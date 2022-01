Esta es la proyección de muertes por covid-19 en EE.UU. 0:32

(CNN) -- Dado que un número récord de estadounidenses está infectado con covid-19, en gran parte debido a la variante ómicron que se propaga rápidamente, los sistemas de atención médica de algunos estados de EE.UU. están plagados de unidades de cuidados intensivos casi llenas.

Cuatro estados tienen menos del 10% de capacidad restante en sus UCI, según datos del miércoles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés): Kentucky, Alabama, Indiana y New Hampshire.

Y a medida que la infección se propaga, los estados y los sistemas de atención médica de todo el país enfrentan la escasez de trabajadores de la salud disponibles, quienes enfrentan una mayor probabilidad de exposición al covid-19 y deben aislarse después de dar positivo.

Se han desplegado miembros de la Guardia Nacional y otros equipos federales de emergencia en hospitales y centros de atención a largo plazo en lugares como New Hampshire para aliviar la carga de tareas médicas y no médicas.

"Esto es parte del aumento invernal, parte del largo plazo, por lo que implementamos muchas de las estrategias y medidas de mitigación desde el principio para ayudar a brindar cierta flexibilidad a los hospitales y los sistemas de atención médica", dijo el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, el miércoles.

Otros cinco estados están muy cerca de tener disponible solo 10% de la capacidad de la UCI, según datos del HHS: Nuevo México, Missouri, Rhode Island, Mississippi y Georgia. A nivel nacional, las hospitalizaciones por covid-19 han alcanzado niveles récord. Hasta el miércoles, al menos 151.261 estadounidenses necesitaban atención médica por el virus.

Las primeras investigaciones indican que la variante ómicron tiene menos posibilidades de provocar hospitalización que las variantes anteriores de covid-19. Pero la mayor transmisibilidad de ómicron significa que más personas con mayor riesgo de enfermedad grave, como aquellas que no están vacunadas o inmunodeprimidas, se infectarán.

"Ómicron continúa ardiendo en la comunidad, creciendo a niveles que nunca antes habíamos visto. Ómicron es significativamente más contagiosa que incluso la variante delta", dijo el lunes el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. "Si se propaga al ritmo que estamos viendo, ciertamente llenará nuestros hospitales".

Si bien las condiciones no son tan graves como al comienzo de la pandemia hace casi dos años debido a la disponibilidad de vacunas y otras opciones de tratamiento, la escasez de personal en los hospitales es una preocupación real durante este último aumento, dijo el Dr. Craig Spencer, director de salud global en medicina de emergencia en New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center.

“El problema es que en este momento tenemos hospitales donde no hay suficiente personal de enfermería para atender a los pacientes que ingresan, los pacientes con covid y los pacientes que no tienen covid”, dijo Spencer a Laura Coates de CNN el miércoles.

"Es exactamente por eso que debemos hacer todo lo posible para tratar de limitar la cantidad de personas infectadas, no solo aquellas que son mayores o no vacunadas o no tienen un refuerzo, sino todas. Porque cada infección representa un potencial para infectar a más personas. Necesitamos hacer lo que podamos para frenar esa propagación en este momento y aliviar la presión sobre nuestros hospitales", dijo Spencer.

Para aquellos que ingresan a las salas de emergencia por razones ajenas al covid pero dan positivo, los hospitales aún tienen que invocar protocolos de cuarentena para esos pacientes, lo que ejerce presión sobre las operaciones, dijo. Y eso puede tener un efecto en todos los pacientes.

"En este momento, todavía estamos viendo personas enfermas que necesitan oxígeno, la gran mayoría de las cuales no están vacunadas. Pero muchos de los pacientes que estamos viendo en este momento tienen afecciones crónicas subyacentes que se están exacerbando", dijo Spencer.

Esos pacientes, dijo, pueden incluir "alguien que contrae covid y está deshidratado y necesita permanecer en el hospital, o alguien que contrae covid y está demasiado débil y no puede irse a casa porque corre el riesgo de empeorar. En cierto sentido, esto no es tan malo como el tipo de pacientes clásicos de covid que estábamos viendo antes. Pero cada paciente que necesita quedarse en el hospital ocupa una cama. Y las camas y el personal es lo que escasea en este momento".

Los CDC actualizarán la guía sobre mascarillas

Los expertos en salud reiteran la necesidad de usar mascarillas de calidad a medida que cifras nunca antes vistas de casos positivos de covid-19 afectan al país.

EE.UU. promedió más de 771.580 casos nuevos de covid-19 por día durante la última semana, según datos de la Universidad Johns Hopkins (JHU), más de tres veces el promedio máximo del invierno pasado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) planean actualizar la información sobre el uso de máscaras, incluidos los diferentes niveles de protección que varias de estas, como las de tela, quirúrgicas o N95, brindan contra la propagación del covid-19, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, durante una sesión informativa virtual en la Casa Blanca el miércoles.

En general, es importante que las personas usen cualquier mascarilla a la que tengan acceso, "pero ómicron ha cambiado un poco las cosas porque es tan transmisible que sabemos que las mascarillas son aún más importantes", dijo Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades, a CNN el miércoles.

"Y si tiene la oportunidad, si tiene la oportunidad, si tiene acceso a una mejor máscara, entonces la recomendación sería usarla", dijo. Y agregó que las máscaras N95 y KN95 deben ajustarse correctamente para proporcionar la mejor protección posible.

Vacunas son efectivas con adolescentes, muestra un estudio

La tasa de muertes en EE.UU. se ha mantenido más baja que durante el aumento invernal del año pasado, lo que a menudo se atribuye a que alrededor de dos tercios de los estadounidenses elegibles para las vacunas están completamente inoculados, según los CDC.

El país ha promediado 1.817 muertes por covid-19 por día durante la semana pasada, según muestran los datos de JHU. El promedio diario máximo era de 3.402 hace un año, el 13 de enero de 2021.

Sin embargo, el último pronóstico conjunto de los CDC predice un potencial de 62.000 nuevas muertes por covid-19 durante las próximas cuatro semanas, lo que significa que aún se necesitan vacunas preventivas.

El grupo de edad de los estadounidenses menos vacunados sigue siendo el de menores de 18 años, y un nuevo estudio de datos de hospitales del mundo real entre julio y finales de octubre apunta a la efectividad de las vacunas incluso para aquellos que, por ser más jóvenes, generalmente corren menos riesgo.

Los hallazgos, publicados el miércoles en el New England Journal of Medicine, muestran que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech parece tener una efectividad del 94% contra la hospitalización por covid-19 entre adolescentes de 12 a 18 años en EE.UU.

"La vacunación evitó casi todas las enfermedades de covid-19 que amenazan la vida en este grupo de edad", escribieron los investigadores de los CDC y una colección de hospitales y universidades, quienes encontraron que muchos más adolescentes hospitalizados con covid-19 no estaban vacunados en comparación con aquellos que fueron hospitalizados por otras razones.

Entre los adolescentes hospitalizados con covid-19, el 4% estaba completamente vacunado, menos del 1% estaba parcialmente vacunado y el 96% no estaba vacunado. En comparación, de los que no tenían covid-19, el 36% estaba completamente vacunado, el 7% estaba parcialmente vacunado y el 57% no estaba vacunado.

Jacqueline Howard, Deidre McPhillips, Naomi Thomas, Virginia Langmaid, Jason Hanna, Christina Maxouris, Claudia Domínguez y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.