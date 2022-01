El presidente de Francia dice que su meta es "fastidiar" a los no vacunados

El presidente de Francia Emmanuel Macron dijo que realmente quiere "fastidiar" a los no vacunados, en una entrevista exclusiva con el diario Le Parisien este martes.

"No estoy a favor de fastidiar a los franceses. Reclamo todo el día contra la administración cuando los bloquea", dijo Macron, en referencia a su desprecio por cómo la burocracia se interpone a menudo en el camino de los franceses.

"Ahora, a los no vacunados, realmente quiero fastidiarlos. Así que, lo seguiremos haciendo, hasta el final. Esa es la estrategia", añadió.

Macron continuó diciendo que no habrá castigos severos, como la cárcel, para los no vacunados, pero su estatus podría limitar su estilo de vida y el acceso a restaurantes, viajes y más a partir de mediados de enero, si se aprueba un proyecto de ley que se debate actualmente en el Parlamento.

"No los voy a meter en la cárcel, no los voy a vacunar a la fuerza, y por lo tanto, hay que decirles: a partir del 15 de enero, ya no podrán ir al restaurante, ya no podrán tomar una copa, ir a tomar un café, al teatro, ya no irán al cine", dijo Macron.

La legislación propuesta sustituirá el pase de salud de Francia por un pase de vacunación, haciendo necesaria una prueba de vacunación para acceder a una serie de actividades cotidianas, desde entrar a restaurantes y bares hasta viajar dentro del país.

El pase sanitario introducido por primera vez en julio es un pilar de la estrategia contra el covid-19 del presidente Macron, cuyo objetivo es impulsar a las personas en Francia a vacunarse.

Macron calificó de "irresponsables" a quienes se oponen a la vacunación y añadió que "socavan la fortaleza de una nación".

"Cuando mi libertad amenaza a la de los demás, me vuelvo un irresponsable", dijo. "Una persona irresponsable ya no es un ciudadano".