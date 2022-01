Mira los 10 principales fenómenos meteorológicos que dejó 2021 5:58

(CNN) -- El nuevo año comienza con la lluvia de meteoros de las cuadrántidas, que alcanzará su punto máximo durante la noche del domingo al lunes.

La de las cuadrántidas es regularmente una de las lluvias de meteoros más intensas del año. Afortunadamente, al estar en fase creciente, la Luna prácticamente será invisible durante la noche, lo que permitirá una visibilidad máxima de los meteoros.

No obstante, esta lluvia es notoriamente difícil de observar debido al difícil clima de enero y su pico corto de solo unas seis horas. Se verá mejor en el hemisferio norte entre las horas de la noche del domingo y el amanecer del lunes, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

Cuadrántidas: pico breve pero intenso

La Organización Internacional de Meteoros predice que el pico ocurrirá alrededor de las 20:40 hora universal del 3 de enero, y será más visible para los países de Asia oriental. En lugares de latitudes más altas en toda Europa también se podrá ver algo de la actividad de los meteoros, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

Las cuadrántidas no suelen ser visibles en el hemisferio sur porque el punto radiante de la lluvia no se eleva muy alto en el cielo antes del amanecer.

En Time and Date puedes verificar cuáles son tus posibilidades de ver la lluvia, o sal y compruébalo tú mismo. Virtual Telescope Project también tendrá una transmisión en vivo de la lluvia sobre Roma.

Usualmente, entre 50 y 100 meteoros son visibles por hora, especialmente en áreas rurales, aunque el pico puede incluir hasta 120 meteoros visibles en una hora. Mira hacia el cielo del noreste. Incluso podrías vislumbrar algunas bolas de fuego durante la lluvia de meteoros. La Sociedad Estadounidense de Meteoros aconseja que mires al cielo al menos durante una hora.

Origen poco común

Si el nombre de esta lluvia de meteoros te suena extraño, probablemente sea porque no suena como si estuviera relacionado con una constelación, como otros fenómenos similares. Eso es porque la constelación homónima de las cuadrántidas ya no existe, al menos, no como una constelación reconocida.

La constelación Quadrans Muralis, observada y anotada por primera vez en 1795 entre Boötes y Draco, ya no se incluye en la lista de constelaciones modernas de la Unión Astronómica Internacional porque se considera obsoleta. La lluvia de meteoros irradia entre la Osa Mayor y la constelación Bootes, también conocida como El Boyero.

Como la lluvia de meteoros de las gemínidas, la de las cuadrántidas proviene de un misterioso asteroide o "cometa de roca", en lugar de un cometa helado, lo cual es inusual. Este asteroide en particular es 2003 EH1, que tarda 5,52 años en completar una órbita alrededor del sol.

El pico de la lluvia es corto porque solo una pequeña corriente de partículas interactúa con nuestra atmósfera y la corriente se produce en un ángulo perpendicular. Cada año, la Tierra atraviesa este rastro de escombros durante un corto período de tiempo.

Cómo observar la lluvia de estrellas

Si vives en un área urbana, querrás conducir a un lugar que no esté lleno de luces de la ciudad que obstruyan la vista. Si puedes encontrar un área que no se vea afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde la noche hasta el amanecer.

Busca un área abierta con una vista amplia del cielo y no olvides abrigarte. Asegúrate de llevar una silla o una manta para que puedas mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos entre 20 y 30 minutos para que se adapten a la oscuridad, sin mirar tu teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.