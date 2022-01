Por brote de covid-19, 4.000 niños son aislados en China 0:45

Hong Kong (CNN) — Se suponía que sería un encuentro rápido para conocerse, pero un confinamiento repentino de covid-19 obligó a una mujer china a quedarse con su cita a ciegas en su casa durante días y días.

La mujer de 30 años, identificada solo por su apellido Wang, fue a encontrarse con su cita a ciegas para una cena casera el 6 de enero en su ciudad natal de Zhengzhou, una ciudad en el centro de China que enfrenta un brote de coronavirus.

"Me estoy haciendo mayor ahora, mi familia me presentó 10 partidos", dijo en un video en las redes sociales. "La quinta cita quería mostrar sus habilidades culinarias y me invitó a su casa a cenar".

Justo cuando Wang estaba a punto de irse a casa después de la comida, descubrió que todo el vecindario se había confinado rápidamente, dijo.

Confinamiento en China

China aísla regularmente a las comunidades después de que se detectan infecciones de covid-19 entre los residentes. Estos cierres repentinos, junto con las pruebas a gran escala y la cuarentena extensiva, son parte de la estricta estrategia de cero covid del país para acabar rápidamente con los brotes locales.

Incapaz de irse, Wang estuvo atrapada en la casa de su cita durante días. Publicó videos de su inesperada experiencia de convivencia en las redes sociales, mostrando a su cita cocinando para ella, barriendo el piso y trabajando en su computadora portátil. Los videos rápidamente se volvieron virales y el encuentro de Wang se convirtió en un tema de tendencia en Weibo, la plataforma similar a Twitter de China.

Wang había regresado a Zhengzhou desde la ciudad sureña de Guangzhou recientemente antes del Año Nuevo Lunar, y pasó una semana reuniéndose con posibles pretendientes que su familia le había preparado, dijo el martes al medio estatal de noticias The Paper.

“Durante la cuarentena, siento que aparte de ser reticente como un maniquí de madera, todo lo demás de él es bastante bueno. Cocina, limpia la casa y trabaja. Aunque no es muy bueno cocinando, está dispuesto a pasar el tiempo en la cocina, creo que eso es genial", le dijo a The Paper.

En los videos de Wang, se ve a su cita sirviendo comidas salteadas como tomate y huevos revueltos, un plato popular en China.

Cita a ciegas viral

Wang dijo en una publicación el lunes que había ocultado su video original de su cuenta después de que se volvió viral. "En este momento todavía estoy en la casa del hombre. Es una persona honesta que no se expresa bien y no habla mucho. Después de que mi video se convirtió en tendencia (en Weibo), algunos amigos comenzaron a llamarlo. Creo que ha afectado su vida. Por eso lo eliminé”, dijo.

“Gracias a todos por su atención… Espero que la pandemia termine pronto y que las chicas solteras puedan encontrar una relación pronto”.

Hasta el jueves, no estaba claro si Wang todavía vivía en la casa de su cita.

Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, ha informado de más de 100 casos de Covid-19 en su brote en curso. Las autoridades cerraron el martes todos los negocios no esenciales, como salones de belleza, prohibieron cenar en restaurantes y suspendieron autobuses y taxis en áreas de mayor riesgo.

La Oficina de Beijing de CNN contribuyó a este reportaje.