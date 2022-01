(CNN) -- El día después del asalto del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, tres funcionarios republicanos locales del condado de Lancaster, en Pensilvania, anunciaron que dejaban el Partido Republicano. Entre ellos estaba Ethan Demme, un conservador de toda la vida que anteriormente había sido el presidente más joven del Partido Republicano en este rincón profundamente rojo del sureste de Pensilvania.

Asqueados por la negación de las elecciones de 2020 y la violencia en el Capitolio, Demme y sus dos colegas enviaron una carta conjunta el 7 de enero al presidente del Partido Republicano del condado diciendo que el partido que una vez conocieron "se ha ido y nos ha dejado atrás".

A veinte millas de distancia, en la esquina noroeste del condado, Stephen y Danielle Lindemuth acababan de regresar de un viaje de un día en autobús a Washington, donde asistieron al mitin "Stop the Steal" del entonces presidente Donald Trump. En lugar de desanimarlos, los eventos en Washington dieron energía a los Lindemuth y provocaron un viaje de un año en la política que terminó con la elección de cada uno de ellos para un cargo local.

Tanto Stephen, pastor y profesor sustituto, como Danielle, secretaria del grupo de la iglesia que organizó el viaje en autobús del 6 de enero, obtuvieron en noviembre un puesto en el consejo escolar local, a pesar de que varios funcionarios republicanos locales apoyaron a sus oponentes demócratas. Stephen también ganó su campaña para ser juez electoral.

La historia de su camino hacia la política republicana -y la salida de Demme del Partido Republicno - refleja la batalla más amplia que se libra dentro del Partido Republicano. En el último año, los que siguen apoyando las mentiras electorales de Trump que alimentaron la violencia en el Capitolio han consolidado su posición dentro del Partido Republicano, mientras que los republicanos que siguen horrorizados por la insurrección ahora se encuentran alienados del partido, si no expulsados por completo.

La política del condado de Lancaster en el último año muestra cómo las mentiras de la elección de Trump se transformaron en ira por una serie de cuestiones a nivel local, desde los mandatos de las máscaras hasta los debates sobre la Teoría Crítica de la Raza y la desfinanciación de la policía. Entrevistas con más de 20 funcionarios electos republicanos y demócratas, líderes del partido y activistas en el condado de Lancaster revelan cómo este patrón de agravio político alimentó la participación republicana en las carreras municipales típicamente mundanas fuera del año, revirtiendo las ganancias electorales de los demócratas durante la presidencia de Trump.

"Simplemente parece que hay una línea de paso, que las personas que fueron 'Stop the Steal' son también las personas que no les gustan estos mandatos del gobierno sobre las máscaras, y luego se lleva a la junta escolar", dijo Michael Corradino, un decano en una universidad comunitaria del condado de Lancaster que se postuló como demócrata para ser un juez electoral del municipio después de saber que Stephen Lindemuth no tenía oposición. Lindemuth ganó con holgura.

El condado de Lancaster es un microcosmos de las fuerzas que han remodelado el Partido Republicano en el año transcurrido desde el 6 de enero. Su conjunto de municipios locales, en su mayoría republicanos, rodean la ciudad de Lancaster, de tendencia demócrata. Las onduladas tierras de labranza del condado, con una considerable población amish, son una parada frecuente para las campañas presidenciales republicanas y sus votantes apoyan con seguridad a los republicanos para los cargos más altos.

Pero el condado también es indicativo del giro que ha dado el partido hacia el populismo nacional y, en algunos casos, el extremismo. Lancaster es un 81% de blancos, según los últimos datos del censo. Es el hogar de un grupo nacionalista blanco que lanzó un partido político hace poco más de un año, según el periódico local de Lancaster LNP. De los aproximadamente 60 residentes de Pensilvania que se enfrentan a cargos por los disturbios en el Capitolio, tres son del condado de Lancaster, incluidos dos acusados de violencia.

El condado también está cerca de los distritos de dos republicanos electos que fueron fundamentales para ayudar a Trump a intentar subvertir las elecciones: el representante estadounidense Scott Perry y el senador estatal Doug Mastriano, que provienen de distritos al oeste de Lancaster y participaron en los esfuerzos de Trump para presionar al Departamento de Justicia para que apoyara sus falsas afirmaciones sobre el fraude electoral.

Como lo han hecho en todo el país, los demócratas del condado de Lancaster trataron de movilizarse contra lo que dicen que es una grave amenaza para la democracia. En la carrera por el consejo escolar local, los Lindemuths se enfrentaron a dos demócratas, Kristy Moore, una profesora, y Sarah Zahn, que dirige un negocio de música local. Ambas recaudaron decenas de miles de dólares para su campaña, una suma sorprendentemente grande para una carrera tan pequeña. Y ambas se ganaron el apoyo de los funcionarios republicanos locales, que no querían a los Lindemuth. Aun así, perdieron.

"Solo se aprovechaban de esos miedos que la gente tenía y que eran una amenaza para lo que valoraban", dijo Moore sobre el mensaje republicano. "Sarah y yo nos esforzamos por tratar de poner las cosas en su sitio: La teoría racial crítica no se enseña en el distrito escolar de Elizabethtown. Pero no fue suficiente".

Dejando el Partido Republicano

El 6 de enero, Demme vio con horror desde su taller en casa cómo los alborotadores que ondeaban banderas de Trump y estaban vestidos con equipo táctico pululaban por el Capitolio.

A sus 39 años, Demme había estado involucrado en la política republicana durante más de la mitad de su vida. La primera vez que fue voluntario en una campaña republicana en Pensilvania fue a los 14 años. En 2008, trabajó en la candidatura presidencial del difunto senador John McCain. Tres años después, a los 29, era presidente del Partido Republicano del Condado de Lancaster y una estrella en ascenso en los círculos políticos locales.

Demme no tardó en ganar un puesto en la junta de supervisores de su municipio, y en 2016, lanzó una candidatura al Senado del estado de Pensilvania. Para entonces, Trump estaba arrasando en las primarias presidenciales del Partido Republicano. Demme decidió desde el principio que era un republicano "nunca-Trump", una posición que finalmente condenó su campaña al Senado estatal.

"Digamos que no gané esa carrera", dijo Demme con una risa durante una entrevista en diciembre dentro de un hotel del centro de Lancaster. Demme, que es alto, con barba oscura y pelo repeinado, llevaba un elegante traje gris, y se aseguró de señalar que la antigua casa de uno de sus héroes políticos, Thaddeus Stevens, estaba justo al final de la calle.

Stevens, un abolicionista "republicano radical" de la época de la Guerra Civil, desempeñó un papel en la formación del Partido Republicano y está enterrado en Lancaster. Durante un mitin de nunca-Trump que Demme ayudó a organizar en abril de 2016 antes de las primarias, marcharon desde la tumba de Stevens hasta su casa.

Justo después de las 5 de la tarde del 6 de enero, Demme fue a Internet para cambiar su registro a "sin afiliación". Descubrió que dos de sus compañeros supervisores de la junta republicana del municipio de East Lampeter pensaban lo mismo, y al día siguiente anunciaron conjuntamente que dejaban el Partido Republicano, pasando el control de la junta municipal de cinco miembros a la nueva ala independiente.

"La mayoría de los comentarios que recibí fueron muy positivos, de hecho eso fue lo más sorprendente", dijo Demme. "Muchos de ellos provenían de los republicanos y decían extraoficialmente: 'Sabes, te apoyamos'. Me gustaría poder hacerlo, pero -siempre hay un pero- mi negocio, mi carrera política, de la que saco dinero'. Hay muchas presiones para que la gente se mantenga en su carril. Es la forma en que está configurado el sistema".

Demme no fue el único funcionario republicano de Lancaster que abandonó el Partido Republicano. Melissa Dye, una ex miembro del comité del condado del Partido Republicano local, dice que dejó el partido y la política por completo después del 6 de enero. Bob Hollister, un superintendente escolar del condado, cambió su registro de votantes la primavera pasada y dice que ahora está considerando presentarse al Congreso como demócrata contra el representante Lloyd Smucker, un republicano elegido en 2016 que votó para objetar los resultados de las elecciones presidenciales de Pensilvania antes de tiempo el 7 de enero.

"Realmente creo que hay un gran grupo de personas en el medio que realmente parecen no tener voz en este momento", dijo Hollister.

En 2019, Demme fue reelegido para la junta municipal sin oposición. Pero después del 6 de enero, todavía tenía ganas de jugar un papel más importante en las luchas políticas que se desarrollan en Pensilvania. Después de meditar qué hacer con otros republicanos desafectos, Demme anunció en junio que estaba formando un capítulo de Pensilvania del Movimiento Serve America, un tercer partido creado en 2017 que actualmente está presidido por otro republicano que dejó el partido, el ex representante de Florida David Jolly.

Demme reconoce el difícil camino que tiene por delante - y que los candidatos de terceros partidos no tienen un historial de éxito en Pensilvania.

"Cuando diriges un tercer partido y tratas de reclutar candidatos para un tercer partido, tienes que tener un poco de Don Quijote", dijo Demme. "No estaría haciendo esto si no pensara legítimamente que nuestra democracia está realmente bajo ataque. Y eso es lo que demostró el 6 de enero".

Viajando al sur de Washington

Antes del amanecer del 6 de enero, la emisora local de televisión Fox del condado de Lancaster emitió en directo desde un aparcamiento de Elizabethtown. Cuatro autobuses cargados con unas 175 personas se preparaban para partir hacia Washington para protestar por la derrota electoral de Trump frente a Joe Biden, uno de los numerosos viajes en autobús organizados en todo el condado y el estado.

Entre los que se dirigían a Washington estaban Stephen y Danielle Lindemuth. La pareja ha vivido en Elizabethtown, o E-town, como se llama la ciudad en la esquina noroeste del condado, durante más de una década. Tienen una hija en el instituto de la ciudad. Stephen, de 49 años, es un antiguo pastor y profesor sustituto en un condado vecino, mientras que Danielle, de 45 años, trabaja como secretaria para la organización cristiana sin ánimo de lucro Partnership for Revival, el grupo religioso que organizó el viaje en autobús del 6 de enero, según sus perfiles de LinkedIn.

Cuando regresó de Washington la noche del 6 de enero, Danielle Lindemuth dijo al periódico de Lancaster que estaba cerca del Capitolio cuando se derribaron las barricadas, pero que se quedó fuera.

"Fuimos allí porque realmente creemos que estas elecciones han sido fraudulentas, y creemos que la verdad tiene que salir a la luz", dijo a LNP. "Si no nos van a escuchar, nos van a ver".

Stephen y Danielle Lindemuth no respondieron a las solicitudes de entrevista de CNN por teléfono y correo electrónico. No hay pruebas de que los Lindemuth hayan entrado en el Capitolio, y no han sido acusados de ningún delito relacionado con el 6 de enero. Stephen Lindemuth escribió en Facebook tres días después que unas "pocas malas hierbas" en la multitud el 6 de enero convirtieron "un evento muy positivo en uno negativo".

Aunque no está claro cómo llegaron a Washington el 6 de enero los tres alborotadores del Capitolio acusados de delitos procedentes del condado de Lancaster, es posible que al menos uno de ellos tomara un autobús desde Elizabethtown, según el periódico de Lancaster. Dos de los acusados, Michael Lopatic y Samuel Lazar, están acusados de actos violentos contra la policía. Lazar se ha declarado inocente y Lopatic aún no se ha declarado formalmente. Un tercero, Edward McAlanis, se declaró culpable en noviembre de protestar ilegalmente en el Capitolio y se tomó una licencia para presidir la junta de recreación del municipio después de ser acusado. McAlanis y su abogado no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Protesta contra los "tiranos" en las reuniones del consejo escolar

Tras los disturbios en el Capitolio, Danielle Lindemuth siguió promoviendo en las redes sociales las mentiras de Trump de que las elecciones fueron robadas. Asistió a un mitin en abril en el Capitolio estatal, publicando un vídeo del evento organizado por un grupo que exigía una "auditoría forense" de los resultados electorales de Pensilvania en 2020 y difundiendo las mismas falsas teorías conspirativas que los aliados de Trump, Rudy Giuliani y Mike Lindell.

En Elizabethtown, Danielle y Stephen Lindemuth dirigieron su atención a la junta escolar local. Después de pasar los primeros meses del año luchando con la junta sobre cuestiones de raza y sexualidad - quejándose durante la parte de comentarios públicos de las reuniones de la junta sobre los libros que se enseñan en el aula de su hija de 9º grado, incluyendo "The Hate U Give", "Romeo y Julieta" y "To Kill a Mockingbird" - los Lindemuths presentaron su candidatura para dos de los cuatro puestos vacantes de la junta en febrero.

Su campaña, respaldada por un grupo estatal formado para protestar contra los bloqueos del gobernador demócrata en Covid-19, se hizo eco de las controversias nacionales y estatales abrazadas por los republicanos: la teoría crítica de la raza, la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos y la "protección de las libertades de los estudiantes" frente a los mandatos de la máscara.

Después de que el consejo escolar adoptara una política de "máscaras opcionales" para comenzar el año escolar en agosto, el Departamento de Salud del estado emitió un nuevo mandato que exigía máscaras en las escuelas, ya que la variante del Delta hizo aumentar el número de casos. La junta directiva dijo que no tenía más remedio que hacer cumplir el mandato del estado, lo que provocó una furiosa protesta de los Lindemuth y otros padres, que argumentaron que el estado les estaba quitando la libertad de tomar una decisión que debería dejarse en manos de los padres.

"Ustedes, el consejo escolar, tienen derecho a gobernar la escuela y a oponerse a la extralimitación gubernamental de un gobernador que está actuando más como un dictador que como un funcionario elegido", dijo Danielle Lindemuth en una reunión del consejo escolar celebrada en septiembre, que se trasladó a un lugar más grande para acomodar a la multitud alborotada. Un hombre fue expulsado por negarse a llevar una máscara, lo que obligó a suspender la reunión.

El presidente del consejo, Terry Seiders, dijo a los padres enfadados en la reunión que el distrito tenía que cumplir. "Esta junta escolar no emitió esta orden. La administración del distrito no emitió esta orden, y nuestros directores no emitieron esta orden", dijo. "Lamentablemente, nuestros directores y el personal del distrito han sido llamados tiranos, locos, abusadores de niños, por nombrar algunos de los adjetivos que se han utilizado injustamente en esta última semana".

Pero muchos padres pidieron a la junta que ignorara el mandato estatal de todos modos - y reprendieron a los funcionarios por negarse a hacerlo.

April Kelly, politóloga del Elizabethtown College, dijo que la reacción al mandato estatal sobre las máscaras era un excelente ejemplo de cómo la política nacional y estatal se traslada al ámbito local.

"Estamos atacando a los funcionarios de las escuelas públicas que tratan de educar a los niños, no porque sean los responsables, sino porque ese es el nivel de gobierno que es vulnerable", dijo. "Ahí es donde se vuelca nuestra angustia, aunque ese no sea el nivel de gobierno apropiado".

Los demócratas no están de acuerdo

La incursión de los Lindemuth en la política ayudó a que un grupo de demócratas se presentara contra ellos en una ciudad donde casi todos los funcionarios electos son republicanos.

Una de ellas fue Kristy Moore, una madre de 37 años y maestra de escuela pública. Moore se había presentado a la junta escolar de Elizabethtown en 2019 como demócrata y estaba considerando otra campaña en 2021. Una vez que supo que los Lindemuths planeaban buscar dos puestos en la junta, dijo que "no había duda" de que se presentaría de nuevo.

En declaraciones a CNN en la bulliciosa cafetería de Elizabethtown, en el centro de la ciudad, donde era una de las pocas personas que llevaba una máscara cuando entró, Moore dijo que para reforzar la candidatura demócrata el año pasado reclutó a un compañero padre para que se presentara junto a ella.

Sarah Zahn, de 42 años, dice que Moore comenzó a dejar caer insinuaciones de que debían postularse juntas en el otoño de 2020 mientras solicitaban a la junta que esperara la transición de los estudiantes a las escuelas de grado superior. Zahn, que tiene una formación en artes escénicas y es propietaria de un estudio privado de música vocal, no tenía ninguna experiencia política, pero aceptó unir fuerzas.

La candidatura de Stephen Lindemuth a juez electoral fue también lo que impulsó a Michael Corradino, el decano del colegio comunitario, a presentarse al cargo el año pasado. Los jueces electorales en Pensilvania dirigen efectivamente un recinto electoral local y a menudo nadie se presenta para el puesto. Después de leer historias sobre la campaña de Stephen Lindemuth y de asistir al mitin del 6 de enero, Corradino se metió en la papeleta como candidato demócrata por escrito durante las primarias para dar a los votantes una alternativa.

"No me pareció bien que alguien asociado con el 6 de enero, que expresó el punto de vista a lo largo de 'Stop the Steal', quiera ser juez de las elecciones", dijo.

La carrera de la junta escolar fue fácilmente la contienda más acalorada. El tono de las carreras de la junta escolar de 2019 y 2021 no podría haber sido más diferente, dijo Moore: "En 2019, los titulares contra los que me presenté, honestamente habría votado por mí mismo".

La controversia sobre la campaña también llevó a una ganancia financiera: Moore dijo que recaudó menos de $ 1,000 para su primera carrera de la junta escolar en 2019, suficiente para algunos carteles de jardín. En 2021, Moore acarreó alrededor de $ 13,000, mientras que Zahn recaudó casi $ 12,000.

Durante la campaña, Moore dijo que un residente de Elizabethtown la acusó de ser marxista. En las redes sociales, una mujer amenazó veladamente a las dos demócratas. "Ojalá pudiéramos ocuparnos de los traidores como lo hicieron en su día", escribió la mujer en Facebook.

Moore y Zahn llevaron la queja al departamento de policía local, que investigó el asunto pero no pudo tomar medidas porque no era una amenaza directa, dijo Moore.

"No esperaba en absoluto lo política que se iba a poner esta carrera. Creo que si lo hubiera sabido al principio, habría pensado un poco más si quería presentarme", dijo Zahn. "Me hubiera gustado mucho poder dedicar más tiempo a hablar de los impuestos sobre la propiedad, de la equidad en la educación para los estudiantes de todos los niveles, pero desgraciadamente se puso mucha energía en explicar a la gente la teoría crítica de la raza".

Cruzar las líneas de los partidos

Moore y Zahn reconocieron que para tener alguna posibilidad de ganar en Elizabethtown, necesitaban el apoyo de los republicanos. Así que buscaron a funcionarios locales del Partido Republicano que pensaron que se alarmarían por la retórica de los Lindemuth.

Uno de los republicanos con los que contactaron fue Jeffrey McCloud. Residente de Elizabethtown desde hace mucho tiempo y antiguo editor del semanario local, McCloud había sido concejal del municipio de Elizabethtown durante más de una década y se consideraba un republicano moderado. McCloud "no era fan" de Trump cuando se presentó en 2016, dijo, y votó por Biden en 2020.

McCloud dudó inicialmente sobre un respaldo, preocupado por las ramificaciones políticas. Sin embargo, una vez que se enteró de que no era el único republicano que estaba considerando cruzar las líneas del partido, se subió a bordo. "De repente, había toda una lista de personas que respetaba en la comunidad, incluido uno de mis compañeros concejales", dijo McCloud.

Craig Hummer, un republicano en la junta escolar de Elizabethtown, dijo que apoyó a Moore y Zahn porque creía que eran los mejores candidatos cuando se trataba de apoyar la educación pública y los estudiantes de la comunidad, a pesar de que sus políticas "no podrían estar más lejos."

"Creo que es saludable para nosotros como consejo escolar tener puntos de vista opuestos sobre los temas", dijo.

La carta de apoyo fue firmada por 16 funcionarios locales y escolares actuales y anteriores, la mayoría de ellos republicanos. "Kristy y Sarah servirán con integridad y sentido común, y sin una agenda política", decía la carta.

La política del 6 de enero jugó en otra carrera del condado de Lancaster en uno de los pocos municipios púrpura del condado. Los demócratas destacaron una foto de la propietaria de un negocio del municipio de Manheim, Mary Jo Huyard, en Washington el 6 de enero para tratar de argumentar que era demasiado extremista para ser comisionada del municipio. Pero Huyard y los republicanos retomaron el control de la junta municipal en una campaña muy ajustada.

"Las cuestiones que los republicanos impulsaron a nivel nacional influyeron claramente en esta carrera", dijo Carol Gifford, una de las titulares demócratas derrotadas.

Huyard no respondió a las solicitudes de comentarios.

Una advertencia para las próximas elecciones

Las campañas en Elizabethtown también terminaron a favor de los republicanos. La carrera de la junta escolar estaba más cerca después de los apoyos del Partido Republicano, pero los cuatro candidatos republicanos se impusieron por más de 700 votos. Stephen Lindemuth ganó fácilmente su carrera para ser juez electoral.

P.D. Gantert, que dirige un comité político de tendencia liberal en el condado de Lancaster que ayuda a los candidatos locales a presentarse a las elecciones, dijo que a los candidatos les resultaba más difícil influir en los votantes a través de la tradicional campaña puerta a puerta, porque las opiniones de los votantes solían estar imbuidas de las opiniones nacionales.

Si bien los demócratas obtuvieron ganancias electorales en el condado de Lancaster mientras Trump era presidente, el aumento de la participación del Partido Republicano en 2021 fue una señal de advertencia para el partido al llegar a las elecciones de mitad de período, dijo Ismail Smith-Wade-El, presidente del consejo municipal de Lancaster y vicepresidente del Partido Demócrata del condado.

"Los demócratas no estábamos preparados para lo que sucedió, y el nivel de vociferación y pasión y energía y dinero que nuestros oponentes pondrían en la política impulsada por el odio, que terminó ganando las elecciones tanto a nivel local como nacional", dijo Smith-Wade-El.

Moore y Zahn dicen que aún no saben si se presentarán de nuevo a la junta escolar dentro de dos años, pero por el momento, siguen de cerca las medidas adoptadas por la junta, que ha vuelto a adoptar su política inicial de máscaras opcionales después de que el Tribunal Supremo de Pensilvania anulara el mandato del estado.

Demme dijo que, mientras recluta candidatos para las elecciones de mitad de período de este año, también está sopesando su propia candidatura como tercer partido para un escaño en la cámara estatal. La candidatura le enfrentaría probablemente a un titular republicano.

Para los republicanos que apoyaron a Moore y Zahn en la carrera de la junta escolar, es demasiado pronto para decir si habrá repercusiones políticas. En una reunión de la junta escolar de Elizabethtown en noviembre, después de las elecciones de 2021, un padre advirtió a Hummer que vendrían por su asiento después de que apoyara a los demócratas.

McCloud también se presenta a la reelección en 2023, y es consciente de que podría ser desafiado durante la próxima campaña. Pero dijo que no se arrepiente, incluso cuando se pregunta si todavía tiene un hogar el Partido Republicano. Dice que podría alinearse más con la representante Liz Cheney, la republicana de Wyoming que ha sido condenada al ostracismo por los republicanos de la Cámara de Representantes por unirse a la comisión selecta que investiga el ataque del Capitolio el 6 de enero.

"Si dentro de dos años pierdo mi escaño por esto, puedo dejar el cargo con la conciencia limpia", dijo. "Y realmente lo creo. Me siento muy convencido de ello, y de lo que le ha ocurrido al Partido Republicano, tanto a nivel nacional como filtrado hacia abajo."

Con información de Marshall Cohen.