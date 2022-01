Estrellas latinas nominadas a los Grammy 2022 0:38

(CNN) -- ¿Qué film ganará el Oscar a la mejor película? ¿Lograrán los republicanos imponerse a los demócratas en las elecciones intermedias? ¿Y qué país se llevará más medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing?



Al comenzar el nuevo año, CNN pidió una vez más a un intrépido grupo de colaboradores que hagan predicciones sobre algunos de los principales momentos políticos, culturales y deportivos que se avecinan.

Aunque muchos de los colaboradores del año anterior predijeron con éxito resultados políticos y deportivos clave, solo dos acertaron los ganadores de casi todas las preguntas de entretenimiento que planteamos: Raúl Reyes y Holly Thomas.

Desde predecir que "Nomadland" ganaría el Oscar a la mejor película hasta apostar que "Folklore" de Taylor Swift ganaría el Grammy al álbum del año, Reyes y Thomas demostraron ser los oráculos más formidables del año. Esto fue especialmente impresionante dado que las salas de cine y música permanecieron cerradas durante gran parte de 2020, y las oportunidades de ver películas y escuchar música en vivo fueron limitadas.

¿Durará su éxito este nuevo año? Reyes y Thomas difieren en gran medida en sus elecciones de entretenimiento para 2022. Mientras que Reyes predice que "West Side Story", la primera incursión de Steven Spielberg en los musicales, se llevará a casa el Oscar, Thomas sostiene que la película "Don't Look Up", que está de moda, está mejor posicionada para el premio cinematográfico más importante. "Cualquiera que sea alguien de Hollywood está en ella", explica.

Pero la selección más popular este año es "Belfast", una película que narra la vida de una familia de clase trabajadora en Irlanda del Norte en 1969. Siete de nuestros pronosticadores apuestan por la conmovedora narrativa de la película, su convincente fotografía y su joven estrella, Jude Hill.

publicidad

Se avecina una tormenta política

El año pasado, 10 de 18 colaboradores predijeron correctamente que Jon Ossoff y Raphael Warnock ganarían la segunda vuelta de las elecciones al Senado de EE.UU. en Georgia. Este año, 10 de 18 de nuestros colaboradores (aunque no los mismos 10) predicen que los demócratas sufrirán una aplastante derrota durante las elecciones intermedias de 2022. Si "la historia es la guía aquí", escribe Elliot Williams, "es difícil ver cómo no ganan los republicanos el control de ambas cámaras". De hecho, con raras excepciones, el partido en la Casa Blanca tiende a perder escaños en el Congreso en las elecciones intermedias.

Pero otras variables están agravando los problemas electorales de los demócratas. La creciente inflación, los continuos desafíos de la pandemia y los bajos índices de aprobación de Biden presentan una tormenta política perfecta para los liberales que se presentan a la reelección. Basándose únicamente en estos factores, Scott Jennings concluye que los republicanos "barrerán" tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Ghitis, que fue una de las personas que pronosticó correctamente las elecciones al Senado de Georgia el año pasado, escribe que, aunque ella también predice que los republicanos tomarán el control de ambas cámaras, "el margen será mínimo, dando a cada miembro del Congreso un enorme poder". Y puede que merezca la pena prestar más atención a sus pronósticos políticos, ya que Ghitis fue la que más cerca estuvo de predecir el índice de aprobación de Biden a finales de 2021: un 45%, según el sondeo de CNN.

Este año, Ghitis y otros 11 pronostican que el índice de aprobación de Biden rondará el 40%, mientras intenta guiar al país a través de la siguiente fase de recuperación de la pandemia. Nicole Hemmer, que predice que el índice de aprobación del presidente a finales de 2022 será del 48%, dice que al menos estará en compañía familiar: "La aprobación de Obama estaba en el 48% a finales de 2010, incluso después de la paliza que recibió en las elecciones intermedias".

La música que nos divide, la televisión que nos une

Nuestros oráculos están muy divididos sobre qué álbum ganará el premio más importante de los Grammy. Muchos se van por "Sour" de Olivia Rodrigo, pero también se mencionan "Montero" de Lil Nas X y "Love for Sale" de Tony Bennett y Lady Gaga. Laura Coates cita la preferencia de sus hijos por poner el álbum de Rodrigo sin parar, mientras que Thomas dice que le convenció "Sour" en cuanto escuchó "Drivers License", la canción tan popular del primer álbum de estudio de Rodrigo.

Roxanne Jones cree que "Montero" se merece el primer premio. Escribe que el álbum de Lil Nas X es "sugerente, atrevido y sexy". Lil Nas no es solo un defensor de la comunidad LGBTQ+, es un defensor del mundo que quiero ver". Y aunque Jeff Yang duda de que Lil Nas X acabe triunfando, está de acuerdo con Jones: "Nadie ha desafiado más al establishment del pop".

Reyes dice que Bennett y Gaga deberían ganar. Escribe que los Grammy tendrán que reconocer su "química vocal" y premiarles como mejor álbum como "una dulce conclusión a la increíble carrera de Bennett". Yang cree que Reyes puede tener razón, aunque solo sea por una razón "sentimental".

A pesar de toda la división sobre los premios de cine y música, existe un sorprendente consenso en torno a los programas que se llevarán los Emmy. Más de tres cuartas partes de nuestros colaboradores esperan que "Succession" gane como mejor drama. Como explica Ghitis, "después entretenernos con la psique de almas dañadas, junto con el paliativo de que los superricos y poderosos no son realmente felices", el drama de HBO (que, al igual que CNN, es propiedad de WarnerMedia) tiene que ganar el premio principal. Casi la misma cantidad de escritores esperan que "Ted Lasso" gane la mejor comedia por segundo año consecutivo.

El Equipo de Estados Unidos va a por el oro... de nuevo

Si hay una pregunta que nuestros oráculos saben responder es la de qué país ganará más medallas en los Juegos Olímpicos. Casi todos los colaboradores de 2021 eligieron correctamente a Estados Unidos como el mayor ganador de los Juegos de verano de Tokio.

Mientras que la mayoría de ellos piensa que Estados Unidos volverá a llevarse el máximo galardón en los Juegos de Invierno de Beijing, Alice Stewart, que tiene un impresionante historial de elección de ganadores deportivos, cree que Noruega será la primera en el recuento de medallas. Escribe: "Por mucho que me gustaría ver a Estados Unidos en lo más alto, tengo que ir con Noruega [en este caso]". Reyes argumenta que el país escandinavo es una "potencia de los deportes de invierno".

Y si hay un deporte en el que nuestros colaboradores están de acuerdo en que Estados Unidos no ganará, es el fútbol. La mitad de ellos cree que Brasil triunfará en la Copa del Mundo de Qatar el próximo mes de noviembre, mientras que el resto se divide mayoritariamente entre Francia e Inglaterra. Thomas, la única británica entre nuestros colaboradores, apoya a su país, en parte porque le gusta el entrenador del equipo, Gareth Southgate. Según ella, "ha reunido a un grupo brillante de jóvenes jugadores, que son tan encantadores como los aficionados los pintan... El siguiente paso natural es ganar el Mundial”.

Hay una temporada para cada equipo... ¿o no?

Con el primer paro laboral de las Grandes Ligas, sigue sin estar claro cuándo comenzará la temporada de 2022, si es que lo hará. Pero suponiendo que los propietarios y los jugadores sean capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, Alice Stewart, que predijo con éxito que los Bravos de Atlanta ganarían la Serie Mundial del año pasado, cree que los Astros de Houston serán el equipo campeón del mundo de este año.

Es la única colaboradora que elige un equipo de Texas. Paul Callan apuesta por los Dodgers de Los Ángeles, que ganaron la Serie Mundial por última vez en 2020, porque "tienen una plantilla sólida y equilibrada lista para jugar". Sara Stewart, junto con otros tres, tiene la vista puesta en los Mets de Nueva York. Explica que "en el béisbol profesional, el dinero suele comprar la felicidad, y acaban de lanzar un montón de él al lanzador Max Scherzer".

En cuanto a la NFL, nueve de nuestros colaboradores creen que el mariscal de campo Tom Brady es imbatible y llevará a los Tampa Bay Buccaneers a otra victoria en el Super Bowl. Como dice Williams, "Brady nos hace quedar mal a todos los cuarentones y seguirá ganando Super Bowls hasta los 70 años". Y aunque eso puede ser una ligera exageración, está claro que nuestros oráculos del fútbol miran al pasado para hacer predicciones sobre el futuro.

Dicho esto, una poderosa pero ruidosa minoría cree que los Green Bay Packers serán los campeones del Super Bowl de 2022. Joey Jackson escribe que Aaron Rodgers, el mariscal de campo del equipo, "se redimirá" en febrero, cuando se juegue el gran partido, mientras que Callan sostiene que los Packers "deberían haber ganado el Super Bowl hace mucho tiempo".

Ómicron toma impulso

Tras casi dos años de pandemia, el mundo sigue luchando por reducir la propagación del virus SARS-CoV-2 que causa el covid-19. La reciente aparición de una nueva variante altamente transmisible, ómicron, no ha hecho sino complicar esos esfuerzos.

También ha añadido más incertidumbre al mercado laboral. En la última pregunta de la Bola de Cristal de este año, consultamos a nuestros colaboradores cuándo volverá Estados Unidos a las cifras de empleo anteriores a la pandemia, si es que lo hace. Aunque la mayoría de nuestros colaboradores creen que el mercado laboral estadounidense se recuperará en 2022, hay quienes, como Thomas, predicen una recuperación para julio, con una salvedad. "Incluso cuando el desempleo alcance los niveles prepandémicos, probablemente disimulará una gran cantidad de daños duraderos", incluyendo a las personas con "trabajos a tiempo parcial o mal pagados", dice.

Mientras tanto, otros, como Jill Filipovic y Jones, pronostican que podríamos tener que esperar hasta 2023, como muy pronto, antes de que el mercado laboral se recupere por completo. Como explica Jones, "el país se encuentra en un lugar diferente después de la pandemia", y pasará mucho más tiempo antes de que los estadounidenses sin trabajo puedan reincorporarse a algunas de las industrias más afectadas por el covid-19.

Encontrar la humanidad en medio del dolor

En las últimas semanas de 2021, el covid-19 nos recordó su persistencia cuando la variante ómicron, que se está extendiendo rápidamente, alteró los viajes y otros planes en todo el mundo. En medio de esta última oleada, sería un error no reconocer al grupo que tal vez ha enfrentado los mayores desafíos durante esta pandemia: los trabajadores de la salud. Ahora, con el aumento del número de casos y de hospitalizaciones, estos profesionales de la medicina están siendo llevados al límite una vez más.

Aunque muchos médicos y enfermeras están agotados física y emocionalmente, siguen comprometidos con el tratamiento de quienes los necesitan. La enfermera de la sala de urgencias de Michigan Audrey Wendt, que recientemente perdió a su tío no vacunado a causa del covid-19, lo dijo en una publicación reciente en Facebook: "Mi querida comunidad, quiero que sepan… Nosotros los llevaremos a cuestas. No importan sus creencias, sus elecciones, su estilo de vida, ni su pasado. Nuestras piernas se cansan, y pedimos su ayuda, pero seguiremos llevándolos hasta que esta carrera termine, amigos míos".

Cuando se le preguntó si esa misma amabilidad se extendía realmente a todo el mundo, independientemente de su política y de su probable estado de vacunación, Wendt, en una entrevista con Kirsi Goldynia, de CNN Opinion, subrayó que su compromiso era inquebrantable. "He sostenido la mano de muchas personas mientras morían, y nadie habla de por quién votaron", dijo. "Me duele que con toda la palabrería política no podamos ver un panorama más amplio".

Mientras trabajamos para que el covid-19 deje de ser una pandemia y se convierta en una endemia, la lección de Wendt sobre cómo encontrar la humanidad en los demás vale la pena llevarla al nuevo año.

No te pierdas:

Michael Bociurkiw: Jaque mate. Putin tiene a Occidente acorralado

Allison Hope: Amy Schneider sabe más que tú, y es justo lo que necesitamos

Peggy Drexler: Cómo mantener la cordura de cara al tercer año de la pandemia

Michael D'Antonio: La influencia de Donald Trump se desvanece

Andrei Kolesnikov: Treinta años después del colapso de la Unión Soviética, Putin explota la nostalgia por el antiguo régimen

Dean Obeidallah: No se puede trolear al presidente con 'Vamos, Brandon' y luego hacerse la víctima

Kara Alaimo: La condena de Ghislaine Maxwell envía un mensaje vital

Aaron David Miller: Lo último que necesita Biden

Lincoln Mitchell: Cómo los demócratas pueden mantener a los republicanos fuera del poder

Dr. Kent Sepkowitz: Ómicron cambia las reglas del juego de las vacunas

Priya Singh: Estas vacaciones, dejemos de fingir en las redes sociales

Julian Zelizer: Cómo Biden podría haber salvado el BBB