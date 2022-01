Así fueron los Globo de Oro en tiempos de pandemia (Video de 2021) 2:56

(CNN) -- Los premios Golden Globes, Globo de Oro, 2022 se llevarán a cabo, pero no estarán al alcance del público.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ofrecerá una ceremonia el domingo 9 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, el lugar tradicional para el evento, pero no se televisará, no habrá público, ni alfombra roja.

Los organizadores atribuyeron los planes de eventos reducidos al aumento actual de covid-19.

"La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad para la HFPA. No habrá audiencia el 9 de enero y se están tomando las siguientes precauciones para los miembros y beneficiarios seleccionados que estarán en la sala: pruebas de vacunación y vacuna de refuerzo, junto con con una prueba de PCR negativa dentro de las 48 horas, se requiere para ingresar; todos los invitados deberán usar mascarilla y deberán guardar distancia física en todo momento mientras estén dentro del salón de baile; no habrá alfombra roja", dijo la HFPA en un comunicado el martes.

NBC anunció el año pasado que no transmitiría los Golden Globes de este año, luego de la controversia sobre la falta de diversidad entre los miembros de la HFPA y otras cuestiones éticas relacionadas con los beneficios financieros.

Los Golden Globes tendrán "cambios radicales"

La HFPA agregó en su comunicado el martes que ha habido "cambios radicales" en la organización.

"Durante los últimos ocho meses, la HFPA ha revisado completamente sus estatutos, implementando cambios radicales de arriba hacia abajo que abordan la ética y el código de conducta, la diversidad, la equidad y la inclusión, la gobernanza, la membresía y más. Recientemente, la HFPA admitió su mayor y la clase más diversa hasta la fecha de 21 nuevos miembros, todos los cuales son votantes de los Globo de Oro por primera vez", se lee en el comunicado.

Aunque los estudios no enviaron títulos oficialmente para su consideración, en diciembre se anunciaron las nominaciones para la 79ª Entrega Anual de los Globos de Oro.

"The Power of the Dog" y "Belfast" encabezan las nominaciones a películas, mientras que "Succession" de HBO obtuvo la mayor cantidad de nominaciones para una serie de televisión con cinco.

"Ted Lasso" y "The Morning Show" de Apple tienen cuatro nominaciones cada uno.