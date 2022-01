¿Podría la inflación beneficiar a algunas personas? 1:03

(CNN Business) -- No se puede negar: la inflación está aquí. Los precios al consumidor aumentaron un 7% durante el año pasado. Los precios de la vivienda también han seguido subiendo. Pero la pregunta en la mente de muchos economistas y estrategas de Wall Street es si algo aún peor podría estar en las cartas: los precios suben a medida que la economía se desacelera. Esa es la definición de libro de texto de estanflación, y sería la peor pesadilla para los consumidores, los inversores y la Reserva Federal, la Fed.

Sin mencionar al presidente Joe Biden y al resto del liderazgo demócrata en Washington. Solo pregúntale al expresidente Jimmy Carter, quien perdió ante Ronald Reagan en su candidatura a la reelección en 1980 cuando la economía sufría por el aumento de los precios de la gasolina.

La estanflación es un problema difícil de superar, especialmente para los banqueros centrales de la Fed y del resto del mundo. Hay pocas herramientas para combatir la inflación y la desaceleración al mismo tiempo. La solución más fuerte para una recesión económica es bajar las tasas de interés, pero han estado cerca de cero durante casi dos años.

Elevar las tasas para combatir la inflación, como señaló la Fed que podría hacer pronto, podría desacelerar la economía. Esa es una gran preocupación en este momento en el Reino Unido, donde los banqueros centrales aumentaron las tasas el mes pasado para combatir los precios más altos.

Las subidas de tipos también tienden a ejercer más presión sobre los rendimientos de los bonos a largo plazo, que ya han subido en previsión de las medidas de la Fed. Éstos tienden a ser en parte inflacionarios porque hacen que sea más caro pedir dinero prestado.

La buena noticia es que la economía sigue creciendo a un ritmo saludable mientras se recupera de la recesión pandémica. Los consumidores siguen gastando. E incluso si la Fed comienza a subir las tasas de interés, es poco probable que lo haga a un ritmo o escala tan rápido que cause demasiado daño a la economía en el corto plazo.

"Hay suficiente estímulo en el sistema para no preocuparse por la parte 'despedida' de esta ecuación durante muchos trimestres por venir", dijo Jim Reid, director global de investigación temática de Deutsche Bank, en un informe la semana pasada.

El aumento de precios, ¿un contratiempo económico o una pesadilla?

Sin embargo, el crecimiento se desaceleró en el tercer trimestre, lo que hizo sonar algunas alarmas. El mercado espera que la economía se recupere en el cuarto trimestre y continúe haciéndolo hasta 2022.

Aún así, las preocupaciones persistentes sobre la cadena de suministro y el aumento de casos de la variante ómicron de covid-19 podrían arruinar las esperanzas de recuperación.

Eso aumenta las posibilidades de que la Fed pueda juzgar mal el momento y endurecer la política demasiado agresivamente si comienza a preocuparse por la parte de estabilidad de precios (inflación) de su doble mandato en lugar de la parte de máximo empleo (empleos).

"Siempre existe el riesgo de un error de política. La Fed lleva consigo una pelota nuclear de política monetaria, por lo que existe la posibilidad de un error", dijo Kristina Hooper, estratega jefa de mercado global de Invesco.

Dicho esto, a Hooper no le preocupa demasiado que el presidente de la Fed, Jerome Powell, esté a punto de cometer un gran error monetario.

"Uno siempre quiere estar atento a algo como la estanflación, pero no tenemos un alto desempleo en este momento y el crecimiento económico está por encima de la tendencia", agregó. "¿Corremos el riesgo de estanflación en un entorno de tipos al alza? Sí, pero es poco probable".

La Fed está en territorio desconocido. Los banqueros centrales tuvieron que lidiar con muchas crisis en las últimas décadas, pero no existe un libro de jugadas moderno sobre cómo manejar la amenaza de una inflación galopante después de una pandemia global.

"El marco de política monetaria de la Fed se está probando esencialmente en tiempo real", dijo John Leer, economista jefe de Morning Consult, una firma de inteligencia de datos. "No hay mucha orientación".

El gasto sigue fuerte a pesar de la inflación

En este punto, parece que el aumento de los precios es más una fuente de quejas de los consumidores y titulares alarmistas y no, hasta el momento, una preocupación económica seria.

Es por eso que los expertos dicen que los inversores deben estar atentos y ver si los consumidores realmente disminuyen sus gastos debido a la inflación. Ahí es cuando sería el momento de preocuparse por la estanflación.

"Los consumidores pueden llegar a un punto en el que no pagarán precios más altos y eso provocará la destrucción de la demanda. Todavía no hemos llegado", dijo Mike Skordeles, macroestratega estadounidense de Truist Financial. "La estanflación podría ser una preocupación si los precios más altos persisten durante un período prolongado".

Skordeles también cree que las preocupaciones por la estanflación están "fuera de lugar" en este momento porque el crecimiento aún es relativamente fuerte y el mercado tiene confianza en la Fed.

Entonces, mientras las ventas minoristas se mantengan sólidas, se puede argumentar que, aunque los compradores no se rían de la inflación, la están soportando por ahora.