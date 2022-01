Llevarán por primera vez a persona de color a la Luna 0:36

(CNN Español) -- A pesar de la ausencia presencial de Amazon en el Consumer Electronics Show (CES), el gigante del comercio electrónico arranca el año con los ojos puestos en la Luna.

Este martes, Amazon anunció sus planes para enviar a su asistente de voz Alexa al espacio como parte de Artemis I, la misión no tripulada de la NASA que proporcionará los cimientos para el regreso de los humanos a la Luna. En una misión futura, Artemis II, la NASA enviará a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna

Dentro de la nave espacial Orion se lanzará en el cohete "más poderoso del mundo", según la NASA, y Alexa se unirá al viaje alrededor de la Luna como parte de Callisto, una carga útil de demostración de tecnología, construida en colaboración con ingenieros de Lockheed Martin y Cisco.

El viaje de Alexa al espacio "ayudará a explorar cómo la tecnología de voz y la inteligencia artificial pueden ayudar a los astronautas en futuras misiones", según un comunicado.

Además, la compañía dice estar desarrollando una serie de experiencias, que estarán disponibles más tarde en el año, con el fin de que la exploración espacial sea más accesible para las personas que quieran seguir de cerca la misión Artemis. Sin embargo, ya es posible configurar recordatorios para mantenerte actualizado sobre la misión, solo tienes que decir: “Alexa, take me to the Moon”.

La nave Orion viajará a más de 450.000 kilómetros de la Tierra en una misión que tendrá una duración de cuatro a seis semanas. De acuerdo con la NASA, Orión permanecerá en el espacio por más tiempo que cualquier otra nave sin acoplarse a una estación espacial y también regresará a la Tierra "más rápido y más caliente que nunca".

Se tiene previsto que Artemis I despegue desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a finales de 2022.

Así se desarrollaría la misión espacial Artemisa en la Luna 0:38

Además de su anuncio espacial, Amazon también presentó una nueva experiencia para su dispositivo de streaming, Fire TV; un nuevo sensor de seguridad para sus cámaras de seguridad, Ring y un acuerdo con el proveedor automotriz Stellantis.