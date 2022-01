Papa Francisco pide proteger a las mujeres 0:47

(CNN Español) -- El papa Francisco criticó el hecho de que muchas parejas decidan no tener hijos o solamente tener uno, y señaló que ahora prefieren tener perros y gatos.

El papa hizo estos comentarios este miércoles mientras hablaba en una audiencia general sobre san José, el padre terrenal de Jesús.

El santo padre elogió la decisión de José de criar a Jesús cuando abordó el tema de la adopción y de los niños huérfanos en la actualidad. Luego se centró en las parejas que optan por los animales en lugar de los niños.

"Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad", comentó el papa Francisco en la primera audiencia general del año llevada a cabo en el Vaticano.

Los comentarios del papa Francisco, aunque sorprendentes viniendo de un pontífice progresista, hacen eco de las enseñanzas de la Iglesia católica sobre la importancia de que las parejas tengan o críen hijos, y las posibles consecuencias demográficas de no hacerlo.

"Yo le pido a san José la gracia de despertar las conciencias y pensar en esto: en tener hijos (...). Es cierto, está la paternidad espiritual para quien se consagra a Dios y la maternidad espiritual; pero quien vive en el mundo y se casa debe pensar en tener hijos, en dar la vida, porque serán ellos los que les cerrarán los ojos, los que pensarán en su futuro", añadió.

El sumo pontífice instó a las personas a pensar en la adopción si es que no pueden tener hijos de forma biológica, y la definió como una de las "formas más altas de amor y de paternidad y maternidad".

"Es un riesgo, sí: tener un hijo siempre es un riesgo, tanto si es natural como si es por adopción. Pero es más arriesgado no tenerlos. Más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, tanto la real como la espiritual. A un hombre y una mujer que voluntariamente no desarrollan el sentido de la paternidad y de la maternidad, les falta algo principal, importante. Pensad en esto, por favor", recalcó el papa Francisco.

Con información de Joshua Berlinger, de CNN.