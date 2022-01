Desde la FDA reiteran que podría no ser necesaria una vacuna específica

Todos los fabricantes de vacunas están trabajando en la posibilidad de una vacuna específica para ómicron, pero podría no ser necesaria, dijeron este lunes los responsables de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

"Todavía no sabemos si ómicron se impondrá como la variante dominante con el tiempo. Podría ser que tuviéramos una oleada muy rápida de ómicron y que otra cosa quedara detrás de ella. Hasta que no entendamos eso, no podemos decir con certeza qué haremos con una vacuna variante", dijo el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA. "En otras palabras, aún no sabemos si habrá que desplegarla, pero estaremos preparados por si es necesario hacerlo".

Si una inyección de refuerzo de la vacuna actual parece ofrecer suficiente protección, habrá menos necesidad de una vacuna específica para la variante, dijo la Dra. Janet Woodcock, comisionada en funciones de la FDA.

"Lo último que queremos hacer es ir sacando nuevas vacunas y esto y lo otro si los refuerzos actuales parecen que realmente harán el trabajo contra ómicron", dijo. "Entonces, también tenemos que considerar que podríamos tener variantes adicionales, pero estaremos preparados para cambiar si es necesario".