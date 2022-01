La trascendencia de la Ley de Derecho al Voto en EE.UU. 1:04

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Atlanta este martes para pronunciar un importante discurso sobre el derecho al voto, con el fin de aumentar la presión sobre los senadores reacios mientras los demócratas enfrentan presiones para aprobar dos leyes pendientes a las que se oponen casi todos los republicanos en el Capitolio.

Biden viajará a Georgia junto con la vicepresidenta Kamala Harris, a quien designó para dirigir el trabajo de la administración sobre los derechos de voto. Mientras estén en Atlanta, ambos depositarán una ofrenda floral en la tumba del Dr. Martin Luther King, Jr. y Coretta Scott King, y visitarán la histórica Iglesia bautista Ebenezer, según la Casa Blanca. Cambiar las reglas obstruccionistas en el Senado, que requieren 60 votos para poner fin al debate sobre la legislación, será un tema importante del día, y específicamente del discurso de Biden.

"Los próximos días, cuando estos proyectos de ley lleguen a votación, marcarán un punto de inflexión en esta nación. ¿Elegiremos la democracia sobre la autocracia, la luz sobre la sombra, la justicia sobre la injusticia? Sé dónde estoy", dirá Biden, según un extracto de sus comentarios publicado por la Casa Blanca. "No me rendiré. No me inmutaré. Defenderé su derecho al voto y nuestra democracia contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Entonces, la pregunta es ¿dónde se ubicará la institución del Senado de Estados Unidos?".

El discurso del presidente en Atlanta es el último de sus llamados recurrentes para que se refuerce el derecho al voto de la nación. A lo largo del primer año de su presidencia, Biden ha dedicado varios discursos al derecho al voto, incluso en Tulsa, Oklahoma, en el centenario de la masacre racial en esa ciudad; la ceremonia de graduación de la Universidad Estatal de Carolina del Sur; en el Monumento a Martin Luther King Jr., en Washington, y en el Centro Nacional de la Constitución, en Filadelfia.

Otros detalles del discurso de Biden y la defensa del voto

Durante su discurso en Georgia, que tendrá lugar en los terrenos de la Universidad Clark Atlanta y el Morehouse College, Biden "abogará enérgicamente por proteger el derecho estadounidense más fundamental: el derecho a votar y a que se cuente su voz de manera libre, justa y elección segura que no esté contaminada por la manipulación partidista", dijo el lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

"Dejará claro en el antiguo distrito (del difunto representante John Lewis) que la única forma de hacerlo es que el Senado apruebe la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis", agregó Psaki.

En su discurso, Psaki dijo que Biden "describirá este como uno de los raros momentos en la historia de un país en que el tiempo se detiene y lo esencial se separa inmediatamente de lo trivial. Y tenemos que asegurarnos de que el 6 de enero no marque el el fin de la democracia sino el renacimiento de nuestra democracia, donde defendemos el derecho al voto y que ese voto se cuente de manera justa, no socavado por los partidarios que temen por quién votó o intentan revertir un resultado".

Sin cambiar las reglas obstruccionistas, no está claro cómo se llevará a cabo cualquiera de los proyectos de ley que Biden quiere aprobar. Durante los comentarios de Atlanta, se espera que Biden mencione el cambio de reglas. Anteriormente expresó su apoyo a hacer una excepción a las reglas obstruccionistas para aprobar la legislación sobre el derecho al voto.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que cambiar las reglas obstruccionistas para que se apruebe la legislación sobre el derecho al voto es necesario para asegurarse de que "este derecho básico sea defendido".

“Porque el abuso de lo que alguna vez fue un mecanismo poco utilizado que no está en la Constitución ha lesionado enormemente al organismo, y su uso para proteger ataques extremos al derecho constitucional más básico es aborrecible”, dijo el funcionario.

La legislación sobre el voto en el Senado

Se espera que el Senado asuma los derechos de voto en los próximos días. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, fijó como fecha límite el 17 de enero, Día de Martin Luther King Jr., para que el Senado vote sobre un cambio de reglas si los republicanos continúan bloqueando la legislación sobre el derecho al voto.

Durante el discurso del martes, Biden también planea describir en detalle qué están haciendo las nuevas leyes de algunos estados que restringen el acceso a la votación.

"Él está muy enfocado en asegurar que el pueblo estadounidense comprenda lo que está en juego aquí. A veces, todos somos taquigráficos de legislación, taquigráficos de lo que estamos hablando", dijo Psaki. "Proteger el derecho fundamental al voto significa que también hablará sobre lo que han significado los cambios en estados como Georgia en todo el país".

Su visita a Atlanta, que tiene lugar menos de una semana antes del Día de MLK Jr., se produce en medio de la presión de los defensores que piden a Biden que explique más claramente un camino para la aprobación de los proyectos de ley de derechos electorales.

Varios grupos de derechos de voto emitieron una carta diciendo que Biden y Harris no deberían visitar Atlanta sin un plan concreto para aprobar proyectos de ley de derechos de voto de inmediato. El lunes, una coalición de grupos de derechos electorales en Georgia anunció que no asistirán a eventos relacionados con la visita de Biden.

"No necesitamos otro discurso. Lo que necesitamos es un plan", dijo a los periodistas el lunes Cliff Albright, cofundador del Black Voters Matter Fund. "No asistiremos al discurso que dará el presidente mañana".

No está claro si la destacada líder de Georgia, Stacey Abrams –posiblemente la principal defensora del derecho al voto del Partido Demócrata después de usar su derrota en la gubernatura de 2018 ante el republicano Brian Kemp para plantear el tema– asistirá. Después de las elecciones, Abrams fundó Fair Fight, una organización que aboga por la protección de los votantes en todo el país, y este año se postula nuevamente para gobernadora.

Los republicanos buscan cambiar la legislación electoral

Biden discutió los derechos de voto durante su discurso la semana pasada para reconocer el primer aniversario de la insurrección del 6 de enero en el edificio del Capitolio, y dijo que el expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos están tratando de subvertir las elecciones estadounidenses.

"En este momento, en estado tras estado, se están redactando nuevas leyes, no para proteger el voto, sino para negarlo; no solo para suprimir el voto, sino para subvertirlo; no para fortalecer o proteger nuestra democracia, sino porque el expresidente perdió”, dijo Biden la semana pasada.

"En lugar de mirar los resultados de las elecciones de 2020 y decir que necesitan nuevas ideas o mejores ideas para ganar más votos, el expresidente y sus partidarios han decidido que la única forma de ganar es suprimir su voto y subvertir nuestras elecciones", dijo Biden. “Está mal. Es antidemocrático. Y, francamente, es antiestadounidense”.

El presidente dijo más adelante en el discurso que “tenemos que ser firmes, decididos e inflexibles en nuestra defensa del derecho al voto y que ese voto sea contado”.

Los republicanos alineados con Trump en varios estados están presionando a nivel estatal para cambiar los procedimientos de votación, realizar investigaciones partidistas de la última contienda presidencial y tomar más control sobre la maquinaria electoral.

El presidente planea usar a Georgia como ejemplo de estos estados, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

En su discurso, Biden destacará "que después de que los georgianos votaron decisivamente por un nuevo liderazgo en 2020, los republicanos en la legislatura decidieron que no podían ganar por los méritos de sus ideas y en su lugar aprobaron una ley de supresión de votantes que se centró en la votación por correo, precintos limitados en áreas que no votaron como querían, y facultaron a los partidarios en la legislatura estatal para manipular las juntas electorales locales", dijo el funcionario.

