(CNN) -- Los últimos meses han sido un torbellino para Hoyeon Jung.

La modelo surcoreana convertida en actriz saltó a la fama internacional casi de la noche a la mañana después del lanzamiento de la serie distópica de Netflix "El juego del calamar".

Su actuación como la desertora norcoreana Kang Sae-byeok la convirtió en una de las estrellas emergentes del programa. En cuestión de semanas, acumuló millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en la actriz coreana más seguida en la plataforma.

Jung es ahora la estrella de la portada de febrero de Vogue, la primer persona coreana en aparecer en la portada de la revista de moda estadounidense en solitario.

En una entrevista con la escritora Monica Kim, Jung habla sobre su ascenso y caída y nuevo ascenso: su ascenso a través de las filas del mundo de la moda, el aislamiento que sintió cuando los trabajos de modelaje decayeron, y el reconocimiento globa a raíz del éxito de "El juego del calamar".

"El sentimiento... hay un límite en lo que las palabras pueden expresar", dijo Jung a la revista, y agregó que perdió cuatro kilos. "No sé por qué, pero no podía comer. Estaba tan confundida y era tan caótico. No lo creía. No confiaba".

El apoyo de su familia la mantuvo cuerda, dijo, mientras que su fama de la noche a la mañana también la hizo reflexionar sobre los desafíos profesionales que había estado experimentando hasta el lanzamiento de "El juego del calamar".

Unos años después de que Jung ocupara el segundo lugar en "Next Top Model" de Corea a los 19 años, se mudó a Nueva York, donde se hizo conocida en las pasarelas por su cabello teñido de rojo. Tuvo unos años impresionantes, en los que trabajó con marcas como Louis Vuitton, Marc Jacobs y Chanel. Pero después de 2019, las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir. Así que Jung llenó su tiempo con clases de inglés y streaming, descubriendo películas como "Frances Ha" e "Incendies", así como con un nuevo interés en la actuación.

"Mirando hacia atrás, si no fuera por esos momentos tranquilos y solitarios, no sé si alguna vez hubiera soñado con actuar", le dijo a Vogue.

Ahora que Jung disfruta de un nuevo nivel de éxito, mira hacia el futuro y tiene algunas ideas sobre lo que podría querer de su próximo proyecto.

"Quiero teñirme el pelo como en 'Eternal Sunshine'", dijo a la revista. "Pero más loco. ¿Púrpura? Es mi color favorito. Puedes escribir eso: por favor, denme un personaje que tiñe su cabello de púrpura".