria", la aparición de la variante ómicron altamente transmisible y la escasez de pruebas covid-19 que Biden ahora está trabajando apresuradamente para remediar.

Se espera que la Casa Blanca revele pronto los detalles sobre el lanzamiento de los 500 millones de pruebas gratuitas en el hogar que Biden prometió a todos los estadounidenses la semana pasada, aunque una serie de preguntas sobre la logística y la capacidad del programa siguen sin respuesta. Los mandatos de vacunación que buscó implementar también se enfrentarán a la Corte Suprema esta semana.

El resurgimiento del coronavirus ensombreció la temporada festiva del presidente, ya que los recuentos de casos nacionales aumentaron a niveles récord esta semana y afectaron a los hospitales en ciertas áreas del país. Durante el fin de semana de Navidad, Biden se dio cuenta de las largas colas en los centros de pruebas que se transmitían por televisión.

La pandemia que no termina

Para Biden, fue otra decepción relacionada con la pandemia en un año que no cumplió con las expectativas de casi todos. Una ceremonia del 4 de julio que marcó la "Independencia del covid-19" fue seguida casi de inmediato por un aumento de la variante delta.

Biden dijo durante una rueda de prensa de CNN en febrero pasado que esperaba que para las vacaciones de Navidad, que aún faltaban 11 meses, "estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy".

"Dentro de un año, creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas, tener que usar una mascarilla", dijo entonces, una meta que, en ese momento, parecía aburridamente poco ambiciosa.

Los Biden habían tenido la esperanza de escapar a algún lugar más cálido durante la semana entre Navidad y Año Nuevo, como solían hacer antes de la pandemia. Pero esos planes se abandonaron a mediados de diciembre y, en cambio, la familia del presidente solicitó una Nochebuena en la Casa Blanca.

Antes de partir hacia Delaware, Biden habló por enlace de video con los gobernadores de la nación y les aseguró que estaba listo para brindar apoyo a los estados necesitados, incluso cuando reconoció las deficiencias en su estrategia de prueba.

"Claramente no es suficiente", dijo después de enumerar los pasos que ha tomado para aumentar la capacidad de prueba. "Si lo hubiera hecho, lo hubiéramos sabido, habríamos ido más duro, más rápido si hubiéramos podido".

Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha comenzado un cambio concertado para dejar de centrarse exclusivamente en el recuento de casos como barómetro de la pandemia, con la esperanza de centrarse en la gravedad de los casos medida en las hospitalizaciones. La decisión de los CDC esta semana de reducir a la mitad el número de días de aislamiento recomendados después de la infección, impulsada en parte por el deseo de mantener las empresas en funcionamiento a medida que los empleados se infectan, reflejó una respuesta cada vez más adaptada a vivir con un virus que no muestra signos de desaparecer completamente.

"Si estás en el cargo, eres responsable y siempre estarás sujeto a críticas. Cuando manejas una pandemia, no estás organizando un concurso de popularidad. Estás tratando de manejar la situación para minimizar la cantidad de dolor tanto como sea posible y permitir que las personas lleven sus vidas", dijo Andy Slavitt, quien fue el principal asesor de pandemias de Biden al principio de la administración.

Todavía se vislumbra en la distancia media el primer Estado de la Unión de Biden, un momento que los asesores esperan aprovechar para definir el primer año de la presidencia de Biden en sus propios términos. Programado tentativamente para principios de febrero, el discurso también brindará la oportunidad de ajustar las expectativas para los próximos meses. Ya se ha comenzado a trabajar en el esquema de la dirección.

Podría ser el discurso final de Biden a un Congreso controlado en ambas cámaras por demócratas, una cuestión de urgencia si espera aprobar los puntos principales de su lista de prioridades. Eso incluye protecciones para los derechos de voto, un tema que Biden ha dicho que no tiene igual cuando se trata de preservar la democracia estadounidense.

Las próximas semanas resultarán críticas para el impulso para salvaguardar el acceso a la boleta, y Biden junto con la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de liderar el tema desde la Casa Blanca, están planeando un impulso renovado para aprobar leyes estancadas. Eso incluye usar el aniversario del 6 de enero para pedir mayores protecciones democráticas.

Los grupos de derechos civiles han pedido a Biden que haga algo antes del feriado de Martin Luther King Jr. a mediados de mes. Sin embargo, cómo se logra eso, sigue siendo una cuestión abierta.