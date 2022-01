El plan B de AMLO para consulta de revocación de mandato 1:35

(CNN Español) -- La Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) confirmó a CNN este sábado que se inició una investigación luego de que se derribó una estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual había sido develada esta semana en el municipio de Atlacomulco, un bastión histórico del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Fiscalía dijo que la estatua fue encontrada derribada por la Policía Municipal y que las indagaciones estaban en curso. No se dieron más detalles.

Medios de comunicación locales reportaron que la estatua había sido tirada y decapitada el sábado por la madrugada, el mismo día que asumía Marisol Arias como nueva presidenta municipal, quien ganó las elecciones de 2021 bajo una alianza que —además del PRI— también incluyó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Hasta este sábado, Arias no se había pronunciado públicamente sobre el incidente y tampoco había contestado a una petición de comentarios enviada por CNN.

La estatua fue develada este miércoles por el presidente municipal saliente, Roberto Téllez Monroy —quien pertenece al oficialista Morena y en 2018 puso un fin a la hegemonía local del PRI—, quien en sus redes sociales publicó fotografías del monumento y escribió: "Honor a quien honor merece".

Hasta este sábado, Téllez no se había pronunciado públicamente sobre el derribo de la estatua y no había contestado a una petición de comentarios enviada por CNN.

López Obrador tampoco se había pronunciado sobre el incidente hasta este sábado. A propósito de los monumentos, el mandatario fijó postura en conferencia de prensa el pasado 10 de septiembre.

"Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", comentó.

"Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso", agregó.

La develación de la estatua de López Obrador en Atlacomulco fue considerada como simbólica, debido a que el municipio había apoyado hasta 2018 a los candidatos del PRI. En la localidad nacieron al menos cinco exgobernadores del estado, entre ellos quien posteriormente se convertiría en el expresidente Enrique Peña Nieto, así como otros funcionarios de alto rango durante gobiernos pasados.

Aarón García colaboró en este reporte.