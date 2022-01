(CNN Español) -- La vigésimo segunda edición de la Copa del Mundo de la FIFA, el evento de fútbol más grande del mundo, se celebrará por primera vez en Qatar.

El Mundial arrancará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre de 2022.

Clasificación

Con 32 los equipos que competirán en el Mundial de Qatar 2022. Las eliminatorias comenzaron en 2019, pero ante la pandemia de covid-19 la clasificación no se definirá sino hasta marzo de 2022.

Además del país anfitrión, ya son varios los clasificados al campeonato, incluyendo favoritos como Brasil, Argentina, Alemania y el campeón defensor, Francia.

Así se reparten los cupos:

Europa - UEFA: 13 cupos

África - CAF: 5 cupos

Sudamérica - Conmebol: 4,5 cupos

Asia - AFC: 4,5 cupos

Norteamérica, Centroamérica y Caribe - Concacaf: 3,5 cupos

Oceanía - OFC: 0,5 cupos

publicidad

Calendario del mundial

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2022 a la 1:00 p.m. hora local (05:00 a.m, hora de Miami) en el Estadio Al Bayt, un estadio con capacidad para 60.000 espectadores.

Los horarios locales de los partidos de la fase de grupos serán a las 01:00 p.m., las 04:00 p.m., las 07:00 p.m. y las 10:00 p.m.; mientras que los partidos de la última jornada de esta fase, así como las posteriores eliminatorias se jugarán de forma simultánea a las 06:00 p.m. y a las 10:00 p.m.

El Estadio Internacional Khalifa será la sede del partido por el tercer lugar que se jugará el 17 de diciembre, mientras que la final se disputará a las 06:00 p.m. hora local en el Estadio Lusail ante 80.000 espectadores.

"Con el fin de que todas las selecciones dispongan del tiempo suficiente para recuperarse, la fase de grupos tendrá una duración de doce días; se jugarán cuatro partidos al día, por lo que el calendario promete ser de lo más emocionante", dijo la FIFA.

La FIFA ha dicho que "el estadio y el horario de los partidos de la fase de grupos de cada una de las jornadas se decidirán tras la celebración del sorteo final, previsto para después de los clasificatorios de marzo de 2022".

"Una vez conocidos los emparejamientos, se valorará la posibilidad de asignar los mejores horarios dependiendo de las audiencias televisivas y también para los aficionados desplazados hasta Qatar, en función del estadio idóneo", puntualizó la FIFA.

Venta de boletos

Las primeras entradas con servicios preferentes asociados (hospitality tickets, en inglés) se pondrán a la venta a finales de 2020, mientras que la fecha para la venta de las entradas para el público general únicamente todavía no se anuncian. De acuerdo con la página de la FIFA, los precios de las entradas en paquetes, se venden por partido o por equipo y están disponibles a partir de los US$ 950 y por US$ 10.750 cuando se compra un paquete por sede.

Mira aquí algunas de las historias más destacadas de la región y noticias del evento antes de que empiece el torneo:

Qatar está preparado para la Copa del Mundo 2022 y refuta las acusaciones de abusos a los derechos de los trabajadores

Al conducir por Qatar, parece que en cada esquina se levanta un nuevo estadio de fútbol en el desierto, cada uno de los cuales ofrece una visión futurista de su cultura tradicional.

Sin embargo, cada uno de ellos se ha construido con la ayuda de un ejército de trabajadores llegados del extranjero, muchos de los cuales proceden del sur de Asia y de partes de África. Y el pequeño país del Golfo ha emprendido una ofensiva mediática tras varios informes que denuncian atroces maltratos y abusos .

Erling Haaland y jugadores de Noruega protestaron contra Qatar 2022 1:05

FIFA estudiará la posibilidad de un Mundial cada 2 años

En el congreso número 71 de la FIFA, celebrado este viernes en Suiza, la noticia que más interés generó fue que el ente que rige el fútbol mundial estudiará la posibilidad de organizar la Copa del Mundo cada dos años. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó por qué podría ser una buena idea.

FIFA estudiará la posibilidad de un Mundial cada 2 años 1:18

Sorprenden a Alemania en eliminatoria rumbo a Qatar 2022

Macedonia del Norte hizo algo que ninguna otra selección pudo hacer en casi 20 años en partidos de eliminatorias mundialistas: derrotar a Alemania. La selección alemana llevaba 35 partidos de eliminatorias sin perder previo a su enfrentamiento ante su similar macedonio.

Sorprenden a Alemania en eliminatoria rumbo a Qatar 2022 0:39

Así luce el Estadio Ahmad Bin Ali

El Estadio Ahmad Bin Ali es el último estadio que se inauguró para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Construido donde estaba el original, el nuevo diseño se describe como el "lugar que cuenta la historia de Qatar". Te traemos los detalles.

Qatar 2022: Así luce el recién inaugurado Estadio Ahmad Bin Ali 2:25

Así es el "Diamante en el Desierto", el nuevo estadio para el Mundial de Qatar 2022

Este es el Estadio de la Ciudad de la Educación, la tercera sede completada para la Copa Mundial de la FIFA de 2022 en Qatar. Apodado el "Diamante en el Desierto", fue terminado en junio y es uno de los ocho que se usarán en la competición.

El VAR en las eliminatorias de la Conmebol

El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aprobó en febrero de 2020 la implementación del sistema de Árbitros Asistentes de Video o VAR (por sus siglas en inglés) en los partidos clasificatorios al Mundial Qatar 2022, anunció la organización en un comunicado.

"Los costes de los pasajes, hospedaje y honorarios de árbitros VAR para los 90 encuentros serán cubiertos por FIFA, mientras que los costes de la tecnología serán sufragados por Conmebol", dijo la confederación.

Según la Conmebol, el objetivo es "detectar errores claros y obvios en dichos encuentros y así impulsar la justicia deportiva".

Qatar busca evitar que asistentes a la Copa Mundial 2022 sufran de calor

Los organizadores de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 quieren tener todo bajo control, incluso el clima. Con este sistema, el país de Medio Oriente busca asegurar que las altas temperaturas no afectarán a los aficionados del fútbol.

De esta manera Qatar busca climatizar sus estadios para la Copa Mundial 2022 1:33

Así es el logo del Mundial de Qatar 2022

Los fanáticos del fútbol ya pueden entusiasmarse oficialmente con la Copa Mundial 2022. La FIFA acaba de presentar el emblema de la Copa Mundial de Qatar, y se ha prestado atención a los detalles.

La FIFA dice que el emblema de la Copa Mundial está destinado a encarnar la visión de "un evento que conecta e involucra al mundo entero", al tiempo que refleja la cultura en la que se desarrolla el evento deportivo.

El nuevo emblema es blanco con marcas marrones distintivas que son tanto florales como geométricas. Se supone que la forma se parece al número ocho por la cantidad de estadios que albergarán los partidos de fútbol, ​​y al símbolo de infinito, para significar la "naturaleza interconectada del evento".