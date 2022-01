No es tarde para empezar a vacunarse, recalca experto 0:55

(CNN) -- Un destacado experto que ayudó a crear la vacuna contra el covid-19 de Oxford-AstraZeneca dijo este martes que no es factible dar a todos los habitantes del mundo vacunas de refuerzo varias veces al año.



"No podemos vacunar al planeta cada cuatro o seis meses. No es sostenible ni asequible", dijo el profesor Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de Oxford y jefe del Comité de Vacunación e Inmunización del Reino Unido, en una entrevista publicada este martes en el diario The Daily Telegraph.

Pollard también subrayó la "necesidad de dirigirse a los más vulnerables" de ahora en adelante, en lugar de administrar dosis a todos los mayores de 12 años. Se necesitan más datos para determinar "si las personas vulnerables necesitan dosis adicionales, cuándo y con qué frecuencia", dijo.

Pollard también dijo que creía que se necesitaban más pruebas antes de ofrecer una cuarta dosis contra el covid-19 a la población del Reino Unido, que actualmente está aplicando terceras dosis a personas sanas de 18 años o más, y a personas de riesgo de 16 años o más.

En otra entrevista concedida a Sky News este martes, Pollard también citó la evidente desigualdad en el despliegue de las vacunas en todo el mundo.

"Desde un punto de vista global, no es asequible ni sostenible ni posible administrar cuatro dosis a todos los habitantes del planeta cada seis meses", dijo Pollard. "Y hay que recordar que, hoy en día, menos del 10% de las personas de los países de bajos ingresos ha recibido siquiera su primera dosis, por lo que la idea de una cuarta dosis regular a nivel mundial no es sensata".

Israel ya comenzó la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna, ofreciéndola a todos los trabajadores médicos y a las personas de 60 años o más a partir del lunes.

Y a finales de diciembre, el ministro de Sanidad de Alemania, Karl Lauterbach, declaró a la cadena pública ZDF que los alemanes "necesitarán una cuarta vacuna" contra el covid-19.

Sin embargo, Pollard se mostró optimista en su entrevista. “Lo peor ya ha pasado” y el mundo "solo tiene que superar el invierno", dijo.

"En algún momento, la sociedad tiene que abrirse", añadió. "Cuando nos abramos, habrá un periodo con un bache de infecciones, por lo que probablemente el invierno no sea el mejor momento".

Concluyó lanzando una dura advertencia sobre las peligrosas consecuencias de la desinformación sobre las vacunas, destacando que incluso los comentarios "involuntarios" de los políticos pueden causar estragos.

"Digamos que los comentarios realizados en la Europa continental afectaron a personas de África", dijo.

Mientras tanto, en Estados Unidos, es demasiado pronto para hablar de una posible cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para la mayoría de las personas, dijo el 24 de diciembre el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

"Creo que es demasiado prematuro hablar de una cuarta dosis", dijo Fauci a Michael Wallace y Steve Scott de WCBS Newsradio 880.

"Una de las cosas que vamos a seguir con mucha atención es cuál es la durabilidad de la protección tras la tercera dosis de una vacuna de ARNm", dijo Fauci. Moderna y Pfizer/BioNTech son vacunas de ARNm.

"Si la protección es mucho más duradera que la del grupo de dos dosis no reforzadas, entonces podríamos pasar un periodo de tiempo significativo sin necesitar una cuarta dosis", dijo Fauci. "Así que creo que es prematuro, al menos por parte de Estados Unidos, hablar de una cuarta dosis".