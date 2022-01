Novak Djokovic se disculpa y admite errores 1:31

(CNN) -- Aunque este lunes se restableció el visado de Novak Djokovic y se le puso en libertad, el ministro de Inmigración de Australia podría volver a revocar su visado e iniciar el procedimiento de deportación. Todo se definiría en las próximas horas.

Justin Quill, socio de un bufete de abogados australiano en Melbourne, nos ofrece algunas ideas sobre lo que cabe esperar en este enfrentamiento legal.

¿Por qué tarda tanto la decisión? El gobierno "ya sufrió una gran vergüenza el lunes cuando tuvo que capitular dramáticamente en el tribunal federal", dijo Quill a CNN. "Simplemente no pueden permitirse, desde el punto de vista de la popularidad, que eso vuelva a ocurrir".

En parte, esa puede ser la razón por la que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, está retrasando su decisión, y en parte también porque, con lo que está en juego, el gobierno quiere crear un caso hermético.

¿Podría Djokovic volver a apelar? Sí, incluso si Hawke decide revocar el visado de Djokovic, la estrella del tenis podría solicitar al juez una medida cautelar. Durante ese tiempo extra, podría permanecer en el país y apelar la decisión. Pero "no se puede apelar simplemente porque se quiera apelar", dijo Quill; Djokovic tendría que demostrar al juez que tiene motivos válidos para protestar contra la decisión.

¿Podría el gobierno dejar que Djokovic se quede? Hawke podría optar por dejar que la estrella del tenis se quede en el país si el gobierno no tiene argumentos suficientes para deportarlo. Es posible que "no puedan apretar el gatillo... porque podrían pensar que esto no es absolutamente a prueba de balas", dijo Quill.

¿Cuál es el plazo de decisión? No hay ninguno, desde el punto de vista legal. Pero esperar hasta que el torneo esté en marcha para revocar el visado de Djokovic sería un "desastre" político y de relaciones públicas para el gobierno, dijo Quill.

Mientras tanto, Djokovic ya tiene rival para su debut en el Abierto de Australia

Si se le permite quedarse en el país, el nueve veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, comenzará su defensa del título con un partido contra su compatriota serbio Miomir Kecmanovic en la primera ronda del torneo, según el sorteo realizado este jueves.

El ex número 1 del mundo Rafael Nadal está en la misma mitad del cuadro que Djokovic, cabeza de serie No. 1, pero no se enfrentarían hasta las semifinales, en caso de llegar a esa instancia.

Nadal, sexto cabeza de serie, se enfrentará en la primera ronda al estadounidense Marcos Girón. De los 20 títulos principales del español, solo uno es un título del Abierto de Australia, en 2009.

El inicio del cuadro principal del torneo está previsto para el próximo lunes 17 de enero.