(CNN) -- Para muchos amantes de los cruceros, vivir en un barco de forma permanente es un sueño que han perseguido por largo tiempo, si bien muy poco realista.



Los cruceros mundiales prolongados se han hecho más populares, con el anuncio de nuevos viajes a pesar de la pandemia, y varias residencias de lujo en el mar han entrado en el mercado en los últimos años.

Sin embargo, estas experiencias suelen tener un precio increíblemente alto, lo que en última instancia significa que muchos apasionados de los cruceros simplemente no pueden costear subir a bordo.

Pero una nueva "comunidad residencial en el mar" llamada Storylines espera cambiar esta situación ofreciendo una oportunidad "más asequible" de vivir en un crucero durante un periodo de tiempo prolongado, o incluso de forma permanente.

Storylines, que será lanzado en 2024, ofrecerá viviendas de una a cuatro habitaciones totalmente amuebladas, junto con estudios y penthouses de dos pisos, a bordo de su próximo barco, con precios que van desde los US$ 400.000 hasta los US$ 8 millones.

Las viviendas están disponibles como compras directas, aunque también se ofrece un número limitado de alquileres por 12 y 24 años.

Comunidad en el mar

Según su fundador y CEO, Alister Punton, ya se ha vendido un número no revelado de las 547 unidades, y se espera que las residencias se agoten para finales de 2022.

Quienes adquieran una vivienda a bordo del próximo crucero MV Narrative, que se está construyendo en Croacia, recibirán a cambio una vida en el mar con todo incluido y una serie de servicios impresionantes.

El crucero contará con 20 restaurantes y bares, una microcervecería y tres piscinas, así como una biblioteca de 10.000 libros, una sala de cine, un centro de bienestar de última generación, una sala de boliche y una granja hidropónica que funciona con energía solar.

Está previsto que el Narrative inicie un viaje inaugural de 1.000 días por seis continentes a finales de 2024, y que el barco pase una media de tres a cinco días en cada puerto.

"Lo que una línea de cruceros típica podría hacer en un mes o tres semanas, nosotros tardaremos de tres a cuatro meses en hacerlo", dice Punton a CNN Travel.

"Así es como ampliamos la experiencia. Y ellos [los residentes] tienen la oportunidad de opinar sobre el próximo destino del barco".

Además de las paradas programadas, también habrá una serie de días de "elección de los residentes", a lo largo del mes, en los que los residentes podrán elegir el puerto de escala.

Quienes tengan un contrato de arrendamiento recibirán derechos de ocupación durante un plazo determinado hasta la vida completa del barco: 12, 24 o 60 años, dice Punton.

Crucero todo incluido

"Con la compra, los residentes propietarios obtienen una cláusula de perpetuidad, lo que significa que pueden pasar a una nueva residencia en un futuro barco sin necesidad de una compra adicional, lo que hace que sea una inversión a largo plazo", añade, antes de explicar que las viviendas pueden alquilarse o venderse "igual que cualquier otra inversión inmobiliaria".

Adicional al precio de compra, los residentes tendrán que pagar una "cuota de alojamiento", que oscila entre US$ 65.000 y US$ 200.000 anuales por unidad y cubre gastos como la comida y el mantenimiento.

Aunque ciertamente no será asequible para todo el mundo, las cuotas son considerablemente inferiores a las de otros complejos flotantes como The World, donde las viviendas pueden costar alrededor de US$ 14 millones y las cuotas de mantenimiento anuales alcanzan hasta US$ 1,4 millones.

"Una vez que se pagan las cuotas, se puede dejar a un lado la cartera personal o las tarjetas de crédito y ahorrar durante el resto del año, si así lo desea", añade Punton.

Aunque los cruceros se han asociado durante mucho tiempo a la generación de más edad, esto ha cambiado en los últimos años, ya que cada vez hay más jóvenes que se sienten atraídos por el mundo de los cruceros.

Según Punton, los rangos de edad de los que ya han puesto sus depósitos son increíblemente amplios, y las residencias de nivel básico se han vendido tan bien como las del extremo superior de la escala: el precio medio actual es de US$ 897.000.

"Tenemos jubilados, niños y todos los demás, incluidos los jóvenes nómadas digitales", dice Punton.

"Y muchas familias están subiendo a bordo. En este ámbito, son los que tienen entre 30 y 40 años y niños pequeños. Tenemos toda la gama".

Iniciativas sostenibles

Para atender a quienes tienen hijos, Storylines ofrece un programa educativo completo, así como muchos espacios educativos. También habrá un equipo de personal médico, que incluye médicos, enfermeras y fisioterapeutas a bordo, junto con una farmacia y una oficina postal.

Aunque los residentes potenciales de Storylines son entrevistados para asegurarse de que "encajan bien en la comunidad" y "entienden todos los principios fundacionales", Punton subraya que no hay un residente típico como tal.

"Storylines es una verdadera comunidad, y una comunidad necesita a todo el mundo", dice. "Se necesitan diferentes tipos de personas de todos los ámbitos de la vida para formar esa comunidad".

Los propietarios pueden invitar a huéspedes a bordo, y tienen la opción de alquilar sus residencias cuando no las utilizan.

El impacto medioambiental de los cruceros ha sido un tema controvertido en los últimos años, y Punton subraya que el barco se está diseñando teniendo esto en cuenta.

El Storylines contará con varias iniciativas de sostenibilidad una vez a flote, como una unidad hidropónica que funcionará con energía solar y que cultivará algunos de los productos utilizados a bordo, así como tecnologías de conversión de residuos en energía.

"Seremos sin duda el crucero más ecológico del mundo", dice Punton. "No se trata solo de los combustibles que utilizamos [el barco funcionará con gas natural licuado (GNL), uno de los combustibles marinos no eléctricos más limpios].

"También hay que considerar todos los demás aspectos. Se trata de cómo nos abastecemos de alimentos, cómo los almacenamos a granel, cómo los cultivamos a bordo del barco, cómo convertimos los residuos en energía, cómo limitamos el uso de plásticos y todo ese tipo de cosas".

Crucero diseñado a medida

Cuando comenzó el proyecto, en 2016, el plan inicial era reformar un buque más antiguo para convertirlo en un barco residencial. Sin embargo, tras un par de pasos en falso con barcos existentes que no eran del todo adecuados, se decidió que la construcción de un nuevo barco garantizaría el mejor resultado posible.

Aunque Storylines lleva varios años en marcha, el equipo ha notado un cambio en la demanda como resultado de la pandemia mundial, con un número creciente de familias, junto con ejecutivos, que muestran interés.

Desde entonces se han introducido algunas modificaciones en los planes de diseño, con la adición de nuevas residencias adaptadas específicamente a este mercado.

"En los últimos tres meses, hemos lanzado un nuevo conjunto de actualizaciones de los planes de cubierta originales, que incluyen cinco nuevos tipos de residencias completas con espacios de oficina, balcones más grandes y profundos y más espacio de entretenimiento", añade Punton.

Storylines ya ha creado una sólida comunidad de seguidores, y algunos de sus primeros compradores son ahora conocidos como el Círculo de Fundadores.

Según Punton, el equipo está constantemente en contacto con los propietarios de los apartamentos, en particular con el Círculo de Fundadores, en relación con los planes de diseño, así como con las instalaciones a bordo, para asegurarse de que están contentos con el resultado final.

"Es un componente muy importante para nosotros", explica. "Porque el barco es realmente suyo al final del día. Ellos son los que van a vivir en él, y tiene que estar construido para ellos".

El lanzamiento de Storylines está previsto para el mismo año que el próximo yate residencial Somnio, que se describe como "la dirección más exclusiva del mundo".

Un condominio a bordo del barco de 222 metros de eslora costará a los compradores un mínimo de US$ 11 millones, con tamaños que van de 148,6 a 603,8 metros cuadrados.

Con 196 metros de eslora, The World es actualmente el mayor barco residencial privado del mundo, con una combinación de estudios y departamentos de una a tres habitaciones disponibles a bordo.