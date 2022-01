Zanetti: El significado de Maradona fue único 0:36

(CNN Español) -- Vive desde hace 26 años en Italia, donde disfruta de un legado de gloria que lo tuvo durante casi 20 años y multicampeón en el Inter de Milán donde hoy es vicepresidente. Sin embargo, se muestra con la misma frescura con la cual llegó a brillar en el más popular de los deportes.

Javier "Pupi" Zanetti se mueve en el recinto del salón Madero Walk, de Buenos Aires, con esa dinámica con la cual fue bautizado "El Tractor" en los campos de juego. Se le percibe contento, predispuesto y empático. Es que la Fundación Pupi festeja 20 años y un nuevo logro solidario que lo tiene entusiasmado, el cual le llevó un año de trabajo poder estructurarlo.

Estrellas del deporte como Neymar Jr., Dani Alves, Gabriela Sabatini, Guillermo Vilas, Luis Scola, Ángel Di María, Carlos "El Pibe" Valderrama, entre otros, se sumaron a la iniciativa.

Deporte como herramienta de inclusión social

En esta campaña solidaria que lleva adelante la Fundación Pupi, tiene como nombre 'Tu Chance, Su Chance'. Las personas pueden comprar 'una chance' por solo US$ 1. Así participan de experiencias que van desde un viaje al Vaticano, ver un partido de fútbol en el estadio Giuseppe Meazza, ganar objetos donados por los famosos que se sumaron a la causa, entre otros premios.

Lo recaudado va a la Fundación Pupi se trabajará en varios proyectos junto a otras organizaciones solidarias. En 2001, en plena crisis económica, política y social de Argentina, Zanetti creó la Fundación Pupi. Ahora, en medio de este momento de dificultad que vive Argentina agudizada por la pandemia de covid-19, quiere arremangarse, nos dice, para ayudar a los que más lo necesitan.

La Fundación Pupi realiza un trabajo que tiene el deporte como herramienta de inclusión social. En la fundación trabajan un promedio de 120 personas entre personal y especialistas en educación, psicología, teatro, música, medicina, deportes, apoyo docente, psicopedagogía, entre otras especializaciones.

Acuden cada día un promedio de 5.500 niños que van desde menos de un año hasta los 15 años. Los menores sí o sí deben asistir a sus respectivos colegios, para así, poder recibir el apoyo de la Fundación.

En esta nueva campaña los proyectos tendrán al deporte y la inclusión social como disparador central. De momento se analizan varios proyectos presentados pero no hay ninguno seleccionado. La Fundación Pupi será quien supervise y audite la gestión y ejecución de cada proyecto que se apruebe. Dichos proyectos presentados y ejecutados podrán ser de cualquier parte del mundo.

“Tengo que prepararme”, dice Zanetti

La estrella, surgida en Talleres de Remedios de Escalada comenzando la década de 1990, llega cada fin de año a Argentina para estar con sus familiares y amigos. Lo hace desde "un paraíso" como le dice su esposa Paula, que es la zona del lago de Como, Italia, que lo tiene como ciudadano junto a su esposa y sus tres hijos.

El Pupi advierte que la crisis que atraviesa Argentina en materia económica, se ha agudizado tras dos años de pandemia de covid-19. Ello lo nota, dice, en la "educación" que ha decaído dada la poca asistencia que mayormente hubo en todo el país y en la preparación que a su criterio podría ser mejor.

"El Pupi" dejó la actividad como futbolista profesional en 2014 e inmediatamente le ofrecieron ser vicepresidente del Inter de Milán. "Tengo que prepararme", se dijo y se inscribió en la Universidad Bocconi donde sigue estudiando Management Deportivo. "Se te abre la cabeza'', nos comenta con ojos vivaces y con énfasis en traducir la emoción que siente por descubrir un mundo nuevo.

Argentina, favorita para el mundial de Qatar

Su remera blanca, el pantalón celeste y las zapatillas deportivas lo muestran con jovialidad y como escudo para enfrentar el sofocante calor que azota a Buenos Aires como cada diciembre. Se muestra desprendido de la gloria deportiva que incluyó múltiples títulos en el Inter, entre ellos una Champions League 2009-1010 ante el Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu.

O ser el extranjero con más partidos (615) en el Calcio. Se siente orgulloso de ser el tercer jugador que, detrás de Lionel Messi y Javier Mascherano, más veces (143) ha vestido la camiseta de la Selección Argentina. La Albiceleste, nos remarca, llegará "descomprimida'' y como "favorita" para ganar el Mundial de Qatar de este año. Remarca que el título de Argentina en la Copa América de Brasil 2021 fue "merecido" y aplaude el trabajo realizado por el técnico Lionel Scaloni.

Se siente "feliz" por Messi y su ansiado título conquistado por Argentina en tierra brasileña y expresa una gran "tristeza" por la muerte de Diego Maradona. Se permite salir rápidamente de ese lugar, cuando le pedimos que entone el himno del Inter, canción italiana que supo cantar con sus compañeros en la consagración de la Champions League de 2009-2010.

Con esa misma empatía y enjundia quiere seguir ayudando a jóvenes de su tierra y otras latitudes. 'Il Capitano' no se queda quieto. Va al encuentro de su amigo Luis Scola, quien ha llegado al lugar para mostrar su apoyo con tamaño emprendimiento. "El Tractor" no paraba un minuto dentro de la cancha con una casaca número 4 que el Inter de Milán retiró de circulación en honor al jugador. Ahora no se cansa de ayudar.