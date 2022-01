(CNN) - La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) alerta contra el uso de hisopos de garganta para las pruebas de covid-19 realizadas en casa y dice que las personas deben usar las pruebas según las instrucciones.

"DATO: Cuando se trata de pruebas rápidas caseras de antígeno #COVID19, esos hisopos son para la nariz y no para la garganta", dijo el viernes en Twitter.

FACT: When it comes to at-home rapid antigen #COVID19 tests, those swabs are for your nose and not your throat. https://t.co/WpgTKrGV4q pic.twitter.com/eyZHADezYB

— U.S. FDA (@US_FDA) January 7, 2022