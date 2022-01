Apple es la primera empresa del mundo de US$ 3 billones

Apple está a punto de alcanzar un hito billonario 1:17

(CNN Business) -- Apple alcanzó otro hito importante. El fabricante de iPhone superó un valor de mercado de US$ 3 billones este lunes; es la primera empresa que cotiza en bolsa cuyo valor es tan elevado.

Las acciones de la compañía subieron brevemente alrededor de un 3% a un nuevo máximo histórico de US$ 182,88, superando los US$ 182,85 por acción que necesitaba para valer US$ 3 billones. Más tarde, las acciones retrocedieron de ese nivel.

El valor de mercado de Apple cruzó por primera vez el umbral de un billón de dólares en agosto de 2018 y superó los US$ 2 billones en agosto de 2020.

Las ventas de Apple

Las acciones del gigante tecnológico subieron casi un 35% en 2021. La compañía se ha beneficiado de la creciente demanda de su nuevo iPhone 13 y otros modelos más antiguos, así como de como servicios de suscripción como Apple Music, Apple TV +, iCloud y su popular App Store.

Las ventas aumentaron casi un 30% a más de US$ 83.000 millones en el trimestre de otoño de Apple, que terminó en septiembre. La compañía también tiene una fortuna US$ 191.000 millones en efectivo.

Pero en poco tiempo, Apple puede tener alguna compañía en el club de los US$ 3 billones. Microsoft ahora vale alrededor de US$ 2,5 billones y el valor de mercado del propietario de Google, Alphabet, ronda los US$ 2 billones.

Aún gigante, pero más atrás, está Amazon, que tiene una capitalización de mercado de US$ 1,7 billones, y Tesla de Elon Musk, con un valor de alrededor de US$ 1,2 billones.