(CNN) -- Estados Unidos inició 2022 en medio de un enorme incremento de casos de covid-19, impulsado por la variante ómicron altamente contagiosa, que algunos expertos advierten que será diferente a cualquier otro momento de la pandemia.

"Lo que tenemos que entender es que nuestro sistema de salud está en un lugar muy diferente al que estábamos en oleadas anteriores", dijo el sábado a CNN la profesora de medicina de emergencia, la Dra. Esther Choo. "Tenemos un número extremadamente alto de trabajadores de la salud perdidos, hemos perdido al menos el 20% de nuestra fuerza laboral de atención médica, probablemente más".

"Esta cepa es tan contagiosa", agregó Choo, "que creo que todos conocemos a muchos, muchos colegas que actualmente están infectados o tienen síntomas y están en cuarentena".

La gran cantidad de personal de atención médica que ha salido por el virus también tendrá un impacto en las citas médicas de los estadounidenses y podría generar circunstancias peligrosas cuando las personas sean hospitalizadas con covid-19, indicó el viernes el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Universidad de Baylor.

"Ese es un tipo diferente de golpe uno-dos: la gente que ingresa a los hospitales ... y todos los trabajadores de la salud que están fuera de la fuerza laboral", le dijo a CNN.

Pero la última variante no solo reduce la cantidad de personal de atención médica. A medida que el virus se propaga por las comunidades estadounidenses, los problemas de personal ya alteran partes de la vida diaria.

Plagada de problemas de personal, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) de la ciudad de Nueva York anunció la semana pasada que se suspendieron varias líneas de metro.

En Ohio, el alcalde de Cincinnati declaró el estado de emergencia debido a la escasez de personal en el departamento de bomberos de la ciudad luego de un aumento en las infecciones por covid-19, y dijo en la declaración que si el problema no se resuelve, "socavaría sustancialmente" a los primeros en responder.

Y en medio de una ajetreada temporada navideña, miles de vuelos han sido cancelados o retrasados ​​debido a que el personal y la tripulación dicen que están enfermos.

"Observamos un aumento de pacientes nuevamente, sin precedentes en esta pandemia", advirtió el sábado el Dr. James Phillips, jefe de medicina de desastres del Hospital de la Universidad George Washington. "Lo que viene para el resto del país podría ser muy serio y necesitan estar preparados".

La gran mayoría de los pacientes aún no están vacunados, dice un experto

Los trabajadores de la salud en la primera línea de la pandemia dicen que los estadounidenses no vacunados continúan generando hospitalizaciones por covid-19 en el último aumento, al igual que el aumento del verano, cuando la variante delta devastaba partes del país.

A pesar de un año de llamados de expertos en salud pública para vacunarse, y ahora ampliados, solo alrededor del 62% de la población de EE.UU. está completamente vacunada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Y alrededor del 33,4 % de los que están completamente vacunados han recibido sus dosis de refuerzo, según muestran los datos.

"Si no está vacunado, ese es el grupo que todavía tiene mayor riesgo", dijo a CNN el sábado el Dr. William Schaffner, profesor del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. "Los adultos que ingresan en mi institución, la gran mayoría, siguen sin vacunar".

La Dra. Catherine O'Neal, directora médica del Centro Médico Regional Our Lady of the Lake en Baton Rouge, Louisiana, dijo que en sus instalaciones se han triplicado las admisiones hospitalarias y las visitas al departamento de emergencias durante la última semana.

"Lo que estamos viendo es que ... nuestros pacientes vacunados no se enferman y nuestros pacientes vacunados, frágiles y con múltiples comorbilidades, necesitan ser admitidos, pero sus ingresos son más cortos y pueden salir del hospital después de varios días", dijo O'Neal. "Nuestros pacientes no vacunados son los pacientes más enfermos, son los pacientes con más probabilidades de estar conectados al ventilador".

El hospital está tan limitado por el aumento de los números, que les preocupa que no puedan "atender a los pacientes de la forma en que queremos atenderlos mañana", agregó O'Neal.

"Nos estamos quedando sin pruebas, nos estamos quedando sin espacio, estamos saturados en la sala de emergencias", agregó.

Tres grandes distritos escolares de Georgia regresan a clases remotas

Las hospitalizaciones de niños también han aumentado, y algunos hospitales informaron algunos de los números más altos que han visto desde el inicio de la pandemia.

Alrededor de 378 niños fueron admitidos en el hospital con covid-19 en cualquier día de la semana que terminó el 28 de diciembre, según los datos publicados la semana pasada por los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Ese promedio es un aumento de más del 66% con respecto a la semana anterior, y rompe el récord anterior del país de un promedio de 342 niños ingresados ​​en hospitales diariamente, que se observó a fines de agosto y principios de septiembre.

El virus no está dirigido específicamente a los niños esta vez, dijo Hotez a CNN el sábado, pero debido a que ahora hay más virus circulando en las comunidades, es más probable que también se infecten más niños.

Y esas cifras pediátricas están a punto de empeorar a medida que las escuelas vuelvan a abrir, agregó Hotez, especialmente en áreas de alta transmisión.

"Puede darse el caso de que en algunos distritos escolares, donde las cosas están tan difíciles en este momento en términos de ómicron durante las próximas dos semanas, podría ser prudente retrasar las cosas un par de semanas más", dijo Hotez. "Será un momento muy desafiante, la gente tendrá que ser paciente".

En Georgia, tres grandes distritos escolares del área de Atlanta comenzarán la clase de forma remota.

Las Escuelas Públicas de Atlanta (APS) anunciaron que todas las escuelas del distrito operarán virtualmente hasta el 7 de enero para todos los estudiantes y el personal, citando los casos en aumento.

"Debido al rápido aumento de casos positivos en el área metropolitana de Atlanta, los estudiantes comenzarán las clases virtuales del martes 4 al viernes 7 de enero", dijo un comunicado el sábado.

"Nuestro plan actual es reanudar la instrucción en persona el lunes 10 de enero", agregó. "Todo el personal de APS debe presentarse en su lugar de trabajo el lunes 3 de enero para las pruebas de vigilancia covid-19 obligatorias, a menos que estén enfermos. Los datos recopilados de las pruebas del personal se utilizarán para la planificación futura".

La medida, dijo APS, permitirá que los estudiantes y el personal sean evaluados y se aíslen y pongan en cuarentena según sea necesario según las pautas de los CDC y del departamento de salud.

Las escuelas del condado de Fulton y las escuelas del condado de DeKalb también anunciaron el sábado que comenzarán en línea a medida que los estudiantes regresen a clases después de las vacaciones.

